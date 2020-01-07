Разгорающийся американо-иранский конфликт, поводом для которого стало убийство по приказу президента США Дональда Трампа иранского генерала Касема Сулеймени, ставит под большой вопрос возможности Соединенных Штатов по оказанию помощи христианам на Ближнем Востоке. В первую очередь в Ираке, где до сих пор осуществлялись как правительственные, так и неправительственные американские программы. «Иракцы все еще в шоке от того, что произошло на прошлой неделе, — говорится в заявлении халдейского патриарха Луиса Рафаэля Сако от 4 января. — Они опасаются, что Ирак превратится в поле битвы, а не суверенную страну, способную защитить своих граждан и богатство. В таких критических и напряженных обстоятельствах было бы разумным всем заинтересованным сторонам встретиться за круглым столом, чтобы провести разумный и цивилизованный диалог, который избавит Ирак от непредвиденных последствий».

Иван Шилов ИА REGNUM

Но как в этой ситуации, когда, как пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей Белого дома, США начали разработку санкций против Ирака в связи с одобрением иракским парламентом резолюции о выводе иностранных войск из страны, смогут реализовываться американские проекты восстановления мирной жизни христиан, на которые те рассчитывали? В сентябре прошлого года представитель Ближневосточного бюро Агентства США по международному развитию (USAID) Халлам Фергюсон рассказывал о том, что «мы сделали в ответ на геноцид, предпринятый ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против религиозных и этнических меньшинств на севере Ирака, и о тех остающихся вызовах, которые стоят перед нами». Он напомнил, что в 2017 году Соединенные Штаты выделили около 3 млн долларов на стабилизацию ситуации на равнине Ниневия, откуда иракские христиане были изгнаны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А сегодня «USAID и государственный департамент США выделили в общей сложности 380 млн долларов». Говорил Фергюсон и о партнерах, которые «включают католические службы помощи», сотрудничающие с халдейской архиепископией Эрбиля для оказания поддержки беженцам из городов на равнине Ниневия.

Aziz1005 Христианская церковь. Ирак

В 2018 году руководство USAID подписало меморандумы о взаимопонимании с американской католической организацией «Рыцари Колумба» и правительствами Венгрии и Польши. Надо сказать, что «Рыцари Колумба» и раньше вне зависимости от позиции американских властей проявляли активность по собственной инициативе, потратив за последние пять лет более 25 миллионов долларов на помощь бедствующим христианам на Ближнем Востоке, особенно в Ираке и Сирии. Но их финансовые возможности все же несопоставимы с тем, что может бюджет Соединенных Штатов. В свою очередь Ватикан постоянно просит увеличить помощь ближневосточным христианам. В сентябре 2019 года на форуме ООН, организованном Будапештом, к этому призывал государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. Посещение равнины Ниневия вызвало у него чувства одновременно вдохновляющие и сложные. «Многие христиане после своего бегства и изгнания только теперь смогли вернуться домой, чтобы начать трудный процесс восстановления домов и социальной ткани, которая была разорвана ненавистью, предательством и жестокостью», — подчеркнул госсекретарь. Тем не менее, отметил он, предстоит сделать гораздо больше работы, особенно по части безопасности и жилья. И до сих пор казалось, что благоприятные прогнозы имеют все шансы оправдаться. До недавнего времени.

Санкции, которыми Ираку грозит Вашингтон, могут перечеркнуть прогресс. Иракские христиане могут столкнуться с тем, с чем столкнулись ранее их российские единоверцы. ИА REGNUM уже писало в августе 2018 года о том, что Католическая церковь в России, которая традиционно пользовалась поддержкой из-за рубежа, столкнулась с неприятной для себя ситуацией. Существует множество проектов помощи общинам российских католиков, софинансирование которых берут на себя Конференции католического епископата тех или иных стран. Иногда, конечно, в выделении средств отказывается, но делалось это по вполне четким техническим мотивам. Однако, как нам стало известно тогда, один из проектов российских католиков, направленный на рассмотрение Конференции католического епископата Италии (CEI), был завернут по причине, до сих пор не имевшей место быть. В ответе за подписью очень высокопоставленного представителя CEI сообщалось, что средства не будут выделены ввиду того, что в бюджете Католической церкви в Италии присутствуют государственные деньги, а Рим присоединился в свое время к санкциям против России. Кто способен гарантировать, что иракским христианам не будет отказано в помощи по аналогичной причине?

Mahmoudalrawi Христианская церковь. Ирак

Есть и еще один аспект, относящийся уже ко внутренней американской политике. Как сообщают некоторые западные издания, за эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, кульминацией которой стало убийство Сулеймани, могут стоять вице-президент США Майк Пенс и государственный секретарь США Майк Помпео. Оба этих политика имеют имидж христиан-евангелистов. Именно христиане-евангелисты являются сегодня стойкой группой поддержки Трампа, в массе своей выступающей на стороне президента. И эта же группа считается произраильской. Американские католики разделены куда больше в отношении Трампа. И их приоритеты — это все-таки ближневосточные христиане, а не Израиль. Если Белый дом действительно начнет «санкционную войну» с Ираком, для христиан-евангелистов, которые и так за Трампа, это вряд ли что-то изменит. А вот число симпатизирующих президенту католиков может уменьшиться.