



Иван Шилов ИА REGNUM Противостояние

После того, как Иран нанес ракетный удар по двум американским базам в Ираке — Эйн-аль-Асад на западе страны и базе в Эрбиле на севере — мир застыл в напряженном ожидании ответных действий США. Сообщалось, что президент США Дональд Трамп готовит официальное обращение к нации, но прежде намерен получить квалифицированную оценку жертв и повреждений от ракетных ударов. Но эта пауза затянулась на 16 часов раздумий и анализа относительно дальнейших действий Ирана. В Тегеране заявляли, что если «убийство генерала Сулеймани отрезало руку Ирану в регионе, то теперь США будут резать ноги».

В этот момент многие эксперты высказывали самые невероятные прогнозы. С одной стороны указывалось, что Иран может начать реализацию объявленных 13 сценариев по изгнанию США из региона, начав атаки на суда в Персидском заливе и Ормузском проливе, на города Дубай и Хайфа, а также нанести удар по территории США, если Вашингтон решит ответить на обстрелы своих авиабаз в Ираке. С другой стороны, указывалось на «непредсказуемость действий президента Трампа», вплоть до того, что он может объявить Ирану войну без консультаций со своими партнерами по НАТО. Наконец, американские эксперты усердно отрабатывали еще одну версию, согласно которой действия президента США якобы на руку России «как с геополитической, так и экономической точек зрения» и которая «будет входить в конфликт только на определенной стадии, заполняя после США геополитический вакуум». Именно в таком контексте подавались недавние переговоры президента России Владимира Путина со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, а сейчас и заявленный на первую декаду января визит в Россию канцлера Германии Ангелы Меркель.

Kremlin.ru Эмануэль Макрон и Владимир Путин

То есть, в течение 16 часов в Белом Доме проходили не только интенсивные консультации, а госсекретарь США Майкл Помпео обзванивал своих многих зарубежных коллег, включая и главу МИД России Сергея Лаврова, но и плелась острая многоходовая интрига, целью которой являлась нейтрализация иранских угроз. Для этого необходимо было провести идею о том, что США не ставят задачу свержения режима в Иране и что убийство генерала Сулеймани «имеет исключительно локальное значение». Как говорил известный американский эксперт Пол Стронски, нужно сделать так, чтобы «иранский режим прежде всего был заинтересован в сохранении своего режима и действовал очень осторожно». Что из этого получается, можно судить по тому, что, как выясняется, ракетный обстрел американских военных баз в Ираке носил больше символический характер и в результате не пострадал ни один военнослужащий.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, были только «повреждены ангары, рулежные полосы, автомобильная парковка и вертолет», хотя ранее иранские государственные СМИ сообщали, что жертвами ракетного налета стали 80 военнослужащих. Американская сторона была предупреждена и успела предпринять соответствующие меры. По утверждению ВВС, «атака могла бы нанести гораздо больший ущерб, если бы Иран к этому стремился». В случае гибели американских военных от иранских ракет все развивалось бы по-другому. Как пишет The Washington Post, власти Ирана, преследуя «внутренние интересы», хотели «сохранить лицо, а не начать войну» с США, облегчая таким образом и ситуацию для Трампа. В свою очередь телеканал CNN утверждает, что Вашингтон и Тегеран проводили закрытые консультации по швейцарскому дипломатическому каналу. Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что «мы получаем обнадеживающие данные разведки о том, что Иран посылает сообщения тем самым вооруженным группировкам не действовать против американских целей или гражданских лиц, и мы надеемся, что это послание будет повторяться».

Themalaymailonline.com Майк Пенс и Дональд Трамп

После этого Трамп, за спиной которого стояли представители высшего руководства страны и Пентагона, выступил со спокойной и относительно миролюбивой речью. Он констатировал, что «Иран отступает» и США отказываются от военного ответа на ракетное нападение. В то же время Трамп предупредил, что до тех пор, пока он является президентом Соединенных Штатов, «Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие». Вслед за этим сделан еще один ход: постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором говорится о готовности США начать переговорный процесс «без предварительных условий, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима».

Это действие тоже носит символический характер, так как в сложившейся ситуации Ирану даже если это и выход кризиса, психологически сложно вступать в дипломатические контакты с США. В долгосрочной перспективе Иран и США будут продолжать публично балансировать на канате войне, и этот процесс не остановится, если не будет переговоров, которые приведут к какому-нибудь политическому соглашению. Но когда такое случится?