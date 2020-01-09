Пока по стране разбираются с мусорными коллапсами, в Москве в преддверии новогодних каникул был проведён тендер на вывоз мусора сразу из 11 районов. ИА REGNUM проанализировало, кто же в 2020 году будет оказывать эту услугу жителям, арендаторам и собственникам нежилых помещений, и выяснило ряд интересных подробностей. Например, то, что среднесписочный состав компании-победителя на контракт стоимостью более 857 млн рублей — всего один человек, а само ООО уже два года заканчивает работу с убытками. Не появится ли в итоге на карте региона под управлением Сергея Собянина новая проблемная точка?

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

О тендере

Государственное бюджетное учреждение Москвы «Жилищник района Бирюлево Восточное» в начале декабря 2019 года объявило открытый аукцион на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (включая крупногабаритный мусор) от населения, арендаторов и собственников нежилых помещений районов Бирюлево Восточное, Братеево, Даниловского, Донского, Москворечье Сабурово, Нагорного, Нагатинский затон, Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Царицыно, Орехово-Борисово Южное в 2020 году. Начальная цена лота — 857 198 425 рублей 49 копеек.

На тендер поступила всего одна заявка. В результате он был признан несостоявшимся и единственному заявителю предложили заключить контракт по начальной цене. 25 декабря 2019 года в базе госзакупок появился протокол комиссии, из которого следовало, что контракт предлагается заключить с ООО «Группа компаний «Современные экологические технологии» (ИНН 9 729 022 231, КПП 772 901 001, ОГРН 1 167 746 794 050).

Государственное бюджетное учреждение Москвы «Жилищник района Бирюлево Восточное»

О победителе и связях

По данным ЕГРЮЛ, данная компания учреждена 22 августа 2016 года в Москве. Уставный капитал — 100 тыс. рублей, основной вид деятельности — обработка и утилизация неопасных отходов.

Согласно сведениям ФНС России о среднесписочной численности работников организаций, в данном ООО, фигурирующем как микропредприятие, на 10 декабря 2019 года числился всего один сотрудник. Вероятно, речь идёт в этом случае о директоре. С 6 декабря 2018 года им является Игорь Чудинов. Последний также является соучредителем межрегиональной общественной организации «Экология», созданной в Дедовске Истринского района Подмосковья в ноябре 2006 года. Её председатель — Николай Ключников. Соучредители — Татьяна Чудинова (совладелец ООО «Истэко», созданной в декабре 2014 года в Дедовске для сбора и обработки сточных вод, второй совладелец — Анна Князева), Андрей Князев и Ольга Новикова (совладелица подмосковного ООО «Экорегионсервис», которое работает в сфере чистки и уборки, второй владелец — Анна Чудинова).

Интересный факт: ООО «Экорегионсервис» в мае-июне 2019 года проверял Роспотребнадзор. Проверка закончилась административным протоколом, было выявлено, что в подмосковной деревне Духанино, где фирма оказывает услуги, «поверхность открытых приемников-накопителей (мусорные контейнеры) не защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (не укрыта брезентом, навесом и т.д.)», «не представлены документы, подтверждающие организацию санитарно-защитной зоны объекта (санитарно-эпидемиологическое заключение и решение об установлении границ санитарно-защитной зоны)», «не представлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам», «не представлены документы, подтверждающие проведение лабораторного и инструментального контроля за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в зоне влияния объекта», а «по периметру площадки частично отсутствует обваловка территории и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями; поверхность площадки частично не имеет искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие».

Ещё один интересный факт: в ЕГРЮЛ под ИНН Андрея Князева ранее проходил Андрей Новиков (вероятно, была смена фамилии). Он выступал соучредителем, директором шести юрлиц в Московской и Астраханской областях, в том числе связанных с «мусорной» сферой. Например, он был совладельцем астраханского ООО «Экорегионвторресурс», созданного в 2010 году и ликвидированного в 2017. Компания занималась сбором отходов. В числе совладельцев также отметилась и Анна Чудинова, чья фамилия схожа с фамилией директора фирмы-победителя многомиллионного тендера в Москве.

О владельцах: бывших и действующих

Возвращаясь к вывозу мусора в 11 районах Москвы, отметим, что рокировки были не только среди руководителей фирмы-победителя — «Группа компаний «Современные экологические технологии», но и в списке владельцев. С 2017 года Павел Липкан не является владельцем, его доля перешла Кириллу Попову.

Липкан интересен своими бизнес-связями. Он является директором ООО «Кентавр» (управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе), чей единственный владелец — Сергей Зверев. Последний совместно с Кириллом Поповым и компанией из структур «Ростеха» (ООО «Управляющая компания «Региональный оператор») владеет мусорной фирмой из Можайска — созданным в 2017 году ООО «Эко-Верде». Последнее управляет полигоном «Храброво» под Можайском. В 2019 году местные жители высказывали претензии к площадке. В декабре 2019 года активисты в группе соцсетей «Храброво»: экокатастрофа Можайского г.о.» сообщили, что будут продолжать борьбу в суде и требовать «закрытия и рекультивации полигона».

Vk.com/public168171304 Дышать,а не задыхаться

Помимо этого, Липкан, как директор, через ООО «Торговый дом «Алексеевский-1» связан с Николаем Нефёдовым (владельцем), которого некоторые открытые источники упоминают в связи с мусорными полигонами в двух городах Подмосковья. В том числе рядом с оператором скандального полигона «Алексинский карьер» в городе Клин, который через суд в ноябре 2019 года жители требовали закрыть. Иск активисты проиграли.

Вернёмся к действующим владельцам ООО «Группа компаний «Современные экологические технологии». Кириллу Попову в компании принадлежит 50%. Ранее он был соучредителем ещё семи юрлиц, не упомянутых выше — в Москве, Подмосковье, Владимирской области, Санкт-Петербурге. Часть уже ликвидирована — в их числе мусорное АО «Экотехстрой Владимир». Он также был директором ООО «Владимирский завод глубокой переработки отходов», которое ликвидировано в декабре 2019 года. Из действующих активов Попова, помимо уже упомянутой «Эко-Верда» — бухгалтерское ООО «Литигатор».

Второй совладелец ООО «Группа компаний «Современные экологические технологии», получивший 50% доли в апреле 2019 года, — Владимир Буренков. Про него известно лишь, что он получил ИНН в Нижегородской области и других активов не имеет.

Также у «Группа компаний «Современные экологические технологии» есть доля (почти 75%) в нижегородском ООО «Экосистемы» (Выкса). Оно создано в ноябре 2016 года для обработки и утилизации неопасных отходов. Вторым владельцем компании числилось некое ООО «Газтранспоставка» из Москвы, но в ЕГРЮЛ стоит пометка — «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)». Компания, указанная вторым совладельцем, числится ликвидированной с мая 2019 года.

О финансовом положении победителя

Финансовое положение победителя тендера, исходя из данных Ростата, оставляет желать лучшего. Причём за все годы деятельности компании. По итогам 2017 года чистый убыток составил 14 тыс. рублей, за 2018 год — 884 тыс. рублей.

По условиям контракта, подписанного с ООО «Группа компаний «Современные экологические технологии», оно должно со свыше 300 адресов (11 районов Москвы) ежедневно, по графику и заявкам, принимать отходы и вывозить их. Но не совсем ясно, как планирует это делать компания, где официально — лишь один сотрудник и два года фиксируются убытки.