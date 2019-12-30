В конце года принято подводить итоги и строить планы на будущее. Для объективного прогноза важно знать, какие изменения ждут нас в новом году. Рассмотрим, какие законы вступят в силу в отрасли недвижимости и строительства с 1 января 2020 года.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вступает в силу пп. 4 п. 3 ст. 217.1 НК РФ, являющийся дополнительным условием для освобождения от налогообложения при продаже жилья, теперь срок минимального владения сократили до 3 лет. Владелец жилья должен заплатить налог с продажи, полученного им по наследству (по договору пожизненного содержания с иждивением, приватизации или в подарок от родственников) после трех лет владения, если на день регистрации в ЕГРН продажи этого жилища он имеет в собственности (в том числе и в совместной) другое (иное) жильё или долю в праве собственности на него.

В качестве «другого» или иного жилья не рассматривается помещение, купленное в течение 90 дней до момента регистрации в ЕГРН продажи жилища, полученного им по наследству (по договору пожизненного содержания с иждивением, в подарок или после приватизации). Например, приобретая новое жилье, а потом в течение 90 дней после этого продавая помещение, когда-то полученное в наследство (по договору пожизненного содержания с иждивением, по договору дарения или после приватизации), и внеся сведения о переходе права собственности в ЕГРН на покупателя, не нужно будет платить налог с продажи жилой недвижимости, перешедшей к нему по наследству (по договору пожизненного содержания с иждивением, по договору дарения или после приватизации). На земельный участок (долю), на котором находится продаваемый дом и хозяйственные постройки, данное правило также распространяется.

П. 41.2 ст.217 НК РФ — денежная компенсация, выдаваемая взамен предоставления земельного участка из государственной или муниципальной собственности, освобождается от налога.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новостройка

Вступает в силу глава 10.1. ФЗ от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», которая регулирует порядок выплаты единовременной денежной компенсации добросовестному приобретателю при изъятии у него жилья.

При изъятии помещения судья выносит решение о возмещении убытков с причинившего вреда — лицу, потерявшему жилище. В случае, если в течение полугода не получены денежные средства, то потерпевшее лицо имеет право на компенсацию. Глава также действует в случаях изъятия жилища в пользу государства, субъекта РФ, местного муниципалитета.

В УК РФ и ГК РФ (интеллектуальная собственность) на данный момент не анонсировано внесение поправок, которые вступят в силу с нового года, мы продолжаем отслеживать данный момент.