В январе 2019 года прошло заседание областного оргкомитета по подготовке к 500-летию Антониево-Сийского монастыря. На нем выяснилось, что самой большой проблемой является реставрация этого памятника истории культуры федерального значения начала XVII века. При общей стоимости реставрации всей обители от 400 млн до 1 млрд рублей (пока нет общего проекта, цифры приблизительны), на ее проведение за все годы было выделено всего 35 млн рублей. Первый контракт с Минкультом РФ три года назад отработало липецкое ООО «Лайм Парк». Не совсем удачно — известняк, использованный для реставрации крыльца Троицкого собора, стал крошиться через год. Ошибку «Лайм Парк» исправил по гарантии. Конечно, при общей смете по собору в 150 млн рублей 35 млн не решали проблемы.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Антониево-Сийский монастырь, основанный в 1520 году на берегу Михайловского озера

До юбилейных мероприятий осталось полгода, и мало кто ожидал, что монастырь после 2020 года получит больше внимания, чем до него. Но получилось иначе — в декабре 2019-го Минкульт РФ выделил с разбивкой на три года на реставрацию Троицкого собора оставшиеся 110 млн рублей. К сожалению, на проектирование реставрации пострадавшей от пожара в 1992 году Благовещенской церкви средства не были выделены. Переговоры с Москвой по этому вопросу с участием Архангельской митрополии и правительства Архангельской области продолжатся в 2020 году.

О реставрации Благовещенской церкви, надвратной церкви Сергия Радонежского, колокольни, игуменского дома, монастырской ограды и других объектов речь пока не идет.

Троицкий собор стоит на месте самой древней монастырской постройки — первой деревянной Троицкой церкви, поставленной еще руками святого Антония и его братии.

Священник Всеволод Перовский: «…По прибытии на место (в 1520 году на нынешнее место обители у Михайловского озера — прим. автора) иноками была заложена церковь во имя Св. Троицы… Забыл однажды пономарь после утреннего пения погасить в храме свечу перед одной иконой, и храм сгорел до основания… Пламя уже высоко пылало, когда пришел к пожарищу преподобный. … огорчился и заплакал… «внезапу чудотворный Святые Троицы образ, самошественно никоем-же носим, изыде из пламени невредим среди монастыря ста»… Однако… многие смалодушествовали и думали оставить это место, только увещевания преподобного заставили их остаться.

Ревностно приступил теперь преподобный Антоний к постройке нового, более обширного, чем прежний, храма Св.Троицы. Нововыстроенный храм был деревянный, шатровый, холодный.

…В 1588 и 1589 гг… возникла мысль о постройке каменной церкви в обители. Государь Федор Иоаннович… велел «постави в Сийском монастыре церковь каменную Живоначальной Троицы…»… царь распорядился дать монастырю льготу на пять лет, не велел брать оброка с монастырской вотчины с двинского и соляного промыслов… всего 511 рублей…

Первые четыре года употреблены были на доставку и подвозку материалов, «запас на церковь пасли: сваи, и камень дичень, и опоку, и известь, и песок, и железо, и кирпичу делали больше четырех сот тысяч…»

24 мая 1607 года на праздник Пятидесятницы новоустроенная церковь была освящена игуменом Сийским Ионой и… Стоимость ее постройки простиралась до 3000 рублей, из коих 1300 руб. было царского вспомоществования невзиманием оброка за 17 лет… Церковь эта была устроена «о пяти верхах» и имела два придела: один во имя св. мученика Феодора Стратилата, а другой — во имя св. Антония Чудотворца Сийского.

2 мая 1658 г. обитель была опустошена пожаром. «…В церкви де сгорел левый крылос, и от того местныя иконы и деисус и праздники испортились… В пожар этот на каменной колокольне все колокола растопились, сгорели связи в стенах и церковные крыши… Уже 24 апреля 1661 г. игумен Каллиник обратился в митрополиту Макарию с просьбой разрешить устроить и освятить главный престол соборнего Троицкого храма» (Из книги «Монастыри Архангельского Севера. XIV—XXI вв.»).

С XVII века собор только подновлялся. Здание ветшало, в годы советской власти разрушение ускорилось, храм был лишен заботы. Он чудом избежал гибели в 1992 году, когда рядом полыхала Благовещенская церковь. С тех пор при настоятелях Трифоне (Плотникове), Варлааме (Дульском) и Феодосии (Нестерове) на скромную благотворительность в соборе проводились противоаварийные работы, но нужна была полная реставрация храма. Теперь благодаря усилиям прежнего митрополита Архангельского Даниила и нынешнего митрополита Архангельского Корнилия, губернатора Архангельской области И. Орлова и областной инспекции по охране памятников (руководитель Анна Ивченко) главный храм древней обители к 2023 году будет восстановлен.

Монастырь имеет большое символическое значение для страны. Сюда в 1599 году Борисом Годуновым был сослан боярин Федор Никитич Романов. Здесь он был насильно пострижен в монахи под именем Филарета, отсюда начался его духовный подвиг и бремя основателя династии Романовых. Эту историю полезно вспоминать в периоды русской смуты, от которой не следует зарекаться.

Впереди новые заявки правительства области и митрополии в надежде, что чиновники Минкульта РФ увидят в Антониево-Сийской обители не аварийные каменные коробки, а важный символ России.