Существуют разные мнения на то, как в современной России появились управляющие компании от застройщика (УК). Однако основных точек зрения две. Сторонники первой версии утверждают, что при строительстве столь масштабных проектов как ныне, никто кроме УК от застройщика их обслуживать не сможет. Другие, наоборот, уверены в том, что девелоперы специально создают «карманные» УК, чтобы «латать дыры» и всячески маскировать дефекты, поскольку независимая от них компания попросту не примет объекты с таким качеством недоделок. Ниже пойдет речь не столько о качестве строительства, сколько о том, какие «круги ада» нужно пройти, чтобы сменить аффилированную УК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

Как выяснилось, жителям района «Хорошево-Мневники» не так-то просто отказаться не только от проводимой ООО «ПСФ» Крост» (концерн «Крост») комплексной реконструкции с предложениями ехать в человейники на выселки, но и от навязанных застройщиком управляющих компаний. И ладно бы дело было лишь в предпочтениях отдельных жильцов, но в случае, о котором речь пойдет ниже, имеют место систематические нарушения со стороны УК, справиться с которыми не могут не то, что в Мосжилинспекции и местной управе, но аж в самой администрации президента.

Десять лет минуло с тех пор, как уверенные в том, что живут в правовом государстве жители дома 49 по ул. Маршала Тухачевского вступили в неравный бой с УК ООО «ЭКСперт-Сервис». Нет, в далеком 2010 году они еще не понимали, что вступают в неравную битву, а просто хотели сменить не устраивающую их управляющую компанию, что-то подозревать граждане стали ближе к середине прошло десятилетия. Теперь же в этом не осталось сомнений ни у жителей злополучного дома, ни у меня, рассказывающего их историю.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Многоквартирный дом (МКД) был введен в эксплуатацию в 2009 году, с того времени и по сию пору домом управляет ООО «ЭКСперт-Сервис», как было сказано УК аффилирована с концерном «Крост», но есть и еще один немаловажный аспект. Согласно порталам проверки контрагентов, одним из учредителей компании является госпожа Добашина Ирина Борисовна, то ли однофамилица владельца концерна «Крост» то ли, как утверждают жильцы дома, его супруга. Не буду наводить тень на плетень лишь на основании совпадения фамилий хозяина компании застройщика, и одной из учредительниц аффилированной УК. Тем не менее считаю этот факт примечательным, поскольку данная практика отнюдь не нова и далеко не случайна.

Согласно договорам, между ООО «ЭКСперт-Сервис», префектурой СЗАО и застройщиком ООО «ПСФ» Крост» с 2009 по 2013 годы УК и управляла домом. За эти 5 лет управа района Хорошево-Мневники так и не озаботилась провести открытый конкурс по выбору управляющей компании, хотя по постановлению правительства РФ за № 75 обязана была это сделать. В связи с этим предположу, что сложившаяся ситуация, когда сами граждане не озабочены сменой УК, делать этого за них никто не будет, поскольку сложившаяся практика устраивает все стороны процесса. А чего уж там требует Жилищный кодекс, так бумага все стерпит.

В своем обращении к президенту жильцы указали, что в 2013 году «ЭКСперт-Сервис» при поддержке формального совета дома провела собрание и продлила свои полномочия. Другие собственники с протоколом собрания ознакомлены не были, узнали о нем постфактум и не смогли оспорить его в суде. Судья за истечением срока давности отказала в иске. Граждане уверены, что собрание не имело кворума, а кроме того с собственниками даже участниками собрания не были заключены договора управления. А посему уверены, что УК не имела права исполнять свои обязанности.

Отопление

Спустя два года 22 апреля 2015 года «ЭКСперт-Сервис» вновь попытался провернуть трюк двухлетней давности, однако в этот раз гражданам удалось оспорить решение данного собрания, поскольку собрание вновь не имело кворума. Чтобы создать его видимость была занижена площадь дома, что, в свою очередь, ведет к неверному расчету потребляемых ресурсов. Такие расчеты крайне выгодны УК и невыгодны собственникам.

Далее управа района вновь не провела открытый конкурс. Суд признал бездействие чиновников незаконным и обязал управу наконец-то его провести. В январе 2017 года даже было исполнительное производство. Открытый конкурс по сию пору не проведен, исполнительное производство закрыто. И тут примечательны основания, по которым это было сделано.

Судебный пристав Людмила Буйнова посчитала, что пусть открытый конкурс управа так и не провела, но потом прошло очередное собрание собственников, на котором и была выбрана УК, и понятно, что ей вновь стало ООО «ЭКСперт-Сервис». То, что на подобных собраниях решения принимаются от имени 5,88% собственников, пристав Буйнова по одной ей известным мотивам не приняла в расчет.

Суды продолжаются до сих пор, наряду с тяжбами жильцы, которых не устраивает действующая УК, обращались и в другие властные инстанции, начиная от окружных префектуры и жилищной инспекции и заканчивая администрацией президента. Сочувствия и помощи в своих бедах по понятным причинам не нашли ни у московских властей, ни в Минстрое, ни в администрации президента.

Причины эти банальны, «Крост» активно участвует в жилищных программах города, в данном случае в трех подъездах из шести живут переселенцы из пятиэтажек, в основном люди пожилые, которым город субсидирует оплату жилищно-коммунальных услуг. У управы есть имущественный интерес, и порой непросто разобраться, где официальные имущественные интересы, а где отдельных представителей власти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Федеральное руководство также остается не внакладе, жилье все же строится, и есть чем отчитаться перед вышестоящим начальством. Несколько сложнее с администрацией президента, я не в коей мере не подозреваю сотрудников столь уважаемого ведомства в личной заинтересованности, понимаю, что и у них KPI. Да и потом, видимо «не барское это дело» заниматься проблемами отдельно взятого дома, а решить проблему системно, ведь данный случай не единственный даже для управляющих компаний от «Кроста», не говоря про ситуацию в стране в целом. Мешают соображения высшего порядка, понимать которые не нашего ума дело.

Добавлю, как и обещал выше. Помимо завышенных тарифов жильцы дома также недовольны тем, что ООО «ЭКСперт-Сервис», собирая с них деньги за услуги, не считает нужным расплачиваться с поставщиками этих самых услуг. Но об этом я расскажу в следующий раз, когда лично побываю на очередном заседании в Хорошевском суде столицы. Где москвичи в бессчетный уже раз пытаются принудить поставщиков услуг заключить с ними договора напрямую.