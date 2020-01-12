Пока весь фокус внимания мировых СМИ был сконцентрирован на «Северном потоке — 2», Крыме и российско-украинских газовых отношениях, в тень ушли все прочие разделы международной тематики. Иногда прорываются сообщения о происходящей активизации России в Ливии, да и то лишь в контексте динамики сложных российско-турецких отношений. А тем временем обозначился ещё один вектор — балканский, совершенно забытый и, как выясняется, напрасно.

Василий Верещагин. Пикет на Балканах (фрагмент). 1878

Под шум газовых споров и санкционной шумихи Россия уже несколько лет активно разрабатывает балканское направление и так успешно, что в США один из аналитических центров — RAND Corporation — издал целое исследование о том, как Западу противостоять этой новой реальности. Даже новый термин для этого создали — так называемые «серые зоны».

Исследование называется «Конкуренция в серой зоне. Русская тактика и западные ответы». Содержание исследования — характеристика термина «серые зоны», их локализация в Европе и описание разработанной и проведённой военно-стратегической игры «Балканская серая зона», где американские аналитики старались понять и осмыслить стратегию действий России на Балканах.

Сам факт такой реакции говорит о том, что российская активность на Балканах возросла в разы, и это воспринимается как угроза для НАТО в целом и США в частности.

Американские аналитики увязывают в единый комплекс рост активности России в Крыму и в Донбассе, вытеснение газовых корпораций США из ЕС, кампанию в Сирии и Ливии и активизацию на Балканах. Этот регион, издавна названный «пороховой бочкой Европы», кроме особенностей рельефа местности и смешанного этнического ландшафта, характерен ещё и наличием множества стратегических коммуникаций.

Разберём некоторые основные термины, применяемые американцами для описания стратегии России на Балканах.

«Действия России на Украине являются по большей части актами прямой агрессии». Перевод: «Россия сумела поддержать местное сопротивление Вашингтону в Донбассе без прямого ввода своих войск или ЧВК».

ИА Красная Весна Донецк. ДНР

«Россия стремилась дестабилизировать как свое «ближнее зарубежье»— бывшие советские государства, за исключением стран Балтии — так и более широкую Европу путем использования неоднозначной «серой зоны». Тактика … включает в себя все: от пропаганды и дезинформации до вмешательства на выборах и подстрекательства к насилию».

Перевод: «Россия серьёзно мешает США устанавливать в постсоветских республиках монополию на власть и господство. Эффективными инструментами России являются перехват контактов у США с местными политическими лидерами и способность сохранить их лояльность путём предоставления гарантий безопасности».

«За исключением стран Балтии». Перевод: «Прибалтику успели своевременно выхватить из зоны влияния России и подчинить военным структурам НАТО». Доказательство: глава МИД Латвии недавно официально заявил, что Прибалтика вынуждена следовать в русле антироссийской политики США и отказ от этого следования грозит ей санкциями. Перевод: «Нас всех физически уничтожат США, если мы попытаемся занять в отношении России хотя бы нейтральную позицию».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки

«Чтобы лучше понять, где существуют уязвимости для тактики российской серой зоны в Европе и как эффективно противостоять им, корпорация RAND провела серию военных игр». Перевод: «Российская стратегия гибридного противостояния США в Европе настолько опасна, что необходимо проводить штабные операционные игры для понимания, как этому можно противостоять».

«В этих играх участвовала русская (красная) команда, задача которой заключалась в том, чтобы расширить свое влияние и подорвать единство НАТО, конкурировать с европейской (зеленой) командой и американской (голубой) командой, которые стремились защитить своих союзников от действий серой зоны красных, не провоцируя откровенную войну».

Несмотря на то, что «красного» СССР давно нет, Россия в данной военной игре по-прежнему окрашена США в красный цвет для опоры на старые инстинкты времён холодной войны. Психология восприятия цветов говорит о том, что красный цвет воспринимается как угроза и агрессия, зелёный вызывает спокойствие, а голубой — чувство стабильности. Это говорит о том, что данная игра создавалась не для секретного военного планирования, а как средство пропаганды. А точнее — для закрепления образа врага в лице России.

Fred.W.Rose Карта Европы

Тем не менее задача игры — выяснить, как сохранить влияние на вассалов («защитить своих союзников от действий серой зоны красных»), избегая войны с Россией. Чередование терминов «серая зона красных» намеренно создаёт определённый эмоциональный фон, средствами НЛП создавая чувство, что где «красные русские», там «всё серое».

Это уже не стратегия, а скорее литература: «Красная шапочка и Серый волк», на которого надета русская красная косоворотка с советским серпом и молотом. Апелляция к рефлексам советской коммунистической угрозы от современной и полностью антисоветской России говорит ещё раз о том, что проект насквозь пропагандистский.

«Исследование в этом отчете и в других местах показывает, что Запад выигрывает это соревнование, но не признает его». Непонятно, что тут имеется в виду: публичное признание наличия боя или понимание пребывания в состоянии боя. Однако для перевода это не важно. Его смысл такой: «Необходимо продолжать финансирование нас, мы нужны и полезны, ещё много интересного можем написать, хотя вы нас недооцениваете как минимум в три раза, а то и больше».

«Повседневные» действия серой зоны должны отличаться от более агрессивных и сфокусированных действий серой зоны». Перевод: «Главными способами противостояния России должны оставаться операции спецслужб неострого характера».

«Уязвимость к тактике российской серой зоны значительно различается по всей Европе. Ближнее зарубежье и Балканы особенно уязвимы, в то время как страны Балтии, а также Западная и Центральная Европа — нет». Перевод: «Запад способен выигрывать у России только на плечах НАТО, там, где возможно прямое военное подавление или уничтожение местных элит. Сами спецслужбы не способны полностью контролировать местные элиты».

«Гражданские организации, а не военные, могут лучше всего противостоять тактике российской серой зоны». Перевод: «Лучшим способом гибридной войны с русскими в тех сферах, где они нас обходят, являются подобные нам НКО, куда нужно и дальше вливать как можно больше денег».

В общем, никаких открытий и оригинальных мыслей не сказано, всё старое и банальное. Ибо текст обращён не к спецслужбам и военным (тогда он был бы закрытым), а к спонсорам и СМИ. Перед нами оформленная под исследование акция информационно-пропагандистского воздействия. Далее в отчёте сказано, что темой игры была тактика России на Балканах. Именно здесь существует «серая зона», где конкуренция между Россией и Западом сильнее всего.

Таким образом, факт и тема игры подтвердили, что Балканы являются для Запада по-прежнему зоной неполного доминирования, где у России остаются серьёзные инструменты для контригры. И это при том, что США и Германия уже полностью уничтожили всё наследие Югославии, превратив балканские страны в лимитрофов и включив их в антироссийскую повестку.

Главным слабым местом для Запада остаётся Сербия, которая, несмотря на поражение и превращение её правящего класса в лояльный корпус вассалов, тем не менее сохраняет свободу манёвра между Россией и США. И Россия пользуется этим, заставляя США играть в подобные игры и беспокоиться о «серой зоне» российского влияния на Балканах.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Александром Вучичем

Германия говорит то же самое, что и RAND Corporation, подтверждая наличие проблемы у союзников по НАТО. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая перед военнослужащими миротворческой миссии НАТО в Косово, сказала, что в НАТО в курсе о пристальном внимании к западным Балканам со стороны России и Китая. При этом министр повторила американский тезис о том, что Россия якобы пытается использовать на Балканах те же методы влияния, что и в странах Прибалтики.

Для Запада проблема в том, что Россия, Китай, а также Греция, Румыния, Испания и Словакия не признали Косово самостоятельным государством. По разным причинам, но не признали. Именно на этом пространстве Россия разыгрывает свои дипломатические и разведывательные комбинации, которые, судя по реакции RAND, весьма успешны.

И верно: процесс вливания Западных Балкан в НАТО в последнее время застопорился. Албанцы, проглотив Косово, стали угрожать ЕС созданием Великой Албании в виде альтернативы европейскому членству. В 2025 году заканчиваются отведённые сроки, в которые балканские колонии должны были выполнить все предписания по приведению своих политических систем в нужное для управления состояние и войти в ЕС. И хотя ничего сложного им не поручали, процесс идёт плохо.

С 2014 года США усиливают политику выдавливания России с Балкан. «Необходимо укрепить Балканы против злонамеренного влияния России», — заявлял Майк Помпео в обтекаемых дипломатических формулировках. Это уже было фактом реакции на тревожную для США реальность. США давно смогли превратить Черногорию в антироссийский анклав.

Но в 2018 году в России было проведено закрытое заседание Совета безопасности по теме Балкан, на котором выступал Путин. После чего в Западных Балканах, как говорят американские эксперты, «стал расти политический вакуум».

Франция, ведя свою игру с Россией и США, в 2019 году накладывает вето на начало переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией из-за отказа македонцев переименовать свою страну, чего требует Греция. Сербия тормозит движение навстречу Черногории. Президент Сербии Вучич три раза за прошедший год встречался в Кремле с Владимиром Путиным.

Сербская пресса говорит о возможности покупки Сербией российских систем ПВО С-400, проводит с Россией военные учения «Славянское братство», а македонцы, не закончив вступление в НАТО, строят планы по сотрудничеству с Россией в области энергетики. Сербия — первая в Европе страна, заключившая с ЕАЭС соглашение о свободе торговли.

Даже если это всего лишь способ набить себе цену перед Западом, игнорировать реальность вторжения России в Большую игру уже невозможно. Именно по этой причине RAND Corporation провела игру, о которой заявила публично. Это выполнение задания заказчиков говорит об их серьёзной встревоженности усилением российского влияния на Балканах, где сумма малых тактических шагов России грозит опрокинуть большую Западную стратегию.