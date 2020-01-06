Как говорится, «приплыли». Выравнивая экономику страны: усмиряя инфляцию, формируя подушку безопасности, а главное и ключевое — монополизируя практически все отрасли экономики, — страна пришла к точке, от которой в принципе зависит в целом дальнейший вектор развития. Не решив этого вопроса сейчас, потом развития можно и не получить.

Дырка от бублика — главный тормоз для экономического роста России

Снижением доходов населения уже обеспокоились даже сами «олигархи» — не все, конечно. Пока ответственные за экономику России чиновники рапортовали о выполнении поручений президента, рисовали статистику, население ощущало на себе иные, вовсе не похожие на благополучные цифры в отчетах, тренды и процессы. Бизнес, работающий в России, в полной мере тоже уже осознал риски отсутствия роста доходов населения. Владимир Путин заявил на днях, что поставит задачу повышения уровня доходов граждан в послании к Федеральному собранию.

Однако задача стоит непростая. Каких-то очевидных инструментов, с помощью которых можно было бы ее решить, не видится. Не лежат эти инструменты на поверхности. Все те, что существуют, влекут за собой массу других проблем, вновь поднимая вопрос, что первично — «курица», то есть экономика, или «яйцо», то есть доходы населения.

Раздавать деньги никто не будет. Вполне понятно почему. Этот шаг может быть единоразовым и не принесет долгосрочной пользы, разве что вызовет резкий скачок цен.

Повысить в очередной раз зарплату бюджетникам и ждать, что сделанные в бюджетную сферу бюджетные же денежные вливания так или иначе отразятся в результате реализации товаров и услуг в секторе малого и среднего бизнеса, подвигнут его к росту и развитию? Но это тоже очень спорное решение задачи. Как минимум эта мера повлечет рост расходов бюджета, а значит, его будут перекрывать сбором каких-то новых или ростом размеров прежних налогов, либо сбором иных квазиналогов или штрафов, вызывая рост недовольства граждан.

Предположим, что рост зарплат бюджетников будет достигнут не ростом расходов бюджета, а структурной оптимизацией, то есть за счет сокращения персонала и увеличения оставшимся работникам зарплаты. Но возникает следующий вопрос: «а куда, собственно, пойдут уволенные бюджетники — на биржу труда?» То есть будем плодить безработных? Кроме того, сокращение персонала требует как минимум значительных денежных вливаний, если, конечно, увольнять будут по букве закона. Более того, при второй схеме — в случае с сокращением персонала и ростом доходов оставшихся работников — объем денег на рынок выйдет в прежнем размере. И самый спорный момент заключается в том, что ни потенциально новый объем денег, ни его прежний объем не подтолкнут к развитию малый и средний бизнес (МСП). Совместными усилиями ЦБ, Минфин РФ и бизнес-монополисты уже практически вытеснили или отстранили МСП от активного участия в экономике страны. Во всяком случае, его влияние не играет сегодня ключевой роли в экономике страны! Наличие пищевых точек по продаже кофе, шаурмы, ателье по ремонту и пошиву одежды или обуви существуют, скорее, исходя из потребностей населения и потому, что эти сферы не подверглись технологическому тренду, но погоды — ни в микроэкономике, ни тем более в макро, они все-таки не делают! Большинство сфер, ранее занятых малым бизнесом, сегодня находится в увязке с крупными холдингами. И вот тут снова возникает вопрос: хорошо, конечно, что «олигархи» обеспокоились состоянием кошелька населения. Хорошо, что господин Кудрин об этом тоже сейчас заговорил. Правда, припоздали они все со своими заявлениями. Нужно было пораньше озадачиваться этими вопросами, в том числе, когда крупный бизнес поглощал малый и средний. А теперь-то кто заплатит за рост доходов населения? Государство? А бизнес готов заплатить своими налогами и оставить их в России, а не в оффшорах???

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Безусловно, бизнес можно понять: он уходил в оффшоры не просто так. Но правила игры изменились, а бизнес по-прежнему сидит в обороне — в оффшорах, хотя с каждым днем тамошний климат начинает доставлять им дискомфорт.

Если сейчас государство с помощью каких-то инструментов, хотя, повторюсь, непонятно какие из них безболезненны для бюджета и кошелька самого же населения, повысит доходы граждан, то, перейдя в экономику, они осядут в одних и тех же руках — монопольных компаний. Как распорядится прибылью монопольный бизнес — большой вопрос! Пустит ли он прибыль в экономику, в ее рост? Повлечет ли это в принципе рост экономики? В то же время — сам бизнес готов увеличить зарплаты в своих компаниях ради роста экономики и собственного бизнеса??? Судя по миграционной политике, не готов!!! Да, какая-то часть мигрантов, очевидно, замещает выбывшее население России, все-таки убыль населения у нас сейчас высокая, и народ уезжает за рубеж либо навсегда, либо в поисках работы и учебы. Но если смотреть правде в глаза, то мигрантов привлекают к работе в России по большей части из-за их лояльности и пока еще невысоких требований к заработной плате, не правда ли? Даже сейчас, когда в стране не хватает медиков, предпочитают не повысить взбунтовавшимся медикам заработную плату в значительном объеме, чтобы они остались и приняли на себя увеличенную нагрузку, а решить проблему с помощью мигрантов. Хотя касается это не только медиков.

Если и дальше следовать подобной политике с теми же миграционными приоритетами, то бизнес и экономику вряд ожидает внутренний рост. У мигрантов иные потребности, иная потребительская корзина, иные запросы, так же как иные они у элиты. Вряд ли за счет мигрантов традиционно развивающиеся сферы экономики, ориентированные на внутренний спрос, продолжат развиваться даже сегодняшними темпами, и потому бизнесу придется снова диверсифицироваться. Потребкорзина элиты и вовсе ориентирована на свой узкий круг потребления, и товары там довольно специфичные, дорогие, в том числе импортные, то есть не задействованные в массовом российском производстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мигранты

Вот сейчас реализуются нацпроекты. Нам нужна инфраструктура, нам нужны новые дороги и новые маршруты для реализации товаров. Как будут отбиваться вложенные в реализацию нацпроектов деньги? За счет транзита и экспорта товаров? Разве только грузовой поток способен окупить вложения в дороги??? Практика последних нескольких лет показывает, что прибыль перевозчикам в большей мере создает пассажиропоток! Если доходы пассажиров не будут расти, то будет ли расти пассажиропоток, соответственно, окупятся ли эти дороги? Бюджет сейчас тоже в большей мере растет не за счет монополистов!

Такое впечатление, что сегодняшняя модель экономики явно зашла в тупик, хотя это было предсказуемо. Вот только хотелось бы понять, как выйти из тупика с наименьшими потерями и как можно безболезненней. То, что знатные бизнесмены сейчас вдруг заговорили о необходимости повышения доходов населения, — это хорошо, вот только рецептов или инструментов для решения этой задачи они предлагают немного, и все они крутятся вокруг поддержки государства. А дальше-то что? Повторюсь, где осядут эти дополнительные госвливания и пойдут ли они дальше в экономику страны??? Бизнес осознал, что за рубежом сложно выживать, проще в России, а в России случились «затяжные дожди».

Бюджет страны не бездонный. Доходы населения не позволят по определению и дальше совершать с ними манипуляции ради роста доходов бюджета. Рано или поздно, скорее рано, объем денег в бюджете сократится! Реализация нацпроектов даст сбой, притормозится, станет отставать от графика, иссякнут меры господдержки, бюджет вновь станет дефицитным, что тогда??? Внешняя среда токсична для российского бизнеса, а времени достойно вернуться на пока еще благополучную почву страны становится всё меньше. Как бы сегодняшние заявления «олигархов» о необходимости роста доходов населения путем поддержки государства не превратились в покусывание своих же локтей от собственной недальновидности. Спрашивается: как бизнес, привыкший или даже можно сказать сам построивший систему, ориентированную на госзаказы, а не на рыночные механизмы, будет выживать без государства, в случае если бюджет вновь скатится к дефициту?