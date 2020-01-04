



Ольга Шклярова ИА REGNUM

Под самый конец уходящего 2019 года глава Халдейской церкви патриарх Луис Рафаэль Сако выступил на сайте Халдейского патриархата со статьей, в которой призвал задуматься: не пора ли сформировать единую политическую группировку в интересах христиан Ирака? По его мнению, у христиан есть прекрасная возможность подумать о создании единого политического союза, включающего партии, интеллектуальные элиты и профессионалов, особенно молодежь. «Возможно, сейчас необходимо, пока еще не поздно, продумать и спланировать единую христианскую стратегию, выработать соглашение, к которому будут присоединяться, под таким названием, как «Группа христианских партий» или «Христианский альянс», — размышлял патриарх. Этот союз должен был бы заменить ныне существующее разнообразие политических представительств Халдейской, Сирийской, Ассирийской и Армянской церквей.

Этим вопросом Сако задался в контексте более глобальной задачи удержания христиан (причем, не только своего Халдейского патриархата) в Ираке и Иракском Курдистане. Он отметил, что христиане известны своей способностью интегрироваться, так что неудивительно, что они прочно пустили корни «на этой благословенной земле». Их предки играли большую роль в создании цивилизации между Тигром и Евфратом, переложении знаний и наук на арабский язык. Сейчас перед Ираком, по мнению патриарха, стоит задача создания гражданского и демократического государства. Этим христиане хотели бы заниматься вместе с «нашими арабскими согражданами, курдами, туркменами, езидами и мандеями», стремясь выработать вместе с ними представления «об общих конституционных понятиях государства и гражданства, месте коренных малочисленных народов в государстве и обществе» при сохранении «их права на создание справедливого гражданского государства».

(сс) Levi Clancy Монастырь Раббана Ормизда в Ираке

В частности, предложено начать процесс разработки Конституции и законов Ирака и Иракского Курдистана, зафиксировать права христиан в Основном законе, внести поправки в законодательные акты о браках и разводах, алиментах, установлении опеки и наследование. Христианам хотелось бы, чтобы в стране Рождество и Пасха стали «праздниками для всех иракцев», аналогичными тем, какие имеют «мусульманские граждане». Но для этого тем же христианам необходимо преодолеть националистические разделения, когда они начинают делить себя по различным Церквам. В итоге христианские политические силы во время выборов конкурируют друг с другом и проигрывают общую партию. Ранее о чем-то подобном говорил с трибуны в ООН халдейский архиепископ Эрбиля Башар Варда. Он отмечал, что иракские мусульмане пригласили христиан и другие меньшинства присоединиться к ним в ходе массовых протестов, по итогам которых правительство в Багдаде ушло в отставку. По словам Варды, это «примирение между всеми иракцами демонстрирует реальную надежду на позитивные перемены».

Таким образом, можно сказать, что иракские христиане в целом с легким оптимизмом смотрели в будущее. Но тут вмешался внешний фактор. Ситуация изменилась после воздушного удара США по иранскому генералу Касему Сулеймани, возглавлявшему спецподразделение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», которое привело к его гибели. Как отмечает американское католическое агентство Catholic News Agency, это может грозить новой опасностью для иракских христиан. Есть опасения, что регион ввергнется в нестабильность, что способно «увеличить вероятность контратак на религиозные меньшинства». Христианам может просто не хватить времени. Разгорающаяся эскалация грозит обрушить единство страны. Более того, свою лепту способны внести и различные деструктивные силы, включая остатки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если они предпримут террористические атаки против иракских христиан и других меньшинств, в том числе под «чужим флагом».

Khamenei.ir Касем Сулеймани

«Обострение спора между Вашингтоном и Тегераном после гибели одной из ключевых фигур иранского истеблишмента генерала Касема Сулеймани, ставшего жертвой авианалета США, вызвало опасения у Святого престола», — передает Vatican News. Папа Римский Франциск следит за развитием ситуации и молится о мире. Как заявил апостольский нунций в Иране архиепископ Лео Боккарди, американо-иранский конфликт вызывает беспокойство и демонстрирует, как трудно строить мир и верить в него. В свою очередь, префект Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию кардинал Питер Турксон в интервью Vatican News намекнул на возможность Ватикана выступить посредником. Монсеньор напомнил, как во времена папы Иоанна XXIII в период напряженности между США и Россией из-за кубинского кризиса «благодаря дипломатии Святого престола мы смогли установить небольшое доверие, небольшую надежду и небольшую дружбу между этими двумя народами, и потому смогли преодолеть великую угрозу».

Остается надеяться, что нынешняя напряженность на Ближнем Востоке будет преодолена. В этом случае у иракских христиан сохранятся перспективы на преобразование своей страны.