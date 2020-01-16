Семь путинских шагов к новой Конституции
Уже первая фраза Владимира Путина в представлении послания Федеральному собранию 2020 сразу определила его важность для страны:
В ней как раз расставлены приоритеты: сначала — социальные, затем — экономические и технологические темы, которые частично определены в нацпроектах.
Но среди «технологических» моментов президент выделил одну квазизадачу — изменения действующей с 1993 года Конституции. Коррекция Основного закона должна обеспечить решение «двусторонней», как лик Януса, проблемы: с одной стороны, создать основу для действительного государственного суверенитета, жестко закрыв страну от внешней агрессии любого вида, а с другой — придать системе управления внутренней жизнью России гибкий вид и адаптивный характер к новым вызовам. Эту мысль он выразил достаточно сложно:
Эти технологические изменения как раз и касаются «конституциетворения», которым займется созданная в четверг, 16 января, специальная комиссия.
В своем послании президент Владимир Путин достаточно внятно обозначил направления этих преобразований, однако некоторые моменты вызывают определенные опасения. Создается впечатление, что Государственное правовое управление президента не до конца проработало базовые тезисы, допустив в речь главы государства некоторые неточности, недосказанности или перегибы. На них и хотелось бы остановиться в последовательности, оглашенной перед российскими элитами в Манеже 15 января 2020 года.
По хронологии послания его «конституционная» часть заняла немного времени — 16 минут, но это второе место после «социалки» с упором на демографию (40 минут). Экономика была только на третьем месте с 8 минутами. Однако именно раздел конституционных изменений вызвал в тот же день самые далеко идущие последствия. На встрече с Владимиром Владимировичем после оглашения послания премьер Дмитрий Медведев сказал:
Сказано — сделано: подали единогласно. И хотя Владимир Путин предложил ему новую должность — заместителя председателя Совета безопасности, по Указу президента, опубликованному около 19:35 на сайте Кремля, он остался председателем правительства в ранге врио до формирования нового кабинета — так что в знаменательный «день послания» ничего не изменилось. Президент же 15 января еще «по старым правилам» успел даже занести в Госдуму предложение по новому премьер-министру — руководителю ФНС России Михаилу Мишустину. Сегодня, 16 января, тот уже прошел все фракции, и в 16:00 ожидалось голосование с предсказуемым итогом. «Единая Россия» и ЛДПР приняли решение поддержать предложение. Однако, похоже, что Михаилу Мишустину предстоит войти в реку Госдумы еще один раз — когда заработают предложенные президентом изменения Конституции. Это придется делать для собственной легитимизации в новой системе власти. И этот поход окажется не настолько легким, как сегодня.
В своем послании Владимир Владимирович определил семь конституционных изменений, которые по-ленински стоит определить как шаги. Рассмотрим их последовательно.
Шаг №1
Президент сделал акцент на торжестве Конституции России над международным правом. Он дословно сказал:
Забавно, что президент как бы забыл о существовании в Конституции 1993 года, «потенциал которой еще не исчерпан», ст.15. В ее п.1 прямо так и говорится:
«Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации».
А про международное право как раз сказано в п. 4 той же статьи и тоже однозначно:
«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».
Отсюда прямой вопрос главе государства: каким образом может международное право противоречить Конституции, если в ней изначально заключен его приоритет? Похоже, что этот вопрос надо адресовать референтам из ГПУ АП.
Шаг №2
То, что, по словам присутствовавших на оглашении послания, вызвало «шок и трепет», а именно вопрос иностранного гражданства у высших чиновников, Путин сформулировал так:
Но этот список далеко не полон. Дело в том, что суверенитет страны обеспечивают и топ-менеджеры ее государственных корпораций, и руководители национальных СМИ. Первые работают над экономикой, вторые — формируют суверенную ментальность общества. И они должны быть обязательно добавлены в список «лишенцев». Кстати, как и члены Госсовета, о которых почему-то тоже забыли. Зато Путин четко помнил про собственного потенциального сменщика. Например, он одной фразой отрезал возможность получившим образование на Западе «русским яппи» стать президентами:
Жаль только, что он совсем забыл о таком необходимом для президента жизненном этапе, как служба в советской или российской армии. Зато согласился, «скрепя сердце», что быть президентом можно «не более двух сроков подряд».
Шаг №3
К нему относится закрепление в Конституции «принципов единой системы публичной власти», которые дадут возможность
Как с этой историей соотносится требование закрепить в Основном законе норму заработной платы не ниже размера «прожиточного минимума трудоспособного населения» (это какой-то новый термин, есть просто «прожиточный минимум») или «и достойное пенсионное обеспечение» в виде «регулярного индексирования пенсий» — непонятно. Если вдуматься, то и то, и другое не соответствует уровню Конституции: например, устанавливать в ней цифру конкретной индексации, равной той же инфляции, невозможно, так как ее уровень, в свою очередь, зависит от методики оценки, а ее не закрепишь — стоит только вспомнить осенний пример расхождений данных Росстата и Минэкономразвития Максима Орешкина. А понятие «достойная пенсия» как-то совсем не соответствует проведенной в 2019 году пенсионной реформе.
Шаг №4
Он касается повышения роли Госсовета. И эта история требует внесения в Конституцию на самом деле значимых изменений, так как появляется новый орган власти, «статус и роль» которого и будут прописаны в Основном законе. «Опросом россиян», как считает Песков, тут не обойдешься. Это изменение носит стратегический характер и создает новую конфигурацию федеральной власти и управления в России. Она становится пятиполярной и потребует в конституции наличия отдельной главы:
- Президент (глава 4, ст. 80−93);
- Федеральное собрание (глава 5, ст. 94−109);
- Госсовет (глава Х);
- Правительство (глава 6, ст.110−117)
- Судебная власть и прокуратура (глава 7, ст. 118−129).
Это уже не «косметические изменения». Но существует и правовая лакуна: в главе 9 «Конституционные поправки и пересмотр Конституции» (ст. 134−137) сказано о созыве Конституционного собрания только в случае пересмотра глав 1 — «Основы конституционного строя», 2 — «Права и свободы человека и гражданина», и самой 9-й. А ведь только Конституционное Собрание может выносить на общенародный референдум одобренный им вариант новой Конституции. А о добавлении или исключении любой другой главы речи-то нигде нет. Видимо, этим и воспользовались юристы из ГПУ АП, дав озвучить президенту слова об отсутствии «фундаментальных поправок».
Шаг №5
Говорит о коррекции главы 4 «про правительство». Предлагается изменить ст.111 и 112:
Но в руках у президента сохраняется страховка:
Эта история как-то не вяжется с силовым блоком правительства, напрямую подчиненным Владимиру Путину: «Также за президентом должно оставаться прямое руководство Вооружёнными Силами и всей правоохранительной системой». Но тут действующий глава государства «поправляется» через Совет Федерации, и это его следующий конституционный шаг.
Шаг №6
Такой же подход должен быть применен к назначению региональных прокуроров (ст. 139). Это позволит им выйти из-под разлагающего и коррупционного влияния местных элит.
Логика присутствует, если бы не слова «может быть применен». «Может» — это не значит, что так и будет — вполне вероятно, что это просто жупел для зарвавшихся регионалов из прокуратуры и «пас» в сторону Следственного комитета России.
Шаг №7
Касается судебной власти,
Главный смысл здесь сосредоточен в словах: «в иных случаях», они открывают полную свободу мотивации для отстранения любого неугодного власти судьи. И это внушает не только определенные опасения, но и создает в мыслях каждого юриста когнитивный диссонанс.
Правда, предложение Владимира Владимировича усиливает роль Конституционного суда, а именно решение
Цель благая, но как ее решать, если тебя в любой момент могут отодвинуть от «судейской кормушки»? Ну и вдогонку: оценка «иных актов» будет отвлекать КС на негодные цели, и в условиях нашего законотворчества он просто погрязнет в проблемах и будет недееспособен.
Как будем голосовать?
Осталось только понять, как россияне будут голосовать за изменения в Конституции. Тут их поджидает серьезная «засада». Референдума с огромной долей вероятности не будет, а все изменения представят «для простоты понимания простым человеком» единым пакетом. На голосовании, скорее всего, будет задан только один вопрос с двумя вариантами ответов: «Вы согласны с этими изменениями? — Да, Нет». Слова «воздержался» тоже не будет, чтобы «не плодить сущности».
ЦИК в лице Эллы Памфиловой подтвердил, что поправки в Конституцию будут приниматься не референдумом, а «новыми форматами голосования». За основу, вероятно, возьмут московские электронные выборы 2019 года в МГД, которые чисто с математической точки зрения выглядели весьма сомнительно. Но использование такой возможности даст власти вариант проведения «опроса» россиян уже этой весной. То, что референдума не будет, подтвердил 16 января лично Дмитрий Песков. Но ведь в послании Путин заверил благодарных слушателей, что
Те, кому присуща еще советская ментальность, навсегда запомнили фразу «как вы лодку назовете, так она и поплывет» — из мультика про приключения капитана Врунгеля. Так же и проведение всенародного голосования именно очным путем — лакмусовая бумажка для понимания истинных намерений нынешней власти, ее самоназвание.