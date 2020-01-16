Уже первая фраза Владимира Путина в представлении послания Федеральному собранию 2020 сразу определила его важность для страны:

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна».

В ней как раз расставлены приоритеты: сначала — социальные, затем — экономические и технологические темы, которые частично определены в нацпроектах.

Но среди «технологических» моментов президент выделил одну квазизадачу — изменения действующей с 1993 года Конституции. Коррекция Основного закона должна обеспечить решение «двусторонней», как лик Януса, проблемы: с одной стороны, создать основу для действительного государственного суверенитета, жестко закрыв страну от внешней агрессии любого вида, а с другой — придать системе управления внутренней жизнью России гибкий вид и адаптивный характер к новым вызовам. Эту мысль он выразил достаточно сложно:

«Поэтому при дальнейшем государственном строительстве перед нами стоят, казалось бы, прямо противоположные задачи, служат ориентиром ценности, которые могут на первый взгляд представляться несовместимыми. Что имею в виду? Мы должны создать систему прочную, надёжную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно, гарантирующую России независимость и суверенитет. В то же время систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, в связи с развитием самого российского общества. … Такое обновление — неотъемлемое условие для прогрессивной эволюции общества и пусть не безошибочного, но стабильного развития, когда незыблемым остается главное — интересы России».

Эти технологические изменения как раз и касаются «конституциетворения», которым займется созданная в четверг, 16 января, специальная комиссия.

В своем послании президент Владимир Путин достаточно внятно обозначил направления этих преобразований, однако некоторые моменты вызывают определенные опасения. Создается впечатление, что Государственное правовое управление президента не до конца проработало базовые тезисы, допустив в речь главы государства некоторые неточности, недосказанности или перегибы. На них и хотелось бы остановиться в последовательности, оглашенной перед российскими элитами в Манеже 15 января 2020 года.

Kremlin.ru Перед началом церемонии оглашения послания президента Федеральному собранию

По хронологии послания его «конституционная» часть заняла немного времени — 16 минут, но это второе место после «социалки» с упором на демографию (40 минут). Экономика была только на третьем месте с 8 минутами. Однако именно раздел конституционных изменений вызвал в тот же день самые далеко идущие последствия. На встрече с Владимиром Владимировичем после оглашения послания премьер Дмитрий Медведев сказал:

«В этом контексте очевидно, что мы — как правительство Российской Федерации — должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, чтобы правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку».

Сказано — сделано: подали единогласно. И хотя Владимир Путин предложил ему новую должность — заместителя председателя Совета безопасности, по Указу президента, опубликованному около 19:35 на сайте Кремля, он остался председателем правительства в ранге врио до формирования нового кабинета — так что в знаменательный «день послания» ничего не изменилось. Президент же 15 января еще «по старым правилам» успел даже занести в Госдуму предложение по новому премьер-министру — руководителю ФНС России Михаилу Мишустину. Сегодня, 16 января, тот уже прошел все фракции, и в 16:00 ожидалось голосование с предсказуемым итогом. «Единая Россия» и ЛДПР приняли решение поддержать предложение. Однако, похоже, что Михаилу Мишустину предстоит войти в реку Госдумы еще один раз — когда заработают предложенные президентом изменения Конституции. Это придется делать для собственной легитимизации в новой системе власти. И этот поход окажется не настолько легким, как сегодня.

Kremlin.ru Послание президента Федеральному собранию

В своем послании Владимир Владимирович определил семь конституционных изменений, которые по-ленински стоит определить как шаги. Рассмотрим их последовательно.

Шаг №1

Президент сделал акцент на торжестве Конституции России над международным правом. Он дословно сказал:

«Считаю, что пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Что это означает? Это означает буквально следующее: требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции».

Забавно, что президент как бы забыл о существовании в Конституции 1993 года, «потенциал которой еще не исчерпан», ст.15. В ее п.1 прямо так и говорится:

А про международное право как раз сказано в п. 4 той же статьи и тоже однозначно:

Отсюда прямой вопрос главе государства: каким образом может международное право противоречить Конституции, если в ней изначально заключен его приоритет? Похоже, что этот вопрос надо адресовать референтам из ГПУ АП.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Российской Федерации

Шаг №2

То, что, по словам присутствовавших на оглашении послания, вызвало «шок и трепет», а именно вопрос иностранного гражданства у высших чиновников, Путин сформулировал так:

«Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны. А именно: главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства».

Но этот список далеко не полон. Дело в том, что суверенитет страны обеспечивают и топ-менеджеры ее государственных корпораций, и руководители национальных СМИ. Первые работают над экономикой, вторые — формируют суверенную ментальность общества. И они должны быть обязательно добавлены в список «лишенцев». Кстати, как и члены Госсовета, о которых почему-то тоже забыли. Зато Путин четко помнил про собственного потенциального сменщика. Например, он одной фразой отрезал возможность получившим образование на Западе «русским яппи» стать президентами:

« Предлагаю … закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причём не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее ».

Жаль только, что он совсем забыл о таком необходимом для президента жизненном этапе, как служба в советской или российской армии. Зато согласился, «скрепя сердце», что быть президентом можно «не более двух сроков подряд».

Дарья Антонова ИА REGNUM День семьи, любви и верности

Шаг №3

К нему относится закрепление в Конституции «принципов единой системы публичной власти», которые дадут возможность

«выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления — самого близкого к людям уровня власти — могут и должны быть расширены и укреплены».

Как с этой историей соотносится требование закрепить в Основном законе норму заработной платы не ниже размера «прожиточного минимума трудоспособного населения» (это какой-то новый термин, есть просто «прожиточный минимум») или «и достойное пенсионное обеспечение» в виде «регулярного индексирования пенсий» — непонятно. Если вдуматься, то и то, и другое не соответствует уровню Конституции: например, устанавливать в ней цифру конкретной индексации, равной той же инфляции, невозможно, так как ее уровень, в свою очередь, зависит от методики оценки, а ее не закрепишь — стоит только вспомнить осенний пример расхождений данных Росстата и Минэкономразвития Максима Орешкина. А понятие «достойная пенсия» как-то совсем не соответствует проведенной в 2019 году пенсионной реформе.

ИА REGNUM

Шаг №4

Он касается повышения роли Госсовета. И эта история требует внесения в Конституцию на самом деле значимых изменений, так как появляется новый орган власти, «статус и роль» которого и будут прописаны в Основном законе. «Опросом россиян», как считает Песков, тут не обойдешься. Это изменение носит стратегический характер и создает новую конфигурацию федеральной власти и управления в России. Она становится пятиполярной и потребует в конституции наличия отдельной главы:

Президент (глава 4, ст. 80−93); Федеральное собрание (глава 5, ст. 94−109); Госсовет (глава Х); Правительство (глава 6, ст.110−117) Судебная власть и прокуратура (глава 7, ст. 118−129).

Это уже не «косметические изменения». Но существует и правовая лакуна: в главе 9 «Конституционные поправки и пересмотр Конституции» (ст. 134−137) сказано о созыве Конституционного собрания только в случае пересмотра глав 1 — «Основы конституционного строя», 2 — «Права и свободы человека и гражданина», и самой 9-й. А ведь только Конституционное Собрание может выносить на общенародный референдум одобренный им вариант новой Конституции. А о добавлении или исключении любой другой главы речи-то нигде нет. Видимо, этим и воспользовались юристы из ГПУ АП, дав озвучить президенту слова об отсутствии «фундаментальных поправок».

Duma.gov.ru Государственная дума

Шаг №5

Говорит о коррекции главы 4 «про правительство». Предлагается изменить ст.111 и 112:

«Доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации, а затем по его представлению — по представлению председателя правительства — всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утверждённые парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц».

Но в руках у президента сохраняется страховка:

«Поэтому за президентом, безусловно, должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия».

Эта история как-то не вяжется с силовым блоком правительства, напрямую подчиненным Владимиру Путину: «Также за президентом должно оставаться прямое руководство Вооружёнными Силами и всей правоохранительной системой». Но тут действующий глава государства «поправляется» через Совет Федерации, и это его следующий конституционный шаг.

Минобороны России ВС России

Шаг №6

« Назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Считаю, что такой подход сделает работу силовых, правоохранительных органов более прозрачной и в большей степени подотчётной обществу ».

Такой же подход должен быть применен к назначению региональных прокуроров (ст. 139). Это позволит им выйти из-под разлагающего и коррупционного влияния местных элит.

Логика присутствует, если бы не слова «может быть применен». «Может» — это не значит, что так и будет — вполне вероятно, что это просто жупел для зарвавшихся регионалов из прокуратуры и «пас» в сторону Следственного комитета России.

ИА Красная Весна Здание Конституционного суда Российской Федерации

Шаг №7

Касается судебной власти, т. е. главы 7 действующего Основного закона. Формально декларируется желание «закреплять и защищать независимость судей, принцип их подчинения только Конституции и федеральному законодательству». Но в чем состоит этот принцип? Оказывается, в том, что необходимо «предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи».

Главный смысл здесь сосредоточен в словах: «в иных случаях», они открывают полную свободу мотивации для отстранения любого неугодного власти судьи. И это внушает не только определенные опасения, но и создает в мыслях каждого юриста когнитивный диссонанс.

Правда, предложение Владимира Владимировича усиливает роль Конституционного суда, а именно решение

«наделить его возможностью по запросам президента проверять конституционность законопроектов, принятых Федеральным собранием, до их подписания главой государства <а также иные нормативно-правовые акты органов государственной власти> ».

Цель благая, но как ее решать, если тебя в любой момент могут отодвинуть от «судейской кормушки»? Ну и вдогонку: оценка «иных актов» будет отвлекать КС на негодные цели, и в условиях нашего законотворчества он просто погрязнет в проблемах и будет недееспособен.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы

Как будем голосовать?

Осталось только понять, как россияне будут голосовать за изменения в Конституции. Тут их поджидает серьезная «засада». Референдума с огромной долей вероятности не будет, а все изменения представят «для простоты понимания простым человеком» единым пакетом. На голосовании, скорее всего, будет задан только один вопрос с двумя вариантами ответов: «Вы согласны с этими изменениями? — Да, Нет». Слова «воздержался» тоже не будет, чтобы «не плодить сущности».

ЦИК в лице Эллы Памфиловой подтвердил, что поправки в Конституцию будут приниматься не референдумом, а «новыми форматами голосования». За основу, вероятно, возьмут московские электронные выборы 2019 года в МГД, которые чисто с математической точки зрения выглядели весьма сомнительно. Но использование такой возможности даст власти вариант проведения «опроса» россиян уже этой весной. То, что референдума не будет, подтвердил 16 января лично Дмитрий Песков. Но ведь в послании Путин заверил благодарных слушателей, что

« необходимо провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституции Российской Федерации. И только по его результатам принимать окончательное решение ».

Те, кому присуща еще советская ментальность, навсегда запомнили фразу «как вы лодку назовете, так она и поплывет» — из мультика про приключения капитана Врунгеля. Так же и проведение всенародного голосования именно очным путем — лакмусовая бумажка для понимания истинных намерений нынешней власти, ее самоназвание.