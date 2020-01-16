31 января Великобритания официально покинет Европейский союз. Впервые в истории ЕС государство-член решило выйти из европейского блока. Данное решение стало результатом референдума, который провели в Великобритании три с половиной года назад, пишет профессор парижского Института политических исследований Кристиан Лекен в статье для издания The Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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Все другие страны — члены ЕС сожалеют о том, что Великобритания приняла данное решение. Брексит не породил эффекта домино. Напротив, все опросы общественного мнения показывают, что большинство жителей оставшихся стран — членов ЕС, за исключение Чешской Республики, высказались против выхода из Европейского союза. Затяжные и сложные дебаты, сопровождавшие Брексит, оказали явное влияние на вопрос о членстве в других государствах ЕС.

Нежелание следовать британскому сценарию не означает, что европейскую общественность все устраивает. Во всех государствах — членах ЕС, за исключением, возможно, маленького и богатого Люксембурга, есть свои евроскептики, включая представителей правых и левых политических сил, которые критикуют правила ЕС.

jeffowenphotos Дебаты в Европарламенте

Все евроскептики по-своему критикуют ЕС. В одних европейских государствах недовольны жестким регулированием со стороны Европейского союза, в других — указывают на то, что ЕС недостаточно неолиберален, в третьих — выступают против культурной модели, навязываемой Европейским союзом, которая включает в себя толерантность, вседозволенность и мультикультурализм. В таких странах, как Польша или Венгрия, основные противники ЕС, которые сейчас находятся в правительстве, считают, что ЕС принес их странам неверные ценности.

Несмотря на эту турбулентность, ЕС все еще существует. Основными достижениями ЕС являются его единый рынок, единая валюта (евро) и торговая политика. Каждое государство-член извлекает выгоды из этих экономических правил, и это объясняет, почему все европейские страны, за исключением Великобритании, не хотят покидать европейский блок.

Ключевой вопрос на будущее: останется ли ЕС главным образом экономическим институтом и сможет ли он укрепить свое политическое единство? Сложно дать определенный ответ, если посмотреть на дебаты, которые идут в большинстве членов ЕС. В будущем для ЕС основной риск заключается не в том, что он может рухнуть или исчезнуть, а в том, что он может остаться всего лишь рыночной организацией.

Однако некоторые изменения в международной системе оказывают динамическое влияние на политику ЕС, особенно в области обороны. В настоящее время европейская безопасность основывается на правилах, появившихся после Второй мировой войны. Большинство членов ЕС также являются членами НАТО и рассчитывают на гарантию безопасности со стороны США. Однако после ухода администрации бывшего президента США Барака Обамы европейцы начинают осознавать, что теперь США менее заинтересованы в обеспечении безопасности ЕС.

Это фундаментальное изменение в трансатлантических отношениях послужило стимулом к тому, чтобы в Европейском союзе стали больше говорить о своей стратегической автономии в области обороны. После Брексита ЕС потеряет ключевого игрока в области обороны. По этой причине Франция стремится к поддержанию тесных специальных отношений с Великобританией в военной области. Другие страны ЕС, такие как Германия, крайне непросто убедить в необходимости увеличения оборонных расходов для достижения реальной стратегической автономии.

Солдаты НАТО

В ЕС отношение к безопасности остается под сильным влиянием трансатлантической модели. Это имеет место в Германии, но еще сильнее данное обстоятельство выражено в бывших коммунистических странах, таких как Польша и страны Прибалтики.

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Что касается Китая, то ЕС решил сохранить прагматичный подход. Китай является не только крупным экономическим партнером ЕС, но и экономическим конкурентом в таких областях мира, как Центральная Азия и Африка. С точки зрения торговли интерес ЕС состоит в том, чтобы выработать единую политику в отношении Китая для обеспечения большей открытости рынка и честной конкуренции. ЕС непросто выработать единую политику в отношении Китая, который имеет двусторонние отношения с каждым государством — членом ЕС. Эти двусторонние отношения не всегда совпадают между собой. Например, одни европейские страны присоединились к китайской инфраструктурной инициативе «Один пояс — один путь», а другие — нет. Что касается функционирования международных правил, то заинтересованность ЕС в сохранении статус-кво по-прежнему сближает европейский блок с США.