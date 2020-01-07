Сборная России — постоянный участник мирового молодежного хоккейного турнира, в этом году смогла принести сразу несколько новогодних сюрпризов своему болельщику. Во-первых, впервые за 4 года турнир проводился на европейском континенте, разместившись в двух чешских городах Острава и Тршинец, которые на 10 дней стали домом для российских хоккеистов и многих болельщиков. А во-вторых, выступление этой «молодежки» тянуло на золотые медали чемпионата, которых страна уже не видела с 2011 года. У этой сборной России были все шансы и ресурсы, чтобы стать чемпионами, но обо всем по порядку.

Fhr.ru Молодежная сборная России

Групповой этап начался с неожиданного поражения от хозяев турнира сборной Чехии, которая в основное время переиграла наших ребят с преимуществом в одну шайбу — 4:3. Игра была первой на турнире и чехи, в отличии от россиян, имели подавляющую поддержку со стороны родных трибун. Уверенная в своих силах сборная Чехии ринулась в атаку со стартового свистка и в первые же минуты матча поразила ворота россиян дважды, что выбило гостей из колеи. В оставшееся время матча сборная России смогла отличиться тремя шайбами в ответ на еще две от Чехии и в целом переигрывала своего соперника. Но именно эти две шайбы в самом начале определили чехов победителями.

Неудачный старт чемпионата не оказался тяжелым ударом для сборной. В первой игре команда спокойно чувствовала себя на льду, производя одну опасную атаку за другой. Не чувствовалась тревожность в контроле шайбе, которая бывает присуще в первые матчи турнира. Да и статистика не даст соврать — россияне завершили встречу с преимуществом в 14 бросков (36 против 22). Поэтому следующий матч был полностью за нашей сборной. Равной и напряженной игры, которой так ждут от вывески Россия — Канада, не случилось. Матч прошел в одну калитку и завершился разгромной победой «Красной машины» с «сухим» счетом — 6:0.

Fhr.ru Серебряный призер МЧМ-2020 из Остравы

Следующий матч группового этапа состоялся прямиком на следующий день и в соперниках были грозные американцы, которые год назад оставили россиян без финала, обыграв их в полуфинале со скользким счетом 2:1. Противостояние со сборной США всегда имеет двойной смысл, и этот матч не стал исключением. Чувствовалось напряжение, которое постоянно давило на команды из-за чего, как следствие, было совершенно не одно глупое нарушение. И тут сборная России встретилась со своим главным врагом — реализацией большинства. С этим у российской сборной были очевидные проблемы. За весь турнир, включая плей-офф, сборная России реализовала 7 из 32 численных преимуществ, то есть только 21%, тогда как лидер по этому показателю — сборная Канады — свыше 70% реализации. У россиян получалось контролировать шайбу на чужой половине льда, но где броски? Если вспомнить тех же канадцев, то залог их успеха заключается в том, что шайба беспрерывно мечется от игрока к игроку, заставляя голкипера находиться в постоянном напряжении, что рано или поздно приводит к верному броску в створ ворот, в основном, из кругов вбрасывания. Да, моменты были и весьма хорошие, но ведь главное их реализация. К сожалению, именно ее не хватило сборной России. У россиян не было этой резкости, которая бы наводила страх на соперника. Таким образом, матч со сборной США закончился для россиян обидным поражением, которого можно было бы избежать.

Итоги группового этапа для сборной России подвел матч с недавно вернувшейся в элиту сборной Германии. Результат матча был ожидаемым — полный разгром немецкой команды. Россияне прошлись катком по неопытным хоккеистам, завершив встречу со счетом 6:1. В отличии от своего прошлогоднего выступления, когда наши закончили групповую стадию турнира с 4 победами, в этом году — только лишь третье место в группе.

Fhr.ru Молодежная сборная России сыграла финальный матч против сборной Канады

Любые игры на вылет, неважно какого турнира — это всегда стресс и переживание для хоккеистов, тем более для столь юных. Малейшая ошибка в плей-офф может поставить крест на всем. Если ты проиграл — ты неизбежно покидаешь турнир. В своем роде, это «королевская битва», где выживает сильнейший.

Свое похождение в рамках плей-офф «Красная машина» начала с четвертьфинального матча с не самой сильной сборной Швейцарии. Швейцарский хоккей заметно прогрессирует в последние годы и в особенности это видно по выступлению их национальной сборной. Тому подтверждение серебреные медали на взрослом чемпионате мира в 2018 году, когда, во многом благодаря своему золотому поколению во главе с молодыми Нико Хиширем и Романом Йоси, швейцарцы в третий раз в своей истории смогли взять медали мирового первенства. Игра не обошлась для сборной России без сложностей, швейцарцы до последних секунд не оставляли надежд на свой триумф, показав сопернику зубы в Остраве. Однако, вопреки героизму швейцарского «молодняка», сборная России закончила матч с удовлетворительным счетом в свою пользу — 3:1, россияне отправились в полуфинал.

Грозные шведы, ставшие соперником сборной России в полуфинале чемпионата, расценивались букмекерами, как одни из главных фаворитов турнира и этого матча. Но их прогнозы оказались вдалеке от реальности.

Fhr.ru Валерий Брагин и игроки молодежной сборной России

Матч выдался на удивление зрелищным и наполненным неожиданных поворотов, как в каком-то голливудском блокбастере. Уже на 16-й секунде встречи россияне почувствовали на себе могущественный напор шведской сборной, реализовавшей свой первый бросок в рамках этого матча. Но россияне не поддались эмоциям и, взяв волю в кулак, отвели натиск соперника от своих ворот и почувствовали уверенность в своих силах. Благодаря грубому нарушению шведского хоккеиста, сборная России в кратчайшие сроки вернула равные позиции в счете. К 12-й минуте периода «Красная машина» завладела преимуществом в две шайбы, но полуфинальный матч не стал бы таким драматичным, если бы известные своим крепким характером скандинавы быстро не оправились от сильного удара соперника. Под занавес первого периода лучший форвард шведский сборной Самуэль Фагемо сократил их отставание в счете, реализовав численное преимущество — 3:2.

В оставшееся время матча «тре крунур» замкнули свой «камбэк», поведя в счете, и тут снова можно вспомнить про слабую сторону нашей сборной — игра в неравных составах. Хоккей построен на игре в неравных составах, но с этим у нас очевидные проблемы. Шведы дважды отличились в большинстве и сделали на этом свою игру. Россиянам из-за этого пришлось осторожничать, вымучивая спасительную шайбу в равных составах. На 8-й минуте периода неожиданно раскрывшийся в играх плей-офф нападающий Егор Соколов спас молодежную сборную России от поражения и перевел игру в овертайм, что прибавило отечественному коллективу уверенности. Россияне успешно начали дополнительное время, которое, согласно регламенту, играется в составах 3 на 3. Иван Морозов взял на себя инициативу и в одиночку пробрался к воротам шведов, забросив шайбу в ближний угол — 5:4. Таким образом завершился самый драматичный матч этого первенства. Сборная России в финале молодежного чемпионата мира впервые с 2016 года.

Финал молодежного чемпионата мира 2020 года состоялся в Остраве между заклятыми соперниками — сборными Канады и России. Любой из вас прямо сейчас сможет увидеть счет и подробную статистику матча, просто кликнув на вкладку финала чемпионата в своем приложении со спортивной статистикой на телефоне. Сборная Канады смогла оправдать прогнозы большинство букмекеров и стала чемпионом мира, выиграв финал со счетом 4:3.

Победа канадцев была заслуженной. Да, конечно обидно видеть наших парней без золотых медалей на груди. Эта сборная России могла прервать 9-летнюю засуху без золотых медалей в молодежном хоккее. Но если отечественному болельщику перестать искать виноватых и взглянуть с другой стороны, то он заметит, наши соперники по финалу проделали такой же путь до финала. Столько же матчей, а, значит, и победителями они заслуживают быть не меньше нашего.

Можно долго спорить о том, было ли принято правильное решение судейской бригады в той или иной момент. Но факт останется фактом — Канада стала чемпионом, а сборная России достойно расположилась на втором месте. Осталось только принять данное и ждать следующего чемпионата с его новой историей.

Весь шарм данного турнира заключается в том, что сборные ежегодно привозят на чемпионат абсолютно новый состав, с новыми подрастающими звездами. Он что-то вроде последнего года школьной жизни. В один миг из юных и еще не серьёзных школьников ученикам нужно стать готовыми к взрослой жизни студентами. Так и здесь — ежегодно собирается сборная, в своем роде класс, из 17−19-летних пацанов, для которых этот турнир станет последним этапом перед взрослой жизнью, большим хоккеем.

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Через этот турнир выпустились большинство главных мировых звезд. Взять тех же самых Тарасенко с Панариным, которые запомнились нам по драматичному финалу с Канадой в 2011 году, а теперь эти двое разрывают НХЛ за «Сент-Луис» и «Рейнджерс». Благодаря этому турниру миру стали известны Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс — чуть ли не лучшие игроки современности, иконы стиля и кумиры миллионов детей со всей планеты. Поэтому молодёжный чемпионат мира в первую очередь ценят не за имена, которые вышиты на свитерах, как на взрослом первенстве, а за будущее этих имен в лучших клубах мира.

Валерий Брагин, главный тренер сборной России, в очередной раз собрал и выпустил золотую молодежь. Да, золотых медалей мы, к сожалению, не увидели, но это далеко не самое важное. Важнее то, что смогут принести российскому хоккею имена тех, кто в этом году завоевали серебряные медали. Не будет секретом то, что «Овечкину и компании» рано или поздно придётся уйти на смену новому поколению хоккеистов, которые также будут защищать цвета российского триколора. И по итогам прошедшего молодёжного мирового первенства можно смело заявить, что эта смена будет достойна своих предшественников.