Современный мир изменился, и следует это признать. Facebook, Телеграм, Viber, WatsApp и Skype — соцсети и мессенджеры трансформировали до неузнаваемости информационное пространство. Теперь оно стало доступным и абсолютно безграничным. Распространение любой информации занимает даже не минуты, а десятки секунд, и тайное становится явным практически мгновенно. Разумеется, это явное моментально тонет в волне фейков и домыслов «диванных экспертов» — правда, экспертные сообщества научились с этим бороться, вступая в «информационные союзы». Поэтому любые утечки информации немедленно становятся достоянием огромного круга заинтересованных лиц.

Расшифровка записи

Кстати, об утечках. В профессиональных авиационных сообществах эти утечки носят официальный характер и имеют «молчаливое одобрение» авиационных властей и комиссий по расследованию авиапроисшествий. Поэтому основные причины инцидента или катастрофы становятся известными профессионалам на второй-третий день после произошедшего события. И даже те, на которые накладывается гриф «гостайна» и «тайна следствия». Профессионалы не играют в информационные игры. Они должны знать правду здесь и сейчас. Попытки ее утаить приводят к катастрофам и авариям. Ведь «вскрывшийся косяк» в технике или пробел в подготовке пилотов и персонала должен быть ликвидирован мгновенно. Пример гибели Ан-148 «Саратовских авиалиний» 1 февраля 2018 года был тому живым примером. 26 инцидентов с обледенением приемников воздушного давления случились буквально в течение месяца. Эта информация не была доведена до летно-подъёмного состава других авиакомпаний, и они спокойно продолжали летать. Росавиация до пилотов информацию также не доводила. Пилотам и их руководителям рекомендую телеграм-канал https://t.me/aviaincident (моментальные новости о всех летных происшествиях). Для пытливых ссылка на «разбор полетов» Ан-148 ниже:

Пресс-центр Главного управления МЧС России Спасатели МЧС России на месте крушения самолета Ан-148

Черный февраль российской авиации: заговор молчания?

Но вернемся к двум самым громким инцидентам-катастрофам 2019 года.

Это аварийная посадка А321 под Жуковским, произошедшая 15 августа2019 года. Авиалайнер Airbus A321−211 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял плановый рейс U6 178 по маршруту Москва — Симферополь, но вскоре после взлёта из аэропорта Жуковскийстолкнулся со стаей чаек, и у него отказали оба двигателя. Экипаж сумел благополучно посадить самолёт на кукурузное поле. Все находившиеся на его борту 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа) выжили, 74 человека получили травмы различной степени тяжести.

И —

Катастрофа SSJ 100 в Шереметьеве — авиационная катастрофа, произошедшая 5 мая2019 года. Авиалайнер Sukhoi Superjet 100−95B авиакомпании «Аэрофлот» выполнял плановый рейс SU1492 по маршруту Москва — Мурманск, но через 27 минут после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт «Шереметьево» из-за технических неполадок на борту. Во время посадки лайнер получил повреждения, ставшие причиной возникновения пожара, в результате которого самолёт частично сгорел.

По данным СК России, из находившихся на его борту 78 человек (73 пассажира и 5 членов экипажа) погиб 41 (40 пассажиров и 1 член экипажа)[2]. Выжило 37 человек], 10 из них были госпитализированы. Согласно предварительному отчёту комиссии МАК по расследованию авиапроисшествий, один член экипажа и два пассажира получили серьёзные телесные повреждения, три члена экипажа и четыре пассажира — незначительные.

Итак, в первом случае экипаж мгновенно (что вызывает чувство глубочайшего удивления) получил звезды Героев России, а во втором случае командир сгоревшего «суперджета» пошел под следствие и суд.

Катастрофа рейса «Аэрофлота» 1492

Наказание невиновных — награждение непричастных

Что же произошло на самом деле? Как считают авиационные специалисты, экипаж А321, при «незлом» незначительном отказе (небольшой потере тяги обоими двигателями) впал в ступор и стал «вразнобой качать джойстики управления (сайд стики)». Компьютер системы управления самолетом счел это «потерей управления» и включил «защиту от дурака», после чего в автоматическом режиме посадил самолет на кукурузном поле. Этой версии, в частности, придерживается Александр Юрьевич Гарнаев, Герой России и специалист по самолетам марки Airbus. Подробный разбор полетов вы можете прочитать (а также принять участие в дискуссии) в группе «Гражданская авиация» по этой ссылке. Или здесь.

Мало того, Александр Юрьевич считает, что все произошло из-за «пилотов-недоучек», и награждение экипажа — это коммерческий ход компании «Уральские авиалинии». Как вы можете догадаться, те самые «расшифровки» самописцев А321 он видел своими глазами. Ну, а большинство экспертов согласно с его мнением и считают, что «ребятам выпал джекпот». Кстати, в истории авиации аналогичные «награждения непричастных» известны и ранее: например, знаменитая «посадка на Гудзоне», где экипаж ошибочно отключил работающий двигатель.

Так же «подробный разбор полетов» вы можете прочитать в телеграм-чате https://t.me/aviator_guru_chat, где Александр Юрьевич продолжает отвечать на вопросы специалистов и интересующихся. Нас же в «кукурузной истории» более всего интересует молчание МАК по данной тематике, так как все расшифровки и предварительные выводы «широко известны узкому кругу лиц». Однако, чудовищное удивление вызывают попытки государства наложить на публикацию данных материалов «гостайну». Cui prodest? — Кому выгодно?

Murka-miki Александр Юрьевич Гарнаев

Для особо любопытных — рекомендую статью в «Новых Известиях» «Крупный план: следов птиц на двигателях А321 не нашли».

А здесь — просто процитирую Александра Гарнаева:

1) данная дико до упора правая нога;

2) сумасшедше клинч-заклиненный экипажем до тангажа +15* и данный до упора влево сайд-стик (дабы парировать самими же созданное безумное скольжение-кренение), при этом:

полный выпуск соответствующей группы интерцепторов;

неубранные шасси…

вполне себе достаточные условия, чтобы:

затеняемый на (за)предельных углах скольжения и атаки совершенно исправный правый двигатель начал бы «незло чихать» (при совсем незло — без остановки продолжавшем работать левом движке);

самолёт ЛЮБОГО типа не смог бы лететь при таком клинч-безумстве управляющих воздействий экипажа❗️

Гораздо интереснее случай со «сгоревшим суперджетом». Здесь ровно обратная ситуация. Большинство авиаспециалистов считает, что «самолет был неуправляем», и командир самолета Денис Евдокимов проявил выдержку и героизм и продемонстрировал исключительное умение при посадке. В общем, от бывшего командира Ил-76 никто другого и не ожидал. Подробнее вы можете познакомиться в FB «Гражданской авиации». Подробности тут.

Бвваул.рф Евдокимов Денис Александрович

А вот «картинка» расшифровки положения рулей SSJ-100.

Цитирую Александра Юрьевича Гарнаева:

Что же касается «репутационных потерь» авиакомпаний — рекомендую статью Игоря Дельдюжова: Игорь Дельдюжов: Безопасность полётов волнует только пассажиров и пилотов. Руководителей авиакомпаний — нет, всё застраховано.

Командир сгоревшего SSJ 100 будет наказан, даже если невиновен — глава Шереметьевского профсоюза летного состава

Главное, не поддавайтесь аэрофобии. Ведь авиация — это самый безопасный вид транспорта. И на прощание — альтернативное мнение Дениса Оканя в его ЖЖ.

И смотрите видео: DIRECT MODE на Суперджете — что за «зверь» такой?