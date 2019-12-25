Прелюдия к «Оскару» прозвучала и «Золотой глобус» лучшим фильмом назвал военную драму «1917», поставленную Сэмом Мендесом, которого там же признали и лучшим режиссером. И хотя победителем в номинации «Лучший саундтрек» (справедливо) стал «Джокер», музыка Томаса Ньюмана в «1917» изумительна. Обойдя таких мастеров, как Квентин Тарантино и Мартин Скорсезе, постановщик двух фильмов о Бонде («007: Координаты «Скайфолл» и «007: СПЕКТР») врывается в гонку за «Оскаром», и в этом нет ничего удивительного. «1917» — мастерство режиссуры и немного обмана. 20 лет назад Мендеса уже наградили «золотом» за его дебют «Красота по-американски». Что ж, может, повторить?

Иван Шилов ИА REGNUM

Фильмом, который как бы сделан одним непрерывным дублем, кажется, сегодня уже никого не удивишь. Более 70 лет назад Хичкок проделал этот эксперимент в «Веревке», Сокуров «одним дыханием» захватил поток времени в «Русском ковчеге», потом был «Бердмэн», внушающий иллюзию непрерывной съемки, а вот немецкая «Виктория» оказалась даже круче драмы Иньярриту, потому что молодежный триллер действительно снят длиннющим дублем. В общем, Сэм Мендес — не первый и точно не последний, кто фокусничает. К тому же он провернул этот трюк в «СПЕКТРе» — начало выглядит как один дубль, но это не так.

Цитата из к/ф «1917». реж Сэм Мендес. 2019. Великобритания, США Младший капрал Блейк и младший капрал Скофилд

Умение Мендеса поставить сцену таким образом, чтобы не было склеек, не вызывает сомнений — дома Мендеса знают как шекспировского режиссера, а в театре всё решает движение в пространстве. В этой военной драме героям не дают передохнуть. Актеры постоянно ходят, декорации меняются, но сплошной дубль ненастоящий — склейки иногда хитро, иногда очевидно спрятаны, как в «Бердмэне». И если Иньярриту показал, что такое театр, то Мендес демонстрирует, что такое война. Вдобавок у британца уже есть прекрасный военный фильм «Морпехи» — тоже драма о потерянном герое в поисках выхода.

Цитата из к/ф «1917». реж Сэм Мендес. 2019. Великобритания, США Скофилд в рядах британской армии

Эстетически картина поражает настолько, что есть сцены, которые смотришь с открытым ртом. Драма захватывающая, ювелирно поставленная и виртуозно снятая. «1917» — кино в чистом виде. Ничего лишнего — только непрерывность времени и пространства, зритель и двое молодых бойцов британской армии, которых отправляют на смертельно опасную миссию — доставить сообщение об отмене атаки на отступающие немецкие войска. Разведка докладывает, что враг готовит засаду, и сотни товарищей могут погибнуть, если парни вовремя не успеют на линию фронта. Герои должны быть на рассвете, поэтому идти приказано немедленно.

Цитата из к/ф «1917». реж Сэм Мендес. 2019. Великобритания, США Бойца не пускают к полковнику Макензи (Бенедикт Камбербэтч)

Трагедия этого приключения обостряется еще и тем, что на фронте находится брат одного из солдат. Фильм Мендеса не только об ужасах войны, но и о воссоединении семьи. Если, конечно, один из братьев не погибнет. А на войне как на войне — боль и страх. Особенно для таких молодых ребят, переживающих ужасы глобального конфликта, пробираясь буквально через огонь, воду и колючую проволоку. И здесь снова можно и нужно прокричать «Браво!» Роджеру Дикинсу, оператору «Бегущего по лезвию 2049», за которого он после 13 номинаций был награжден «Оскаром». Камера никогда не покидает персонажей, изящно кружась в дыму и грязи, в тесных траншеях и на вспаханных снарядами полях, где в любой миг может рвануть, а твой долг — бороться и искать, найти и не сдаваться.

Цитата из к/ф «1917». реж Сэм Мендес. 2019. Великобритания, США Скофилд пробирается по трупам погибших товарищей

Казалось бы, сюжет проще некуда: передать генеральский приказ из одного штаба в другой. Бойцы вооружились и пошагали. Однако «1917» — то, что Тарантино увидел в «Дюнкерке» Кристофера Нолана — an immersive experience. Главное в картине Мендеса — сам проклятый путь, где смешались мертвые кони, крысы, люди и горы кровавых тел. Зритель дышит вместе с солдатами, которые крадутся от окопа до окопа, ползут по сырой земле и несутся по полю боя. Сюжет развернули таким образом, чтобы обострить чувство угрозы и создать ощущение тикающих часов. Хотя на самом деле непрерывных дублей два — в одном действие происходит днем, а в другом — под утро. И получилось по-настоящему всепоглощающее полотно, которое затягивает и поражает, поэтому награда в номинации «Лучшая драма» заслуженна. «1917» — особенно красивый военный триллер и кинематографический подвиг.

Цитата из к/ф «1917». реж Сэм Мендес. 2019. Великобритания, США Британский солдат во французской деревне

Изучать по этому фильму отрывок Первой мировой войны бессмысленно, потому что режиссер не разбирает ни планы сражений, ни тактические приемы, не показывает перемены на фронте, и для кого-то это может быть серьезным недостатком, но Мендес не делает военное исследование или политическое заявление. В конце черным по белому говорится, что фильм посвящен родному деду, который рассказывал истории о своем военном опыте. Картина, где не упоминаются исторические события или обстоятельства, приведшие к началу войны, не случайно похожа на миф. Герой спускается в самое пекло, будто в преисподнюю, пробираясь сквозь непроглядную тьму, мчится через горящие руины и плывет по бурливой реке, а потом, спасшись чудом, в почти церковном молчании слышит песнь о бедном страннике, который идет по жизни домой. Солдат и есть тот странник, и война — его одиссея, а фильм — сказка, как миф предков, который передается из уст в уста, из поколения в поколение.

Цитата из к/ф «1917». реж Сэм Мендес. 2019. Великобритания, США Солдат несет приказ об отмене атаки

Ближе к финалу приключение, где лабиринтные подземные ходы становятся лейтмотивом, превращается в жуткий кошмар. Страшно красиво освещена ночная погоня по деревне, охваченной мраком и огнем. А всё потому, что война — это ужас. Мысль банальная, но всегда важная и упакована завораживающе. Так что не во всём прав Тарантино, сказав: «Если ты снимаешь кино о том, что война — это плохо, то зачем тогда вообще делать кино? Если это всё, что ты хочешь сказать, — скажи это. Война — плохо». Мендес из театра буржуазного перешел к театру военных действий, рассказывая о героизме и жертвенности, о том, что некоторые мужчины просто хотят драться, но война закончится тем, что биться будем до последнего. Режиссер не философствует, а превращает воспоминания деда в грандиозное зрелище, которое делает то, ради чего кино рождено — производить впечатление и напоминать о пережитом и забытом. И хотя «1917» уже успели поставить рядом с классикой жанра «Спасти рядового Райана», «Апокалипсис сегодня» и «Тонкая красная линия», в любом случае всё рассудит время.