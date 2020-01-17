Синоптики обещают настоящую зиму в Московском регионе только в феврале. Так называемая европейская зима с ночными минусами, дневными плюсами и редко выпадающим снегом установилась и в Подмосковье.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Голуби зимой

Снег в Московской области есть, но места, где он в достаточном количестве для зимнего активного отдыха, можно найти с трудом. Лыжники готовы кататься даже по рыхлому снежному покрову. Дети охотно лепят маленьких снеговиков, уже не надеясь поиграть в снежных крепостях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московской область, Красногорск

Организаторы зимнего активного отдыха используют ночную минусовую температуру для создания зимы в Подмосковье, производя снег снежными пушками для лыжных трасс и горных склонов, а затем поддерживают толщину снежного покрова, который уменьшается, подтаивая днём.

Из-за отсутствия льда на дворовых катках дети играют в футбол на школьных стадионах. Многие зимние виды спорта перевели в специально организованные места, где кататься можно всей семьёй на горных лыжах, сноубордах и тюбингах на своем снаряжении или взять на прокат самое необходимое.

Люди старшего поколения активно проводят время в скандинавской ходьбе в городских парках, где на пешеходных дорожках зимы не видно совсем, а сквозь не успевший растаять снег на газонах проглядывает зелёная трава.

Реки не успевают набрать достаточную толщину льда, поэтому на берегу расставлены предупреждающие таблички, о том что выход на лёд запрещен. По береговой полынье плавают утки, которых жители активно подкармливают.