После перерыва, связанного с подготовкой бывшего, ныне почетного, императора Акихито к отречению, новый император Нарухито возобновил традицию новогоднего послания монарха японскому народу. Текст послания опубликовало Управление делами императорского двора.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Главным в послании императора стала мольба о том, чтобы 2020 год прошел без стихийных бедствий для его страны и всего мира. «Я молюсь, чтобы в этом году не было никаких стихийных бедствий», — отметил он.

Как известно, интронизация нового императора Японии совпала с обрушившимся в октябре прошлого года небывало мощным тайфуном «Хагибис» или, как его именовали в Стране восходящего солнца, «тайфун № 19». Стихийное бедствие унесло жизни около ста человек, множество пострадавших, чувствителен нанесенный экономике страны и частным хозяйствам материальный ущерб.

Власти страны сочли неэтичным проводить в обстановке траура по погибшим запланированный помпезный проезд в открытом лимузине по улицам Токио взошедшего на престол нового микадо. Парад был перенесен и впоследствии проведен скромнее, чем планировался. В любом случае интронизация Нарухито теперь останется в истории сопряженной с трагическими последствиями тайфуна. Поэтому мольба к небесам о смирении стихии японцам хорошо понятна.

Аматэрасу

Спокойствие стихии необходимо Японии и в связи с проведением в наступившем году летних Олимпийских игр в Токио. Ибо уже сейчас возникли проблемы с предстоящим в период Олимпиады зноем в японской столице. Из опасений за здоровье марафонцев и участников соревнований по спортивной ходьбе эти виды состязаний уже переведены на северный остров страны — Хоккайдо.

Хотелось бы верить, что основательница Японии и нации Ямато богиня Аматэрасу смилостивится и не позволит омрачить Токийскую Олимпиаду природными катаклизмами. Хотя гарантировать ничего нельзя. Ведь Япония является уникальной страной, которую «посещают» практически все существующие на нашей планете стихийные бедствия — землетрясения, извержения вулканов, тайфуны, цунами, наводнения, оползни гор и прочее. А в последние годы стали наведываться на Японские острова и ранее здесь небывалые смерчи и торнадо.