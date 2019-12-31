Твиттеры посла США в Польше Джорджетт Мосбахер и МИД России обменялись булавочными уколами на историческую тему. Американская посланница вступила в дискуссию, которую сегодня ведут Варшава и Москва об обстоятельствах и причинах начала Второй мировой войны. «Уважаемый президент Путин, Гитлер и Сталин сговорились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша была жертвой этого ужасного конфликта», — написано в блоге Мосбахер. «В то же время военная машина Гитлера была создана при содействии ведущих американских компаний, таких как General Electric, General Motors, Ford и других. Пронацистский Германо-Американский союз пропагандировал в США гитлеровские взгляды без всяких препятствий в предвоенный период», — ответили в блоге российского министерства иностранных дел.

Марш членов Германо-Американского союза. 1937 год

Такое пусть и не самое значительное, но всё-таки открытие «второго фронта» со стороны твиттера посла США и ответ твиттера МИД России не заметить в Польше не смогли. Польский портал NaTemat заявил: «Россия сделала очередной безумный шаг. Теперь пропагандистки атаковала Соединенные Штаты». Но ведь ничего нового поляки на самом деле для себя не узнали. Они и сами прекрасно знают о вкладе американцев в становлении нацистской Германии. «Американцы помогают Гитлеру заполучить власть», — писала польская деловая газета Dziennik Gazeta Prawna в октябре 2013 года. Издание отмечало, что без финансов нацисты не могли бы добиться успеха. И помогали им в этом крупнейшие американские концерны. Так, после победы Гитлера на выборах на день рождения фюрер получал чек на 100 тысяч марок от создателя автомобильной империи Генри Форда. Быстро оценила политический потенциал национал-социалистов и General Electric. Концерн с осени 1932 года по весну 1933 года, в решающий период для НСДАП, субсидировал нацистов, перечислив в их избирательный фонд более 2 миллионов марок. В 1946 году американские власти наложили наказание на General Electric, но довольно символическое. ITT контролировала телефоны и телеграф в Германии, Standard Oil обеспечивала нацистов нефтью. Наконец, IBM помогала Третьему рейху идентифицировать и регистрировать евреев.

Американский бизнес и Третий рейх

«Уже на третий день войны, 3 сентября 1939 года, поляки могли почувствовать разочарование, — сообщал в январе 2018 года популярный польский исторический портал Ciekawostki historyczne. — Президент Франклин Делано Рузвельт сказал во время одной из своих знаменитых бесед у камина, что Соединенные Штаты будут оставаться нейтральными. Это означало, что Варшава не могла рассчитывать на политическую поддержку и поставки военной техники из-за рубежа. Вашингтон делал только маленькие жесты. Вскоре после начала конфликта президент выступил с заявлением, в котором осудил варварские действия вермахта. Особое внимание он уделил бомбардировкам городов. Это было вызвано общественным мнением, остро заинтересованным событиями в Польше. После поражения в сентябрьской кампании Рузвельт пригласил президента Польши Игнация Мосцицкого в США. Он предложил ему — но только ему — гостеприимство на американской земле. Как мы знаем, Мосцицкий не принял приглашение». Уже после нападения Германии на СССР некоторые польские политики пытались обсуждать с Рузвельтом вопрос о будущих границах Польши. Однако, замечает портал, американский президент не хотел вдаваться в подробности. «Может, ему не понравился амбициозный план по возвращению Польши к довоенным границам на востоке и приобретению за счет Германии на западе?» — спрашивало издание.

Наконец, в декабре 2018 года вопросом о том, где Гитлер взял деньги на войну, задался еженедельник Newsweek Polska. Журнал вспомнил историю выгодной дружбы американского политика Джона Фостера Даллеса, назначенного в 1953 году государственным секретарем в администрации Эйзенхауэра, и нацистского «экономического гения» Ялмара Шахта. Еще в 1920-х годах они обсуждали идею Шахта о создании нескольких немецких монополий, которые бы могли получить зарубежные кредиты. Даллес оценил перспективы и помог свести немца с ведущими американскими корпорациями. В 1930-х годах он внимательно следил за развитием событий в Германии. Даллес заметил, что немецкие промышленники и банкиры сочувственно смотрят на Гитлера. Однако были опасения, что фюрер внесет «социалистические изменения» в экономику. Вот почему Шахт должен был стать гарантом правильного направления перемен, и он занял место вместе с Гитлером в качестве президента Рейхсбанка (1933 год) и министра экономики (1934 год). «Без него Гитлер не смог бы осуществить свою мечту о великой армии, — заключает еженедельник. — При нормальных обстоятельствах государство, запускающее гигантскую программу перевооружения, должно занимать деньги у банков, увеличивая дефицит бюджета. Шахт придумал способ обойти эту проблему. Так немецким генералам была предоставлена возможность реализовать инновационный план блицкрига».

Адольф Гитлер и Ялмар Шахт

Так что прекрасно поляки знают, что делали американцы. Но сегодня по политическим мотивам им выгодно быть «забывчивыми» и поднимать на щит твит посла США в Польше. Дело в том, что Варшава боится остаться в одиночестве в нынешней «польско-русской исторической войне». Как заявляет проправительственный польский портал wPolityce, «голос Польши о войне одинок, никто в мире не поддерживает наше повествование, Соединенные Штаты молчат, ни одно государство из нашей части Европы, находившееся под советской оккупацией, не говорило». С изданием согласен польский историк Ян Жарынь, считающий, что «мы обречены на одиночество в битве за историческую память между Польшей и Россией». По его мнению, Москва находится в более выгодной позиции, поскольку Россия является «более сильным государством, интересы которого в большей степени совпадают с интересами Западной Европы». В свою очередь и «страны Центральной Европы», говорит историк, не хотят «связываться с Россией по поводу истории и памяти о Второй мировой войне», отказываясь перечить Западу, который «не заинтересован в противостоянии польской и советской памяти». Действительно, скелетов в шкафах участников Второй мировой войны остается еще немало. Однако лишь Польша постоянно хочет вытащить наружу скелеты, но только одни советские. А ведь за ними вывалятся и остальные.