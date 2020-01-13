2020 год начался с пополнения списка российских банков, лишившихся лицензии. В него попал московский «Нэклис-Банк», которому не хватило лишь одной строчки, чтобы замкнуть топ-250 по размеру активов. Для Натальи Касперской — конечного владельца 64% акций «лопнувшего» банка это событие стало началом ухода из финансовой сферы. В тот же день стало известно, что она приостанавливает членство в совете директоров банка «Открытие». ИА REGNUM разбиралось, что же случилось в «Нэклис-Банке», чьи интересы заденет его крах и были ли предпосылки к проблемам. Выяснилось, что банк, помимо прочего, имеет договор на доставку пенсий по Москве и Подмосковью. На 1 октября 2019 года эти обязательства оценивались в 183,332 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

О банке

ООО «Коммерческий банк «Нэклис-Банк» был учреждён в декабре 1991 года как товарищество с ограниченной ответственностью, а спустя семь лет сменил организационно-правовую форму на ООО. Отделения банка работали в Москве, Московской области, у него также был филиал в Краснодаре. Уставный капитал до проблем составлял 0,5 млрд рублей.

По данным с сайта банка, в 2013 году он был партнёром по государственной программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. «Нэклис» также был участником Ассоциации российских банков и Национального банковского клуба, «Ассоциации региональных банков России», Московской биржи, сообщества всемирных межбанковских финансовых коммуникаций (SWIFT).

Nickpo Наталья Каспекрская

С 26 декабря 2019 года временно исполняющим обязанности председателя правления банка была Наталия Акулова. Она заняла кресло Сергея Борискина, который в банке имеет долю 7,18%.

«Нэклис-Банк» выступал совладельцем пяти юрлиц в Москве, Московской, Ярославской областях. Несколько компаний на сегодня ликвидированы. Среди действующих — работающее в сфере недвижимости «Камелот Форт» (Москва, доля — 100%) и ярославская «Гостиница Бригантина» (доля 19%, основной владелец — Михаил Черных). Числится банк и единственным владельцем подмосковного производителя мебели «Бирлов мебель». Уставный капитал компании — 19,91 млн рублей, но в ЕГРЮЛ есть пометка, что с декабря 2019 года «юридическое лицо находится в процессе уменьшения уставного капитала». Подобное возможно как по итогам года, если стоимость чистых активов стала ниже размера уставного капитала, так и по решению участников. Для единственного владельца — проблемного «Нэклис-Банка» это может привести к снижению номинальной стоимости доли.

Проблемы у организации возникли отнюдь не вдруг, а имеют трёхлетние корни. В январе 2016 года рейтинговое агентство RAEX, подтвердив рейтинг кредитоспособности банка на уровне «В++» («удовлетворительный уровень кредитоспособности»), установило «негативный» прогноз по рейтингу вместо «стабильного», заявив, что причиной являются выросшие риски «нарушения норматива Н1.2 на фоне снижения курса рубля». У банка около 40% кредитного портфеля уже тогда было выдано в иностранной валюте.

В апреле 2017 года рейтинг кредитоспособности ухудшился до В+ с негативным прогнозом. Эксперты агентства ещё три года назад говорили об убыточности деятельности банка. В сообщении RAEX отмечалось, что «ROE по прибыли после налогообложения составила минус 23,3% за 2016 год». Отмечали и «высокую уязвимость запаса ликвидности к оттоку средств клиентов», невысокое качество ссудного портфеля, «повышенную концентрацию активов на компаниях, имеющих отдельные признаки экономической и/или юридической аффилированности с банком и высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска».

На март 2017 года размер активов банка по РСБУ был 4,6 млрд рублей при убытке после налогообложения за 2016 год (без учёта СПОД — событий после отчётной даты) — 244,2 млн рублей. За девять месяцев 2019 года был допущен убыток 1,9 млн рублей. При том, что на этом фоне банк тратит 200 тыс. рублей на создание нового сайта и заключает договор лизинга на автомобиль Mitsubishi Outlander.

О владельцах «Нэклис-Банка»

Основным владельцем банка числится офшор — Органат Файненшиал Лимитед (ORGANAT FINANCIAL LIMITED), зарегистрированный на Кипре в 2011 году. Ему принадлежит 64% доли номинальной стоимостью 320 млн рублей. Конечным бенефициаром фирмы числится гендиректор группы InfoWatch Наталья Касперская, выступавшая соучредителем АО «Лаборатория Касперского», которым руководит Евгений Касперский. InfoWatch занимается разработкой программных продуктов и комплексных решений для информационной безопасности организаций.

Nickpo В офисе компании InfoWatch

Наталья Касперская на своей странице в соцсетях рассказала, как стала владельцем крупной доли в банке в 2017 году:

«Небольшой банк, куда я «по знакомству» положила довольно крупный депозит, несколько лет подряд аккуратно платил проценты по вкладу, но потом вдруг оказался не в состоянии его вернуть. Менеджмент банка предложил мне конвертировать депозит в долю в банке, я необдуманно согласилась. Тогда я не понимала отличий банковской деятельности от обычного бизнеса, мне показалось, что проблемы банка — относительно небольшие и их можно решить так, как в обычном бизнесе».

По открытым данным, Касперская числится соучредителем и участником девяти действующих юрлиц в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, включая общественную организацию «Деловая Россия», ООО «Лаборатория Наносемантики» (Сколково), АО «Крибрум» (Сколково) и ООО «Цезурити» (Санкт-Петербург).

Среди акционеров «Нэклиса», помимо Борискина и Касперской, — московское ООО «Лорэнс-Стар» (доля — 4,57%), Сергей Шейгас — 4,41% (директор и совладелец АО «Авиа-проект»), Вячеслав Адров — 6,21% (совладелец кировского «Модуса», участник гильдии финансовых менеджеров), Дмитрий Мухин — 4,54% (совладелец компании «Русский мак» и соучредитель общественной организации по защите гражданских прав «Справедливость»), Алексей Блохин — 5,66% (совладелец ряда компаний, в том числе в Сколково, а также почти 19% в «Лорэнс-Старе», где долю в 4,82% имеет и экс-глава правления банка Борискин).

Стоит отметить, что на сегодня в арбитраже Москвы имеется спор акционера Дмитрия Мухина с банком об обязании совершить некое действие. Слушания назначены на конец февраля 2020 года, третьи лица в деле — ООО «Торгово-производственная компания Русский деликатес» и АО «Элеватор Рамонский» из Воронежской области. В 2019 году это четвёртый иск от Мухина.

Так, в августе 2019 года суд отказал ему в принятии искового заявления к ООО КБ «Нэклис-Банк» о признании не вступившим в законную силу договора. А в середине ноября 2019 года был удовлетворён иск об обязании «Нэклиса» предоставить своему акционеру копии протоколов общих собраний общества за 2017−2019 годы, заседаний совета директоров, заседаний ревизионной комиссии, правления общества, а также отчётов службы внутреннего аудита за 2017−2018 годы, аудиторское (внешний аудит) заключение аудитора общества за 2017 и 2018 годы, договоры кредитования (кредитных линий) и займов, заключенные обществом с юридическим и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями с 1 сентября 2018 года по 5 июня 2019 года на сумму более 5 млн рублей, анкеты заёмщиков с приложением договоров залога и иного обеспечения под выданные кредиты (кредитные линии) и займы. Банк обжалует решение.

17 марта 2020 года будет рассмотрен также иск Мухина к банку «о признании решения общего собрания недействительным». Пока неизвестно, о каком именно собрании идёт речь.

Примечательно, Наталья Касперская в своём открытом письме от 10 января 2020 года также призналась, что переоценила свои силы, добавив, что ранее «подготовила и направила руководству регулятора докладную записку, в которой попросила помочь разобраться с ситуацией в кредитном учреждении».

"В октябре 2019 года ЦБ РФ провел проверку, выявившую значительные нарушения. В банке вскрылось множество неустранимых проблем с кредитами и бизнес-процессами, имеющих многолетнюю историю», — заявляла она.

Напомним, регулятор неоднократно выявлял в банке нарушения. Так, в августе 2012 года ЦБ РФ уже привлекал «Нэклис» к административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьёй 15.27 КоАП РФ. Компания была оштрафована за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитал

Об отзыве лицензии и пострадавших

Отзыв лицензии стал закономерным итогом для банка с многолетними проблемами. 10 января 2020 года ЦБ РФ отозвал у него лицензию, отметив, что «Нэклис» «полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов», «проводил операции, имеющие признаки вывода активов», а также нарушал банковское законодательство. В частности, из-за «операций по замещению активов» у компании появился «портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд рублей».

"Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», — отмечалось в сообщении регулятора.

Примечательно, что в документах банка по итогам 9 месяцев 2019 года говорилось, что «признаки, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют».

Материалы регулятора по результатам проверок ушли в правоохранительные органы, которые дадут оценку действиям должностных лиц. Вероятно, что в этой истории о крахе банка могут появиться и уголовные дела.

На момент лишения лицензии банк занимал 251-е место в банковской системе России по величине активов.

Пока не известно, сколько физических и юридических лиц пострадали от проблем «Нэклис-Банка», но, по данным из пояснительной записки к финансовой отчётности, за девять месяцев 2019 года объём средств клиентов увеличился на 5,7%, до 201,235 млн рублей. При этом у банка был договор на доставку пенсий по Москве и Московской области. Обязательства по нему на 1 октября 2019 года оценивались на 183,332 млн рублей.

К числу пострадавших можно отнести и сотрудников банка. Их на 1 октября 2019 года было 242 человека — на 46 человек меньше, чем в начале того же года.

Вклады до 1,4 млн рублей возместит по страховке госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», но кто ответит за долги перед остальными клиентами?