Не секрет, что наибольшая критика реализации национальных проектов поступала именно от ведомства Алексея Кудрина — Счетной палаты (СП). Порою глава СП выходил за рамки своих полномочий и выражал в СМИ свое личное мнение по этому поводу, а не основанное на результатах проверки. Между тем периодически проводимые аудиторами исследования ряда нацпроектов, как и ход их реализации, своими выводами раз за разом подтверждали опасения Кудрина. По-другому быть и не могло, так как Алексей Кудрин больше и дольше других политиков находится в курсе построения структуры нацпроектов, поскольку в их основу заложены по сути прежние задачи и способы достижения их целей. Будучи еще министром финансов России и руководителем Центра стратегических разработок, Кудрин являлся самым активным участником разработанных стратегий, внедряемых в стране с далекого 1999 года, которые в том или ином виде перескакивают в другие «новые» стратегии, на этот раз в нацпроекты. Поэтому более чем странно воспринимались все заявления Кудрина о том, что нацпроекты не приведут к поставленным в них целям, также как и критика, звучавшая по этому поводу от Кудрина в адрес правительства Дмитрия Медведева.

Белый дом под прицелом

В связи с этим вполне логичной видится просьба Владимира Путина к главе СП заняться контролем нацпроектов, которую он лично озвучил Алексею Кудрину в юбилейный для ведомства день — 25-летие Счетной палаты.

«Я очень рассчитываю на то, что… Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов», — сказал президент России, по словам которого в этой сфере часто возникают споры с правительством и экспертами, и отметил, что контроль СП над нацпроектами — «абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения».

Таким образом, президент РФ вручил Алексею Кудрину, так сказать «карты», которые позволят не только критиковать действия правительства и нацпроекты, но и выработать, и предложить иные механизмы достижения поставленных целей, возможно, совершить, тем самым, работу над своими — «кудринскими» ошибками, тянущимся шлейфом из прошлых лет. Между тем есть у данного решения и другая сторона медали, более опасная.

Понятно, что, очевидно, Путину, попросту говоря, надоели все эти баталии и перепалки между Правительством РФ, Счетной палатой и экспертами и он усилил роль Кудрина в части контроля нацпроектов, хотя СП и так не дремлет. Однако непонятно, как Кудрин, с самого начала «протестующий» и сомневающийся не то, что в правильности хода реализации нацпроектов, но и в принципе — необходимости их существования и тем более их пользы для экономики страны, может привнести что-то полезное своим участием или усилением своей роли?!

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с главой Счётной палаты Алексеем Кудриным

Вызывает опасения опять же узость взглядов Счетной палаты и ее главы на ситуацию при оценке перспектив роста экономики страны, что, безусловно, может отразиться и на целевых показателях нацпроектов. Так, на днях СМИ сообщали о результатах, озвученных аудиторами СП по промежуточному анализу реализации восьми из 13 нацпроектов по состоянию на 1 ноября минувшего года. Сделанные выводы, конечно, оказались неутешительными — других, от ведомства, которым управляет человек без веры в нацпроекты, уже никто и не ждет. Собственно эти выводы вполне соответствуют духу ранее озвученным Кудриным заявлениям о том, что национальные проекты, сформированные для исполнения майского указа президента Владимира Путина, в их нынешнем виде не приведут к прорывному росту экономики и качественному преобразованию в сферах, которые они регулируют.

Чтобы указать Счетной палате на узость ее взглядов, достаточно привести один пример. Возьмем данные из представленного аудиторами анализа по вкладу нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в достижение национальной цели по ускорению темпов роста ВВП выше среднемировых, заложенный на уровне 12%. По мнению аудиторов СП, этого уровня недостаточно. Теперь обратимся к данным международных экспертов, например известной сетевой консалтинговой и аудиторской компании Pricewaterhouse Coopers (PwC), чьи выводы по предстоящей «слоубализации» мировой экономики в 2020 году опубликовало издание РБК. Так вот, по их мнению, в этом году мировая экономика будет расти медленнее средних показателей XXI века. По паритету покупательной способности мировая экономика вырастет всего на 3,4%. При этом среднегодовая величина этого показателя составляла 3,8%. На фоне замедления роста и сохраняющейся напряженности в мировой торговле появятся «сложности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции в масштабах всего мира». «Источником оптимизма» для мировой торговли эксперты называют сферу услуг: ожидается, что в нынешнем году показатель экспорта услуг в мире достигнет $7 трлн с сохранением лидерства США и Великобритании. В PwC также прогнозируют повсеместный рост числа рабочих мест с «неравномерностью распределения». Ожидается, что страны «Большой семерки» увеличат число рабочих мест на 2 млн, а, согласно прогнозу Международной организации труда (структура ООН), в семи крупнейших странах с развивающейся экономикой, включая Китай и Россию, появится еще 8 млн вакансий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мурманский морской торговый порт

Согласитесь, что еще можно понять оптимизм прогноза международных экспертов по росту рабочих мест в России в несколько миллионов, который, скорее всего, ожидается ими в связи: с вступлением в активную фазу реализации нацпроектов (в которые, заметим, не верит Кудрин), строительством инфраструктуры, разработкой так называемого «инвестиционного кодекса» с целью притока инвестиций, ратификацией соглашений с рядом стран бывшего СССР о «мигрантском наборе» и планами по активной приватизации. Но понять заявления аудиторов СП о недостаточности уровня, заложенного в нацпроекте по производительности труда, сложно!

Рост производительности возможен, как известно, в нескольких случаях:

при наличии дешевой рабочей силы, что тогда ставит жирную точку на планах России увеличить доходы населения и соответственно, все прежние заявления Кудрина о необходимости роста инвестиций в человеческий капитал, останутся лишь словами,

при внедрении высоких технологий на производстве, которые, соответственно, вытеснят человеческий фактор, породив безработицу, что снова скажется на снижении доходов населения,

и при росте спроса, что является, пожалуй, главным фактором: ведь невозможно, даже при наличии дешевой рабочей силы или вместо нее — наличии высокотехнологичного оборудования, произвести товара больше, чем есть на него спрос. Гипотетически, конечно, можно, но кто его купит, разве что с большим дисконтом. А дисконт в итоге проглотит рост производительности труда.

Безусловно, не стоит так уж следовать мнению международных экспертов, но и в отрыве от мировой экономики невозможно рассматривать тот же показатель производительности труда в России, как это делает Алексей Кудрин. Ведь темпы мировой экономики и торговли замедляются, при этом в лидерах по экспорту, как прогнозируют, международные эксперты, будет далеко не Россия. Безусловно, задавать высокую планку, превышающую мировые показатели, как на том настаивает Кудрин относительно той же производительности труда — благое занятие. Но главное — понимать, как ее достичь в отрыве от реальности — от ситуации в мировой экономике. Тем более, что и внутри страны спрос падает. Видимо, Кудрин теперь и должен достичь озвученных самим собой же целей и показателей, раз правительство, что вытекает из мнения главы СП, на это не способно. Но достигнет ли этого Кудрин? Ведь, он в соответствии со своими полномочиями, всего лишь может сделать выводы что правильно, что нет, проконтролировать расходование средств и дать рекомендации, как лучше поступить.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

Думается, что все это время, пока Кудрин критиковал реализацию правительством нацпроектов, он преследовал далеко не цель успешного их исхода. Возможно, наоборот. Как заметил однажды министр экономического развития РФ Максим Орешкин, запросы СП были больше похожи на «разведку боем» и внесением сумятицы в ряды ведомств, реализующих нацпроекты, что изрядно мешает им работать. Конечной целью Кудрина, собственно, которая в принципе соответствует его прямым полномочиям, является тотальный аудит. Эта цель вполне укладывается в озвученные в прошлом году рекомендации МВФ по открытию для них большего доступа к отчетности, особенно госкомпаний России. И Кудрин не преминул на встрече с Путиным заявить о том, что СП займется также оценкой корпоративного управления в госкомпаниях, не ограничиваясь уровнем головных структур.

«В ближайшее время мы будем по-прежнему, как и раньше, смотреть «Росатом», «Росавтодор», РЖД, но добавится и «Ростех», «Газпром», «Роснефтегаз». Это наши ориентиры — сделать госкомпании более эффективными для нашей современной экономики», — сообщил президенту глава СП, несмотря на то, что Путин поручил лишь проконтролировать ход нацпроектов.

Скорее всего, Кудрин, в первую очередь, нацелен на регулирование денежных потоков нацпроектов. Не зря же ранее он в интервью РИА Новости рассказывал о масштабах коррупции. По его данным, ежегодно из федерального бюджета воруют около 2−3 миллирадов рублей. В целом же общий объем финансовых нарушений в стране составляет сотни миллиардов рублей, сообщал Кудрин. Также не зря он заявил на встрече с Путиным, что намерен и дальше продолжить работу по выработке системных предложений по улучшению финансовой системы.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Вместе с усилением роли Кудрина по контролю над нацпроектами сгущаются и тучи над головой Дмитрия Медведева. Похоже, ему все чаще будет аукаться и отставка в 2011 году Кудрина, к которой приложил руку Медведев, и несогласованность с нерасторопностью чиновников, с которой сложно было справиться правительству.

Вряд ли Кудрин претендует занять место Медведева — уж слишком непростая у того роль. Контроль и поиск недостатков, которыми занимается Кудрин, не сравнить с реальной реализацией нацпроектов, которой занимается правительство, что хорошо известно лично Кудрину, бывшему когда-то министром финансов. Поэтому стать «грушей для битья» Кудрин вряд ли осмелится. Многих ли успехов при министре финансов Кудрине добилась страна? Разве цели, поставленные в прежних стратегиях, при прямом участии в их разработке Кудрина, были достигнуты?

Одно понятно, что роль правительства в развитии экономики может быть снижена. Да, конкуренция при росте контроля над реализацией нацпроектов — это хорошо, но не получится ли так, что возрастет и без того возросшая роль Минфина РФ и ЦБ? Собственно, это и есть не самая лучшая вторая сторона медали просьбы Путина к Кудрину.