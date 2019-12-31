Японский генерал требует покончить с «раем для шпионов»
Под Новый год Кодзо Ёкояма — бригадный генерал сил самообороны Японии в отставке, в прошлом заместитель начальника штаба сил самообороны, ведущий научный сотрудник японского «Центра оборонных исследований» (Defense Research Centre) выступил в японском издании JBPress c призывом как можно скорее принять законы, противодействующие шпионажу.
Такие призывы звучат в Японии давно. Особенно активна в этом правонационалистическая газета страны «Санкэй симбун», которая критикует МИД Японии за выдачу виз тем иностранцам, в основном русским, которые никакими «шпионами» не являются, а просто не нравятся редакторам этого издания, ибо занимают отличную от их позицию по так называемой «территориальной проблеме».
Сторонники ужесточения контрразведывательного режима, которые утверждают о современной Японии как о якобы «рае для шпионов», конечно же, излишне нагнетают страхи. А с другой стороны, я бы сказал — обижают японские спецслужбы, которые и так весьма бдительно следят за деятельностью иностранцев в своей стране.
Что же взволновало японского бригадного генерала? Оказывается, опасения, что приезжающие в Японию иностранные рабочие могут быть завербованы спецслужбами своих стран.
Действительно, после принятия закона о расширении числа допускаемых в страну из-за рубежа рабочих в Японии заметно увеличивается поток приезжающих в страну иностранцев. Это, что называется, видно невооруженным глазом на улицах не только японской столицы, но и на периферии. Все больше и иностранных студентов, обучающихся в японских вузах.
Сетуя на беспечность японцев, считающих, что «абсолютное большинство иностранцев — хорошие люди», генерал не находит других доводов подозрительного отношения к иностранцам, как напоминание о фактах похищения северокорейскими службами японских молодых людей. Он пишет: «Стоит вспомнить одну-единственную проблему — насильственный захват и удержание Северной Кореей множества японцев и членов их семей. А ведь тогда, когда волна таких похищений была в разгаре (1960—1970-е годы), тоже было немало политиков и представителей творческой интеллигенции, которые не верили в происходящее». При этом не разъясняется, какое отношение факты похищений японцев агентами КНДР имеют к приезжающим в Японию иностранным рабочим. Тем более что о приеме в Японии рабочих из КНДР, естественно, и речи идти не может. Ибо эта страна рассматривается ныне японскими властями как «враг номер один».
Со знанием дела Ёкояма поясняет японцам, что «с увеличением притока в Японию иностранцев увеличивается и возможность проникновения сюда действующих или потенциальных («спящих») иностранных агентов». И продолжает контрразведывательный «ликбез»:
Дабы не заниматься пересказом предложений генерала по ужесточению «борьбы со шпионами», приведем их, что называется, в оригинале. По его мнению, японские власти должны безотлагательно осуществить следующую программу мер «для противодействия угрозам, связанным с противоправной шпионской деятельностью иностранцев». К таким мерам относятся:
Далее генерал переходит к откровенному запугиванию японцев вездесущими иностранными шпионами, требуя от японцев «помалкивать»: «Исстари существует известная поговорка: «И у стен бывают уши». Всем нам нужно проявлять определенную осмотрительность в своих откровениях на публике».
Видимо, не имея более свежих примеров «выбалтывания» японцами государственных секретов, Ёкояма вспоминает легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, предупреждая, что «шпионская деятельность — это не только добывание секретных документов, много секретной информации черпается из простых разговоров».
В действительности, генерал ратует за дальнейшее ужесточение уже существующего законодательства по борьбе со шпионажем. Ибо еще в декабре 2014 года в Японии вступил в силу «Закон о сохранении определенных видов государственной тайны», предусматривающий «ужесточение ответственности за раскрытие секретной информации вплоть до тюремного заключения сроком на 10 лет». Против названного по аналогии с довоенным «Законом об опасных мыслях» нового законодательства выступили оппозиционные партии и либеральные круги Японии — в день голосования в Токио проходил 15-тысячный митинг протеста. Протестующие, среди которых видные деятели кино, литературы и науки, считают, что новый закон может быть использован в ущерб свободе слова и в зависимости от толкования может представить любое общение чиновника с прессой как государственную измену.
Важно, однако, чтобы, устраняя «рай для шпионов», японские генералы вновь не создали для японцев довоенный «ад шпиономании».