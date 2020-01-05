Одобренный под конец 2019 года парламентом Черногории законопроект «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» в какой-то степени сплотил христиан различных конфессий. Хотя главный удар этим актом Подгорица наносила Сербской православной церкви.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Черногории

«Большие испытания выпали сегодня и на долю Сербской церкви, — заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — В Черногории, маленькой стране, где всегда сохранялось особое отношение к России, принят закон, согласно которому вся церковная недвижимость должна перейти от канонической Черногорской епархии Сербской православной церкви к раскольникам. Правящий архиерей, владыка Амфилохий, борется за Православие, он не склонил свою главу перед раскольниками, но и нам не надо молчать, причем не только на уровне Московского патриархата или отдела внешних церковных связей. Мы должны быть солидарны с владыкой Амфилохием. Мы должны осудить захват храмов и любые попытки государственных властей Черногории отнять всю недвижимость у канонической Церкви. А ведь это происходит в сердце Европы — той самой Европы, которая декларировала, как и Соединенные Штаты, принцип отделения Церкви от государства!»

Островский Александр, Киев Черногория. Монастырь Морача

Что интересно, в данном случае с предстоятелем Русской православной церкви согласился и константинопольский патриарх Варфоломей. В интервью сербской газете Kurir он сообщил, что полностью поддерживает митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия, по просьбе которого «написал письмо президенту Черногории Мило Джукановичу», призвав «не предпринимать дальнейших шагов в принятии и реализации закона о религиозных общинах. Этот закон неправедный. Что касается Вселенского патриархата, то единственной канонической Церковью в Черногории является митрополия Черногорско-Прибрежная Сербской православной церкви, а единственным каноническим архиепископом в Черногории — митрополит Амфилохий». При этом Варфоломей категорически отмел возможность предоставления автокефалии непризнанной Черногорской православной церкви, даже если о ней попросят сами черногорцы. «Нет, нет и нет! Церковь в Черногории — это Сербская православная церковь, и никогда не будет каких-то изменений», — подчеркнул константинопольский патриарх.

Патриарх Константинопольский Варфоломей

Против законопроекта «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» высказался также Святой престол, отмечает учрежденное митрополией Черногорско-Прибрежной «Радио Светигора». Отвечая на письмо предстоятеля Сербской церкви патриарха Иринея, папа Римский Франциск сообщил, что высказанные замечания были рассмотрены с особым вниманием Католической церковью. «Я благодарю вас за то, что вы по-братски выразили озабоченность этим законопроектом из-за негативных последствий, которые он может иметь не только для Сербской православной церкви в Черногории, но и для местной Католической церкви», — написал понтифик. В связи с этим государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин лично обратился к премьер-министру Черногории Душко Марковичу, отрицая вмешательство во внутренние дела этого государства, но замечая, что закон не получит поддержки, если не будет достигнуто «максимально возможное согласие всех религиозных общин Черногории».

Long Thiên Папа Франциск I

Согласия нет. И быть его не могло. Ведь отдельные положения законопроекта, действительно, грубо вмешиваются в жизнь религиозных общин. В частности, статья 11 гласит, что местонахождение религиозной общины, зарегистрированной и действующей в Черногории, должно быть в Черногории, а в статье 16 говорится о том, что «название религиозной общины не должно включать название другого государства и его существенные особенности». По мнению ряда церковных экспертов, это означает, что в республике больше не сможет быть ни Римско-католической церкви, ни исламской общины, ни Сербской православной церкви. Ведь центры этих сообществ находятся за пределами Черногории. Статья 4 требует, чтобы до «назначения высших религиозных деятелей» религиозная община информировала об этом правительство Черногории. То есть по факту Подгорица хочет, чтобы со светскими властями согласовывали кандидатов в епископы и управляющие епархиями. Остается непонятным, почему такое спускают с рук Черногории, которая, по замечанию немецкой газеты Die Zeit, и так выглядит «модельной страной мафии», которой как своим «частным семейным бизнесом» управляет Джуканович.

Predsjednik.me Мило Джуканович

Не так давно черногорский премьер Маркович посетил Ватикан. Его принял папа Римский Франциск. После визита в твиттере правительства Черногории появились сообщения, будто бы понтифик пообещал посетить эту республику в 2020 году. Однако официальных подтверждения данной информации со стороны Святого престола пока что не было. Безусловно, куда ехать — это выбор и прерогативы самого главы Католической церкви. Но если в этом году папа Франциск окажется в Черногории, местные власти постараются изобразить его визит как выдачу индульгенции на все их действия, включая крайне спорный и скандальный законопроект «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Вряд ли Подгорица заслуживает такого оправдания.