На днях ряд широко известных в России СМИ опубликовали информацию о том, что бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с просьбой устранить противоречия в законодательстве, которые доставляют проблемы золотодобывающим предприятиям, в частности из Забайкальского края. Примечательно, что чуть позже аналогичная информация появилась и на личной ленте Титова в соцсети. Речь в его письме идет о противоречии Лесного кодекса и распоряжения правительства №849. Дело в том, что Лесной кодекс РФ, как указано в информации, разрешает освоение особо защитных участков лесов, а распоряжение правительства №849 запрещает. Кроме того, бизнес-омбудсмен указывает, что зачастую золотодобытчики узнают о расположении участка в таких зонах только на этапе заключения договора на аренду, уже купив на аукционе лицензию на добычу полезных ископаемых. В итоге компании несут убытки как из-за невозможности вести добычу, так и из-за штрафов за невыполнение лицензионных условий.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Титов

«Такие законодательные противоречия угрожают развитию золотодобывающей отрасли и могут вообще привести к остановке деятельности золотодобывающих предприятий региона»,— цитирует «Коммерсантъ» письмо Титова, которое разметило издание «Ведомости».

По мнению бизнес-омбудсмена, необходимо предварительно информировать участников конкурсов о нахождении месторождений на особо защитных участках лесов и снижать барьеры на выполнение работ по их обустройству (указом правительства там запрещено размещение карьеров, отвалов и промплощадок). С этой проблемой также сталкиваются предприятия Республики Бурятия, Пермского края, Московской, Свердловской и Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа, добавил он.

Между тем, заметим, нет никаких законодательных противоречий! Да, Лесной кодекс получился слишком запутанным. Но, если разобраться, то он в любом случае не позволяет осуществлять добычу полезных ископаемых на особо защитных участках лесов.

Так, в статье 119 Лесного кодекса об «Особо защитных участках лесов» имеется часть 3, которая напрямую запрещает на заповедных лесных участках, которые являются частью особо защитных зон: проведение рубок лесных насаждений; использование токсичных химических препаратов; ведение сельского хозяйства; разведку и добычу полезных ископаемых; строительство и эксплуатацию объектов капитального строительства.

При этом часть 4 пункт 1 данной статьи ЛК, исключая вышеуказанную часть 3 статьи, гласит, что на особо защитных участках лесов, в частности, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 ЛК, и случаев, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. Не будем погружаться в вопрос, почему часть 4 статьи как бы отменяет в своем контексте часть 3, так как факт остается фактом — в соответствии с ней добыча полезных ископаемых запрещена. Если обратиться к другому исключению части 4 статьи 119, а именно — к части 5.1 статьи 21 ЛК, то, да, с одной стороны, она допускает в защитных лесах выборочные и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, но в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для целей, предусмотренных пунктами 1−4 части 1 настоящей статьи, не запрещено или ограничено в соответствии с законодательством РФ.

Таким образом, следуя далее и обращаясь к пункту 1 части 1 статьи 21 ЛК, который позволяет осуществлять геологическое изучение недр, разведку и добычу полезных ископаемых, можно обнаружить, что данное разрешение дается опять же с выше обозначенными оговорками, а именно при отсутствии запретов и ограничений в законодательстве РФ. Как раз то самое распоряжение Правительства РФ №849 и есть законодательный акт РФ, которым вводится тот самый запрет на добычу ископаемых на особо защитных участках лесов.

Любой кодекс является сводом законодательных актов. И собственно распоряжение правительства, о котором здесь идет речь, — один из таких законодательных актов. И почему вдруг у бизнеса, обратившегося к Титову, возникло впечатление о наличии в данном случае законодательных противоречий, непонятно. Тем более что кодекс напрямую указывает, что вырубка в защитных лесах, строительство и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, может иметь место лишь при отсутствии запрета на то в законодательстве РФ.

AntonTulskiy Добыча золота

Более того, всем известно, что золотодобыча невозможна без применения опасных для природы и человека химикатов. Разработка рудных и россыпных месторождений приводит к разрушению растительного покрова, изменяет рельеф местности. При золотодобыче происходит процесс накопления токсичных твердых и жидких отходов производства, деградация земель. Все эти реагенты, в том числе ртуть, химически активны, опасны и способны к миграции.

Видимо, «мало» наша страна испытала проблем с исчезновением лесов, не хватало только еще особо защитные зоны вырубить, перекопать, отравить землю под ними, чтобы потом лет 50 на них ничего не росло! А ведь заметим, Лесной кодекс напрямую запрещает той же статьёй 119 использование токсичных химических препаратов. Поэтому даже если предположим, что бизнесу удастся устранить законодательные препятствия для разрушения лесов с целью золотодобычи, то тогда ему придется уже замахнуться на устранение не только вышеуказанного распоряжения правительства РФ, но и покуситься уже на сам Лесной кодекс для ликвидации пункта о запрете на использование токсичных химических препаратов.

С какой стати менять законы под единовременные нужды бизнеса? Тем более нужды, которые явно причинят ущерб стране, ведь устранять экологические последствия придется за счет государства. В этом нет никаких сомнений. Цена ликвидации экологических последствий может, как обычно и бывает при добыче ископаемых, оказаться высокой.

Понятно, что главной функцией Бориса Титова является защита бизнеса. Бизнес обратился — Титов озвучил его проблемы. Но в данном случае бизнес отчасти не прав.

В данном обращении бизнеса есть лишь один спорный момент. Но он никак не связан с противоречием Лесного кодекса и распоряжения правительства РФ. Хотя и спорным назвать его сложно, скорее ситуация больше похожа на попустительство, может быть, вредительство, а может, и заинтересованность каких-то лиц продавить тему ликвидации распоряжения правительства РФ. Согласитесь, на самом деле, странно, как заметил в своем письме и бизнес-омбудсмен, что золотодобытчики сначала покупают лицензию и только потом узнают, что купили ее на участок, относящийся к особо защитной зоне леса. Еще раз подчеркну, что данный вопрос явно не лежит в плоскости противоречий Лесного кодекса и распоряжения правительства, которых, как мы разобрались, нет. Здесь, как совершенно справедливо заметил Титов, существует проблема отсутствия информации для золотодобытчиков об участках, на которых возможна добыча ресурсов. То есть золотодобытчики покупают, условно говоря, «кота в мешке» вместо лицензии. Поэтому тут нужно поднимать вопросы к условиям и процедурам аукционов по продаже лицензий. Задавать вопросы органам, продающим лицензии на участки, находящиеся в особо защитных лесных зонах. Как вообще возможна продажа лицензий по золотодобыче на такие участки?

H.-J. Sydow Вырубленный лес

Безусловно, при таком раскладе бизнес, теряет деньги, как минимум в размере стоимости лицензии, как максимум еще «горит» на штрафах. Между тем возникшая ситуация требует ответов и на ряд других вопросов. С чего вдруг бизнес или лицензирующий орган решили, что на участке, находящемся в особо защитной зоне леса, заложены запасы золота, ведь для этого необходимы разведывательные мероприятия, проведение которых запрещено Лесным кодексом?

Интересно понять и то, как получается, что бизнес позволяет себе оказаться в роли жертвы? Согласитесь, когда рядовые граждане решаются приобрести квартиру или участок для строительства дома, то прежде, чем совершить покупку, они требуют представить документы на данные объекты, чтобы не оказаться жертвой мошенников. Возможно, в золотодобыче при покупке лицензии существуют какие-то иные правила, отличные от приобретения участков под дом. Если это так, то именно здесь и нужно работать над устранением проблем и выработать более четкие правила. Однако поверить в то, что бизнес покупает «кота в мешке», отдавая за «кота» десятки, а то и сотни миллионов рублей, именно в такие суммы оцениваются лицензии, очень сложно!