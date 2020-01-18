Есть особое очарование в фильмах, которые вызывают некоторую спутанность, как клубок ниток из старенького чулана, с которым любят играть котята. Этот же клубок, вероятно, может быть полезен и для путешествия в лабиринтах смыслов. Поскольку тут есть где заплутать. Первая оторопь, которая возникает при просмотре этого фильма, от того, что перед нами явная популярная поделка (с очень большой степенью ориентированности на американский рынок и «голливудскую ментальность» и культуру мюзикла). Хотя произведение возникло изначально по тексту крайне «высоколобого» эгоиста и нобелиата. Тут сразу возникает милая и глубокая путаница. Где тут «высокое», а где «народное»? Тем сложнее, что и в оригинале текст написан немножко как бы как «шутка гения». Попробуй теперь разберись. Должно ли искусство служить народу…

Иван Шилов ИА REGNUM

В какой момент утонченность превращается в пошлость? И чьими усилиями? Можно вспомнить даже уважаемую Аллу Борисовну Пугачёву, которая поёт не менее уважаемого Осипа Эмильевича Мандельштама… Есть ли здесь конфликт? Или лучше так, чем никак? Каждый имеет право на интерпретацию. Порно-версия Гамлета. Вопрос открыт.

Впрочем, о кошках… Не для кого не секрет, что котаны самые популярные существа в интернете. С ними могут соперничать разве что президенты. Но кошки уверенно побеждают в первом туре. Кто из нас не грешил тем, что отправлял кому-то картинку кота? Вообще, кошачий народец играет существенную роль в фольклоре и мифах (не только Египетских), да и в сказках, как народных, так и авторских, вроде пресловутого Киплинга и братьев Гримм, да даже и в тюремных татуировках (КОТ — коренной обитатель тюрьмы) чувствует себя вольготно… Киски. Котяры. Кошаки. Коты кругом. Текст Элиота, разумеется, насыщен иронией, метафизикой, отсылками к Шекспиру. Король Мур? Предполагает риторическую изысканность. Если я не ошибаюсь, вдова Элиота отдала черновики текстов создателям первой версии мюзикла, где они нашли неопубликованное и «слишком грустное» стихотворение о смерти и старости кошки… Смешно.

Цитата из к/ф «Кошки». Реж. Том Хупер. 2019. США — Великобритания Кошки

Нынешние создатели фильма представляют свою версию мюзикла, местами значительно переработанную. И здесь возникает второй момент растерянной зачарованности. Никто не спорит с костюмами кошечек на театральной сцене мюзикла, где поют и танцуют чечётку. Нарисованные усики, грим. Вроде бы все смирились. Но тут кино… Выдержана ли мера условности здесь? Где проходят границы между компьютерной графикой, спецэффектами, костюмами… Не переборщили ли создатели? Перед нами довольно странный мир. Что-то среднее между социальной сатирой, мелодрамой, анимацией, цирком и балетом. И немного опереттой. Здесь почти «уродливо» сочетается гиперреалистичность и условность. Ушки и хвосты то встают, то опадают… Не покидает ощущение, что авторы фильма постоянно пытаются смешить и развлекать, пока это не становится уже приторным. Если не сказать тошнотворным.

Крайне старательная хореография даёт возможность любителям танцев насладиться помесью классики с контемпорари. Рассмотреть как замысловатые поддержки в духе Мариинского театра, так и почти лубочную «кошачью пантомиму», которая была бы достойна провинциального школьного драмкружка, но… В фильме играют легендарные англоязычные актёры. Для которых мюзикл «Кошки», вероятно, не только денежное, но и почётное творческое приключение… В сущности, заметно, что фильм поставлен на «звёзд», а остальные выполняют роль кордебалета. Что тоже типично для маркетинговой системы звёзд англосаксонского кино.

Цитата из к/ф «Кошки». Реж. Том Хупер. 2019. США — Великобритания Кошки

Сама структура повествования при желании позволяет задуматься о многом. Даже неожиданном. Например, вспомнить поэму Бродского «Шествие» (тоже, кстати говоря, большого котолюба), где также каждый сверчок поёт свой романс-монолог. Не правда ли интересно решить, кто больше любит какого кота? И кто на кого из нас больше похож?

Эта киноверсия мюзикла мне лично показалось пошловатой, тяготеющей к лобовым решениям, местами просто сугубо неталантливой. Но дело это вкуса. Я смотрел фильм с моим хорошим товарищем, актёром больших и малых театров и реклам, Денисом Боеревичем. Когда мы вышли (пританцовывая) из зала, то он вдруг вспомнил, что когда-то, много лет назад, и сам пел этот мюзикл (в формате корпоратива). У него был хороший костюм кота с хвостом и две очаровательных кошечки на подпевках. Он бродил между столиков людей, которые пили шампанское и ели икру. Исполнялась партия Макавити. Дьявольского кота. Как тут не вспомнить Булгакова…

Цитата из к/ф «Кошки». Реж. Том Хупер. 2019. США — Великобритания Кошки

Что толкает зрителей к этому мюзиклу? Для кого-то это возможность послушать популярные мелодии. Для меньшинства — возможность вникнуть позже в текстовую версию стихов. И задуматься о боге, бессмертии, мышах, Английском сословном обществе, англиканской церкви. В конце концов, один из главных вопросов мюзикла в том, кто достоин бессмертия? Кошачьего рая. Кошки. Ясное дело, не собаки. Прямым текстом поётся и про это. Кто они, а кто мы? Фильм интересен тем, что балансирует на гранях разных жанров и условностей. Не избежал он и такого клише как «бедная чёрная\африканская кошка», которая достойна билета в рай… Из рук королевы. Она победила. Ладно хоть не лесбиянка при этом. На мой вкус политкорректность отвратительна. Даже если допустить, что в этом есть существенная толика иронии.

Фильм откровенно развлекателен. Таковы правила жанра. Опереточные и даже оперные слёзы должны сластить. Нужны кульбиты, блёстки, хлопушки, много огней и танцев, большие жесты, крупная «французская» игра, перипетии, яркие цвета, внятные метафоры… Хотя не исключено, что просто это язык, который (как и кошачий) не так легко выучить для неофита вроде меня. Возможно, что любители этого мюзикла (и мюзиклов вообще) могут найти здесь тысячу других нюансов. В конце концов, почему бы не допустить, что кто-то бывает счастливым. От крынки молока и марта. Когда можно петь, совокупляться и мечтать о кошачьем рае. Фильм рекомендуется всем, кто держит хвост пистолетом. И не боится массовой культуры. Или не знает, что бывает другая.