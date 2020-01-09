Годовую бухгалтерскую отчетность, начиная с отчетности за 2019 года, нужно сдавать в налоговый орган и не нужно — в орган статистики (п. 4 ст. 1, п. 2 ст. 2 Федерального закона от 28.11.2018 N 444-ФЗ, п. 2 ст. 1, ст. 2 Федерального закона от 28.11.2018 N 447-ФЗ, Федеральный закон от 26.07.2019 N 247-ФЗ).

Цитата из х∕ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Бухгалтерия

Комментарий КСК групп:

Это общее правило (ч. 3 ст. 18 Закона о бухгалтерском учете в нов. ред., пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК РФ в нов. ред.).

Исключений из этого правила немного, например (ч. 4, 7 ст. 18 Закона о бухгалтерском учете в нов. ред., пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК РФ в нов. ред.):

религиозные организации вообще не обязаны представлять бухгалтерскую отчетность;

если отчетность содержит сведения, отнесенные к государственной тайне, ее нужно подать и в налоговую, и в орган статистики.

Не забудьте, что бухгалтерская отчетность за 2019 г. составляется на обновленных бланках — изменения внесены Приказом Минфина России от 19.04.2019 N 61н.

Малые предприятия могут выбрать, сдавать отчетность в электронном или в бумажном виде, остальные должны предоставлять отчетность в электронном виде. Форматы для этого ФНС России уже утвердила (см. Приказ ФНС России от 13.11.2019 N ММВ-7−1/570@).

Сдать отчетность нужно в прежние сроки — в течение трех месяцев по окончании отчетного года (пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК РФ в нов. ред., ч. 5 ст. 18 Закона о бухгалтерском учете в нов. ред.).

Если у вас проводится обязательный аудит, то представьте аудиторское заключение в налоговый орган (ч. 1, 5 ст. 18 Закона о бухгалтерском учете в нов. ред.):

• либо вместе с отчетностью;

• либо позже — в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.

В иных случаях аудиторское заключение вы представлять не обязаны — оно не является частью бухгалтерской отчетности (информация Минфина России N ПЗ-10/2012).

Изменены правила налогового учета основных средств (Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ).

Комментарий КСК групп:

Во-первых, срок полезного использования по расконсервированным объектам больше не нужно будет продлевать на период консервации (п. 3 ст. 256 НК РФ в нов. ред.).

Во-вторых, нельзя будет изменить метод начисления амортизации чаще, чем раз в пять лет (п. 1 ст. 259 НК РФ в нов. ред.). Сейчас такое правило действует только в отношении смены нелинейного на линейный метод.

В-третьих, разрешат инвестиционный вычет по основным средствам, которые относятся к 8-й — 10-й амортизационным группам (кроме зданий, сооружений, передаточных устройств) (п. 4 ст. 286.1 НК РФ в нов. ред.). Напомним, что применение инвестиционного налогового вычета позволяет значительно снизить платежи по налогу на прибыль за счет их уменьшения на расходы на приобретение (увеличение первоначальной стоимости) объектов основных средств. С 2020 г. возможность применять инвестиционный налоговый вычет появится в Москве и Московской области (см. Закон г. Москвы от 20.11.2019 N 28 «Об инвестиционном налоговом вычете», Закон Московской области от 19.07.2019 N 162/2019-ОЗ «Об инвестиционном налоговом вычете в Московской области»).

Освобожден от НДС ввоз в РФ авиационных запчастей и гражданских воздушных судов (Федеральный закон от 29.09.2019 N 324-ФЗ).

Комментарий КСК групп:

Ввоз гражданских воздушных судов освобождается от НДС при условии представления в таможенный орган копии свидетельства о государственной регистрации гражданского воздушного судна в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ (пп. 20 ст. 150 НК РФ в нов. ред.).

Ввоз авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, предназначенных для строительства, ремонта и (или) модернизации на территории РФ гражданских воздушных судов, освобождается от НДС при условии представления документа, подтверждающего целевое назначение ввозимого товара, выданного Минпромторгом России (пп. 22 ст. 150 НК РФ в нов. ред.).

Дальнейшая реализацияавиационных двигателей, запчастей и комплектующих внутри РФ будет облагаться по ставке НДС 0% при условии представления в налоговые органы определенных документов (пп. 16 п. 1 ст. 164 НК РФ в нов. ред.). В частности, надо будет предоставить документы (копии документов), подтверждающие целевое назначение товаров, выданные Минпромторгом России, а также документы на отгрузку покупателю (п. 15.2 ст. 165 НК РФ в нов. ред.).

Порядок получения этих подтверждений пока существует только в виде проекта Приказа Минпромторга РФ (ID проекта 01/02/10−19/00096124).

Появились новые льготируемые выплаты по НДФЛ (Федеральные законы от 17.06.2019 N 147-ФЗ, от 26.07.2019 N 210-ФЗ).

Комментарий КСК групп:

Перечень доходов из ст. 217 НК РФ, не облагаемых НДФЛ, существенно расширен. Например, в него добавлены:

оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых в связи с уходом за ребенком-инвалидом (п. 78 ст. 217 НК РФ в нов. ред.);

сумма списанного безнадежного долга физлица перед организацией — но только при выполнении определенных условий (п. 62.1 ст. 217 НК РФ в нов. ред.).

Этих условий три, и они должны соблюдаться одновременно:

физлицо и организация не являлись взаимозависимыми в течение всего срока существования долга;

физлицо не являлось работником организации в течение всего срока существования долга;

списание долга не является материальной помощью либо формой встречного исполнения обязательства.

Если хотя бы одно из условий не выполняется, то у физлица на дату признания задолженности безнадежной возникает налогооблагаемый доход (пп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ в нов. ред.).

Расширен перечень объектов, по которым налог на имущество может взиматься исходя из кадастровой стоимости (Федеральные законы от 29.09.2019 N 325-ФЗ, от 28.11.2019 N 379-ФЗ).

Комментарий КСК групп:

Теперь регионы смогут обязать организации платить налог на имущество по кадастровой стоимости со следующих объектов недвижимости, не учитываемых в составе объектов основных средств (пп. 2 п. 1 ст. 374, п. 2 ст. 375, пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ в нов. ред.):

жилых помещений;

гаражей;

машино-мест;

объектов незавершенного строительства;

жилых строений, садовых домов, хозяйственных строений или сооружений, которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Вступают в силу изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (Приказ Минфина России от 20.11.2018 N 236н).

Комментарий КСК групп:

Самое главное во внесенных изменениях — установили, что временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения (п. 12 ПБУ 18/02 в нов. ред.).

Это дает возможность рассчитывать временные разницы через сравнение стоимости, а не через сравнение доходов и расходов, признаваемых в бухгалтерском и налоговом учете, что значительно проще. Такой метод называют «балансовым».

Де-факто применение этого метода подразумевалось в ранее действовавшей редакции ПБУ 18/02 — в частности, в п. 22 упоминалось, что текущий налог на прибыль может определяться на основе данных налоговой декларации по налогу на прибыль, а не на основе данных бухгалтерского учета. Но как на практике применять этот метод, в ПБУ 18/02 не разъяснялось.

Теперь в Приложении к ПБУ 18/02 появился пример определения расхода (дохода) по налогу на прибыль балансовым методом (Информационное сообщение Минфина России от 28.12.2018 N ИС-учет-13).

Вступают в силу для обязательного применения изменения в ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (Приказ Минфина России от 05.04.2019 N 54н).

Комментарий КСК групп:

Самое серьезное изменение — теперь ПБУ 16/02 применяется к ситуациям прекращения использования отдельных внеоборотных активов (п. 4 ПБУ 16/02 в нов. ред.). Таким образом, руководствоваться им должны будут практически все организации.

Если вы прекратили использование объекта основных средств или нематериальных активов и не предполагаете его возобновлять, то уже на дату такого прекращения в бухгалтерском учете вы должны:

• списать балансовую стоимость актива в прочие расходы, если его продажа нереальна (п. 9 ПБУ 16/02 в нов. ред., п. п. 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 8.3 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России (одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ, Президентским советом ИПБ РФ 29.12.1997), Приложение к Письму Минфина России от 29.01.2014 N 07−04−18/01);

• признать долгосрочный актив к продаже в составе оборотных активов (например, на отдельном субсчете «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи», открытом к счету 41 «Товары»), если принято решение о его продаже. Такой актив должен оцениваться по балансовой стоимости переклассифицируемого актива, но если эта стоимость существенно выше его рыночной стоимости, по нему нужно создать резерв под обесценение. Сумма резерва должна быть равна разнице между балансовой стоимостью и рыночной стоимостью, уменьшенной на затраты на продажу (п. п. 9, 10.1, 10.2 ПБУ 16/02, Информационное сообщение Минфина России от 09.07.2019 N ИС-учет-19).

Вводится цифровой формат трудовых книжек (Федеральные законы от 16.12.2019 N 439-ФЗ, от 16.12.2019 N 436-ФЗ).

Комментарий КСК групп:

Не позднее 30 июня 2020 г. нужно письменно уведомить работников о том, что у них есть возможность выбрать формат трудовой книжки (пп. 4 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ).

В течение 2020 г. придется подавать новую форму отчетности в ПФР, если в течение месяца имело место хотя бы одно из следующих событий (пп. 1 п. 2.4, п. 2.5 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» в нов. ред.):

прием на работу нового сотрудника. Для работников, устраивающихся на работу впервые, сведения о трудовой деятельности нужно будет вести в электронной форме в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ в нов. ред. (п. 8 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ);

перевод сотрудника на другую постоянную работу;

увольнение работника;

выбор работником формата трудовой книжки.

Отчетность нужно подать до 15 числа следующего месяца.

Форма этой отчетности (СЗВ-ТД) еще не утверждена, но уже подготовлена ПФР (ID проекта — 01/02/12−19/00097855).

Отменена ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет в размере 50 руб. (Указ президента РФ от 25.11.2019 N 570).

Комментарий КСК групп:

Но если ребенок родился до 1 января 2020 г., то при уходе за ним пособие всё равно придется назначить.

Ранее назначенные компенсационные выплаты нужно продолжать выплачивать (п. 3 Указа президента РФ от 25.11.2019 N 570).

С подачей заявлений на льготы по земельному и транспортному налогам можно не торопиться (Письма ФНС России от 03.12.2019 N БС-4−21/24 690@, от 10.12.2019 N БС-4−21/25 284@ (п. п. 3, 4)).

Комментарий КСК групп:

Известно, что транспортный и земельный налог уже за 2020 г. будет рассчитывать налоговая инспекция, а для получения льгот по этим налогам необходимо будет подавать заявление (п. 4 ст. 363, п. 3 ст. 361.1, п. 10 ст. 396, п. 5 ст. 397 НК РФ в нов. ред.).

ФНС России разъяснила, что в течение года можно уплачивать авансовые платежи по транспортному и земельному налогам с учетом льгот и без подачи заявления.

Однако в этом случае необходимо понимать, что в следующем году организации получат сообщения с исчисленной суммой налогов без учета льгот.

Тогда в течение 10 рабочих дней с момента получения сообщения можно будет подать заявление о льготе. Если налоговики примут решение предоставить льготу, то всё в порядке.

А вот если льготу не предоставят, то тогда возникнет недоимка со всеми вытекающими последствиями.

В связи с этим, если у вас есть сомнения в вашем праве на льготу, рекомендуем либо не затягивать с подачей заявления, либо уплачивать авансовые платежи без учета льгот.