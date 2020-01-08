Вынесенный в заголовок вопрос вовсе не является простой рекламной заманухой. Происходящее сейчас на Ближнем Востоке выглядит полным сюром, явно противоречащим здравому смыслу. Но если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Вопрос лишь, кому и зачем.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Генерал-лейтенант Сулеймани действительно являлся серьезной занозой в американской заднице. Возглавляемое им подразделение «эль-Кудс» («Иерусалим») в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) уже минимум лет пять как преобразилось из внешних вспомогательных отрядов шиитской народной милиции в формирование легкой пехоты, не столь уж сильно уступающей армейским частям. Мало того, еще и активно действующее на сопредельной территории, а уж в Ираке так вообще считающее себя почти как дома.

Tasnim News Agency Касем Сулеймани

Парадокс заключался в том, что эту проблему американцы себе создали сами. Вломившись эдакими цивилизаторами на Ближний Восток, Соединенные Штаты с портированием на него западного механизма демократии в прямом смысле сели в лужу. Мало того что западная демократия там не прижилась (она вообще нигде не прижилась), в процессе пересадки оказался разрушенным сложный механизм сдержек и противовесов, удерживавший арабский мир в состоянии относительно стабильного покоя.

Резко ослабли позиции Саудовской Аравии и суннитских монархий Залива в целом. Королевство так вообще фатально увязло в болоте «небольшой победоносной войны» в Йемене. Сделать из иракских шиитов противовес шиитскому Ирану не вышло тоже. Более того, предательство курдов наглядно показало всем в регионе истинную надежность любых союзнических отношений с Америкой. В Анкаре также сообразили о бесполезности надежд превратиться в Европу.

Словом, Иран остался единственной достаточно цельной силой, обладающей необходимой волей, ресурсами и опытом, претендующей на региональное лидерство. Не то чтобы он так уж стремился к блицкригу, но возникший на Ближнем Востоке вакуум силы неизбежно затаскивал его в геополитические победители.

А тут еще чрезвычайно активный и харизматичный генерал, на которого бойцы «эль-Кудс» буквально молились. Неудивительно, что из просто военного он постепенно начал превращаться в нечто большее — в политическую фигуру. Как стало известно сейчас, в Багдад он прилетел не просто так.

Сулеймани вез официальный ответ иранского правительства на предложение саудитов по плану мирного урегулирования на Ближнем Востоке вообще и в Ираке, а также Сирии в частности. Прибыл генерал в Ирак тоже не случайно, а по официальному приглашению правительства страны, со всеми необходимыми гарантиями безопасности.

В общем, Иран следовало валить. Именно потому США саботировали ядерную сделку. Чтобы сохранить режим санкций. Как против Тегерана, так и в качестве инструмента давления на Евросоюз. И харизматичную восходящую политическую звезду шиитского объединения требовалось гасить тоже. Как бы цинично это ни звучало.

Masoud Shahrestani Иранцы поджигают американский флаг

Другой вопрос — почему американцы провели операцию столь вызывающе топорно и не подумав заметать следы. Подобные вещи традиционно с успехом решаются взрывом самодельной бомбы, шахидмобилем, на худой конец, снайпером, которого потом так и не удается найти.

Тут главное, что достижение цели не дает цели для ответки. Все, кто надо, все понимают хорошо, но не могут указать пальцем публично. От того дело обычно сводится лишь к громким, но пустым эмоциональным заявлениям на митингах протеста. Почему Трамп пошел другим путем, он, что, идиот?

Однако не торопимся. Лучше отложим эмоции и взглянем на происходящее с профессиональным военным цинизмом.

Некоторые комментаторы уже подсчитали численность американских сил в регионе, вместе с союзниками доведя их аж до 120 тысяч человек. Из которых не менее 80 тысяч уже там развернуты, еще 20 тыс. экстренно перебрасываются сейчас, остальное предоставят союзники, в том числе Турция и другие страны НАТО. Вот только на практике дело обстоит сильно иначе.

Из Ирака свой контингент в Иорданию немедленно вывел бундесвер. За компанию с немцами слились шведы. Подготовку иракских военных в рамках операции «Непоколебимая решимость» прекратила Дания. Работу своей миссии в Ираке прекратило НАТО. А президент Турции так вообще прямо сказал в телекамеры, что «нельзя оставлять без какого-либо ответа убийство какого-либо командира, который входил в высшие эшелоны власти какой-либо страны».

Словом, союзников, кроме Прибалтики и Польши, у Вашингтона в этой катавасии не осталось. Из оставшихся 100 тысяч пехоты 14 тыс. безвылазно блокированы в Афганистане и без вывода и переформирования ни к каким боевым операциям привлечены быть не могут.

Как совершенно бесполезны и 2800 солдат, занятых в Сирии. Серьезная группировка, до 17 тыс. человек, развернута в Кувейте. Но правительство страны запретило их использование со своей территории для каких бы то ни было действий против Ирана. Пошли даже слухи о начале вывода американских сил из страны, но позднее они были официально опровергнуты.

Однако в любом случае американскую группировку там можно не считать. Равно как слишком далеко от потенциального ТВД находятся 20 тыс. американских солдат в КСА, 13 тыс. в Катаре, 10 тыс. в Иордании, 5 тыс. в Эмиратах.

Калькулятор показывает, что в действительности Пентагон располагает от силы полутора десятками тысяч штыков, которых, даже если найдется где развернуть на исходном рубеже, для сухопутного вторжения в Иран откровенно мало. А без него ни о какой войне не может быть и речи.

Это если вести войну реально. А вот если вести ее только в Твиттере, расклад меняется кардинально. Двинув королевскую пешку на Е4, Трамп одним ударом убил сразу трех зайцев. Во-первых, подчеркнул публичную крутость. Он демонстративно наплевал на все публичные международные правила, и ему за это никто ничего сделать не смог. Тем самым нарисовался дополнительный плюсик в политическую карму перед выборами.

Во-вторых, он поставил Пентагон в положение, когда тому не остается ничего иного, кроме как начать готовить вывод войск из Ирака. Совершенно очевидно, что тайно взрывать атомную бомбу в США иранцы не станут, а вот превратить в ад жизнь американского контингента в Ираке — запросто.

Как это будет выглядеть, Тегеран уже продемонстрировал проведенным ракетным ударом. Из 15 запущенных баллистических ракет в цель по двум авиабазам попали 11, причем хваленая на бумаге американская ПВО ни одной не сумела перехватить. И это при условии, что Тегеран заранее предупредил Багдад о предстоящем налете. Более того, Трамп уже начал публичную торговлю вокруг условий вывода американского контингента из Ирака.

Ну, и самое главное, в-третьих, пока все с упоением обсуждают тему Третьей мировой войны, которая вот-вот начнется, публика и, что важнее, СМИ полностью забыли про импичмент. А ведь это единственное оружие против Трампа, оставшееся у демократов. Более того, за неимением веских юридических аргументов оппоненты сильно педалировали исключительно эмоциональную составляющую. Вот ее-то эскалация на Ближнем Востоке и затмила.

U.S. Arny Американские солдаты в Ираке

Причем затмила очень удобно. Судя по заявлениям иранского руководства, ракетный удар по двум американским авиабазам в Ираке (на одной из них США планировали даже свои Б-52 дислоцировать) стал достаточным ответом. Хотя при этом Пентагон убил иранского генерала, а в результате ракетного обстрела не пострадал ни один американский военный или хотя бы гражданский.

Так что нападать на Иран фактически у Трампа необходимости нет. Зато полно оснований рассказывать в Твиттере, что этим смелым шагом президент США Третью мировую войну на Ближнем Востоке, наоборот, остановил. Буквально за два месяца до начала предвыборной гонки, стартующей в марте.

В этом и заключается ответ на вопрос — вся эта военная свистопляска была Трампу для чего. Выборы, дамы и господа, выборы. Вожделенный второй срок в Овальном кабинете.