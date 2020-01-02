«Представляете, что было бы, если бы Порошенко поздравил Путина с Новым годом? — цитирует «Волинь» (Луцк) журналистку Наталью Балюк. — Шум, измена! Хотя такое и представить невозможно! Такое бы в голову не пришло. А Зеленский приветствует… Получается, Путин для Зеленского не враг. После этого уже не стоит чему-либо удивляться. Мне интересно, как Зеленский собирается смотреть в глаза матерям украинских воинов, которых убили солдаты Путина или оружие Путина? Видимо, не собирается. Зеленский обещал, если надо, встанет перед Путиным на колени. Он в процессе. Процессе капитуляции. Новогоднее поздравление — это логический для Зеленского итог его года. А для нас, украинцев, очередное подтверждение, что нами руководит малоросс-капитулянт. Только, в отличие от него, большинство украинцев, надеюсь, вставать на колени перед врагом не готовы».

Иван Шилов ИА REGNUM

Если у кого-то были иллюзии о единстве украинцев, то президент Зеленский их окончательно развенчал в своем новогоднем поздравлении, заявляет «Збруч» (Галичина). Украинцы услышали не просто новогоднее поздравление, а манифест президента, который четко обозначил его представления о государстве и его граждан. Логика президента проста: не имеет значения, на каком языке ты разговариваешь. Неважно, в чью честь названы улицы и кому стоят памятники на Украине. Этот логический ряд можно продолжить: нет разницы — желто-голубой флаг или георгиевская лента. Неважно, как называется страна, — Украина или Малороссия. Главное — это заасфальтированы дороги и полный холодильник, правда? И всё это можно было бы обойти, если бы не одно «но» — Россия, Крым, Донбасс. В условиях фактической войны и откровенно растущих аппетитов «агрессора», глава государства и главнокомандующий не апеллирует к героическим страницам истории, к освободительной борьбе, не призывает к единству перед лицом опасности. Президент Зеленский предлагает украинцам объединиться вокруг холодильника.

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского. president.gov.ua

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов вступил в полемику с президентом Владимиром Зеленским, передают «НикВести» (Николаев). Об этом Сенцов написал в своем блоге: «В следующем году я хочу Украине и ее гражданам не только возвращения заключенных, но и самого главного. Того, без чего невозможно непоявление новых пленных. Того, без чего невозможно непоявление новых погибших. Того, без чего невозможно возвращение наших территорий и наступление настоящего мира. Я желаю всем нам одного — победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее мы не будем иметь свою страну». А еще Сенцов сообщил Зеленскому, что ему небезразлично, как называются улицы в его городе: «Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина». И опубликовал фотографию Степана Бандеры. Отметим, что 1 января отмечается 111-я годовщина со дня его рождения.

В Полтаве во время факельного шествия в честь Бандеры вспомнили новогоднее поздравление Зеленского, сообщает «Полтавщина» (Полтава). Около 100 человек из националистических организаций и партий с факелами и знаменами прошли по улице Соборности к памятнику Ивану Мазепе на Соборной площади. Колонну сопровождал пеший отряд правоохранителей. Марш начался с выступления депутата Полтавского городского совета, представителя партии «Свобода» Юлиана Матвийчука. Позже он выступил с речью, в которой заявил: «Наша задача остается той же — наполнить Украину украинским содержанием. Честно говоря, слушая вчера речь нашего президента, уже понятно, что неважно, на каком языке мы будем говорить, в какой стране жить. Неважно, как будем себя называть. Я понимаю, к чему всё идет. Сделать из нации народ, который просто живет на своей территории, так гораздо проще управлять. Но такой народ очень легко уничтожить. Потому что главный идентификатор, который отличает нас от других наций — это речь. Это наша украинская кровь, наша земля, наша история и наши традиции. Зная нашу историю, наши традиции и говоря на украинском, мы идентифицируем себя. И уже тогда, когда мы перестаем мыслить желудком, а начинаем головой, такую нацию невозможно уничтожить».

День рождения Степана Бандеры во Львове. svoboda.org.ua

1 января в Днепропетровске прошел уже традиционный факельный марш в честь Степана Бандеры, в котором приняли участие несколько сотен горожан, рассказывает «Днепр вечерний» (Днепропетровск). Шествие возглавили бывший депутат Андрей Денисенко и лидер местной «Свободы» Максим Дорофеев. Участники собрались возле Парка ракет и после короткого митинга прошлись под барабанный бой по улицам Староказацкой и Фабра, по проспекту Яворницкого, улице Воскресенской к памятнику молодому Тарасу. Особенностью нынешнего марша стал поток негативных высказываний в адрес действующего главы государства Владимира Зеленского. По мнению участников шествия, сегодня власть просто насмехается над ценностями соборной Украины.

С факелами, флагами и патриотическими лозунгами житомиряне отметили 111-ю годовщину со дня рождения Бандеры, информирует «Житомир.info» (Житомир). Колонна людей с большим красно-черным флагом, баннерами и портретом Бандеры стартовала от памятника Тарасу Шевченко. Около сотни участников шествия, выкрикивая лозунги «Слава Украине!», «Степан Бандера — герой Украины!», «Украина — превыше всего!», прошли к Свято-Михайловскому кафедральному собору. Впереди колонны шли барабанщики и председатель житомирской городской организации «Свободы» Мария Бовсуновская с портретом Бандеры. Шествие сопровождало несколько десятков полицейских.

Жители Донбасса приняли участие в факельном шествии в честь Бандеры, пишет «Реал» (Винница). «Степан Бандера — лишь один из выдающихся лидеров украинской национальной революции во вторую мировую войну, причем, скажем честно, не самый ключевой, — заявляет издание. — Но именно советская, а теперь и российская пропаганда сделали его в глазах украинцев главным символом борьбы украинцев за независимость. И это при том, что практическая борьба лично Бандеры была направлена против… Польши. Конечно, замечания ватников о том, что в Славянске до 2014-го не было факельных шествий в честь дня рождения Степана Бандеры, справедливы. Так ведь до российского вторжения всё было по-иному, хотя и не все это поняли. В Славянске с факелами прошли около сотни преимущественно молодых людей; в сопровождении полиции, без эксцессов. «Радио Свобода» уточнила, что среди них были националисты со всего севера Донецкой области: Славянска, Краматорска, Константиновки, Дружковки, Лимана и Торецка».

Шествие в Ивано-Франковске. svoboda.org.ua

В Тернополе отметили День рождения Степана Бандеры, сообщает «За Збручем» (Тернополь). По случаю 111-й годовщины со дня его рождения люди собрались у его памятника в Тернополе. Они возложили цветы к подножию памятника и приняли участие в торжествах. К памятнику Бандере пришли представители общественных организаций, областной и городской власти, студенты. Они почтили память борца за свободу Украины. «Это большой государственный деятель, предводитель. Наш долг — помнить его подвиги, уважать его. Сейчас как никогда важно вспомнить, за что боролся Степан Бандера, поскольку появились угрозы не только направлению движения Украины, но и ее целостности и независимости. Мы должны передать и нашему молодому поколению те идеи, которые отстаивал Степан Бандера, ведь это будущее нашей страны», — отметила горожанка Ольга Бойчук. У памятника священники отслужили панихиду.

В Ивано-Франковске память Степана Бандеры отметили торжественным шествием и вече, передает «Курс» (Ивано-Франковск). В его честь прошло торжественное шествие по маршруту Вечевой майдан — улица Независимости — улица Степана Бандеры — Европейская площадь. После на Европейской площади возле памятника Бандере состоялось традиционное вече. «Прежде всего, хочу всех поблагодарить за то, что сегодня мы пришли поклониться памяти нашего героя Украины, почетного гражданина Ивано-Франковска Степана Бандеры. Бандера — это наш флаг, так даже и переводится его фамилия. Для Украины Бандера — символ борьбы, той несокрушимой, которая продолжается. Мы сегодня действительно боремся за наше государство, какая она будет, или она наполнена украинским содержанием», — написал в своем блоге мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он поведал о намерении установить памятник Степану Бандере в Конотопе: «Мы гордимся, что с бандеровского края. Мы всегда об этом должны говорить громко. Потому что Степана Бандеру и до сих пор в страшном сне боится вся Москва».

В Одессе националисты отметили день рождения Степана Бандеры, информирует «Думская» (Одесса). 1 января около сотни активистов собрались в одесском парке Шевченко, чтобы отметить 111-ю годовщину со дня рождения Бандеры. Как и в прошлом году, одесские националисты не стали устраивать масштабного факельного шествия. Собравшиеся в основном общались друг с другом. Напоследок они развернули у памятника Тарасу Шевченко большой флаг Украины и спели государственный гимн. Участники акции отметили, что как такового организатора у мероприятия нет — просто несколько человек по отдельности позвали единомышленников к памятнику. Основная масса активистов сегодня уехала на шествие в Киев.

Факельное шествие в Киеве. svoboda.org.ua

Горожанин Ровно хочет изменить название улицы Лермонтова, пишет «Рівне Вечірнє» (Ровно). Андрей Климчук обратился в городской совет с предложением переименовать улицу Лермонтова на улицу князей Любомирских. «Князья Любомирские сделали большой вклад в развитие Ровно. Их стараниями и на средства в Ровно были организованы гимназии. В межвоенный период улица, ведущая в направлении дворца на Горке, носила название князей Любомирских. Справедливо было бы в нашем городе этих людей почтить названием улицы», — заявил Климчук. «Напомним, что Михаил Лермонтов — русский поэт, прозаик, драматург, — добавляет издание. — На территории Украины Лермонтову никогда не довелось побывать. Но Украина заняла значительное место в его жизни. Во время своих путешествий по Кавказу Лермонтов несколько раз побывал на Кубани, которая в те времена входила в состав украинской этнической территории. Кратковременное пребывание осенью 1837-го в черноморской станице на Тамани, жизнь в доме местного казака Мысника нашли отражение в рассказе Лермонтова «Тамань», который стал частью романа «Герой нашего времени». В этом рассказе Лермонтов как мог попытался отразить как быт, так и язык местных украинцев».

Фигурант дела о нападении на журналистов издания «Шарий.нет», националист Виталий Регор, был облит мочой в собственном подъезде, рассказывает «Таймер» (Одесса). Неизвестные встретили Регора у подъезда, когда он возвращался домой с пустой коробкой. Активист неонацистской группировки «Белый молот» начал отрицать, что его зовут Виталий, а потом позвонил своей маме и закричал: «Мама, вызывай ментов!». За несколько дней до этого Регор напал на журналиста Дмитрия Кучера и облил его мочой. Это произошло возле здания суда, где проходило заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. После этого Регору сообщили о подозрении в совершении преступления, однако в качестве меры пресечения он получил лишь ночной домашний арест. Сам пострадавший журналист Кучер осудил обливание мочой Регора и назвал это «беспределом», сообщает издание «Страна». «Мне даже немного жаль Виталия Регора, — признался Дмитрий. — Но, с другой стороны, его же методами прошлись по нему самому. Я считаю, что наказывать может только суд. Очень надеюсь, что следствие и суд разберутся с преступлением, которое совершил Виталий по отношению ко мне, а затем следствие и суд разберутся с происшествием, которое совершили по отношению к Виталию». Напомним, что 9 мая 2016 года Виталий Регор напал на девочку и ее маму, сорвав с них георгиевские ленточки. Кроме того, он известен нападением на гражданина Ирана. О себе Регор рассказывал, что его дед воевал против СССР в составе дивизии СС «Галичина».