



Bundeskanzlerin.de Владимир Путин и Ангела Меркель

Немецкая сторона квалифицировала переговоры в Москве президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель как «антикризисные», обозначая проблематику Ирана, Ливии и Сирии. Примечательно, что в поездке канцлера сопровождал министр иностранных дел Хайко Маас. При этом портал журнала Der Spiegel особо подчеркивал, что хотя договоренность о проведении нынешней встречи была достигнута во время «нормандского саммита» в Париже 9 декабря 2019 года, ситуация на Ближнем Востоке, где Россия выступает в роли одного из ключевых игроков, на фоне обострения ирано-американского кризиса требует повышенного внимания и двухстороннего диалога.

До этого Турция отправила свои войска в Ливию, появился фактор случайной жертвы: пассажиры и экипаж самолета «Международных авиалиний Украины» были сбиты в аэропорту Тегерана иранской ракетой. Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган координируют свои действия в Сирии и выступили с миротворческой инициативой в отношении Ливии. Что касается Германии, то она поддерживает Совместный всеобъемлющий план действий (заключенное в 2015 году ядерное соглашение с Ираном) и считает, что обсуждения и дебаты по этой проблеме намного предпочтительнее конфликта и конфронтации. В отношении Ливии Берлин уже выступил с заявлением, в котором содержится предостережение о том, что «Ливия может пойти по пути Сирии». Германия предложила провести мирную конференцию с участием конфликтующих в Ливии сторон. Так называемый берлинский мирный процесс, который находит поддержку в Москве и в Анкаре, может стартовать в ближайшие дни, хотя точная дата еще окончательно не определена.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель

Для Меркель успех на этом направлении может стать демонстрацией того, сколько на самом деле веса имеет немецкий канцлер как применительно к ситуации в Ливии, так и на всем Ближнем Востоке, поскольку пока она часто выступала больше в роли внешнего пассивного наблюдателя. Итоги трехчасовых переговоров Путин и Меркель подвели на совместной пресс-конференции в Кремле. Российская сторона поддержала инициативу Германии о проведении конференции по Ливии в Берлине. Москва и Берлин выразили приверженность исключительно политико-дипломатическому урегулированию этого конфликта под эгидой ООН с участием не только конфликтующих сторон, но и заинтересованных в этом стран. Ранее стало известно, что фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией и проводящий контртеррористическую операцию в стране, поддержал инициативу глав России и Турции по достижению мира в Ливии. Обсуждалась, конечно, и иранская проблематика. Москва и Берлин еще раз подтвердили приверженность сохранению СВПД по иранской ядерной программе.

Al Jazeera English Ливия

Путин специально напомнил, что Иран выполнял по этой программе добровольные обязательства, и готов вернуться к полному соблюдению ядерного соглашения. Наконец, президент заявил, что проинформировал канцлера об итогах своей поездки в Дамаск и переговорах с президентом Сирии Башаром Асадом. В целом Путин выразил надежду, что на Ближнем Востоке «до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдет». По его словам, «если это произойдет, это было бы катастрофой не только для региона, Ближнего Востока, но и для всего мира». Пока же складывается впечатление, что Германия, чувствуя развал прежнего баланса сил на Ближнем Востоке, стремится использовать шанс для упрочения своего влияния в регионе. Но последовательность Берлина в такой политике будет определяться завершенным процессом его переформатирования и выделения новых приоритетов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки на долгосрочную перспективу. Всё еще только начинается.