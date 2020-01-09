В Москве 2019 год получился богатым на события. В нём произошли политические волнения, когда десятки тысяч людей выходили на митинги, а избранный созыв Мосгордумы изменил её лицо, открылись новые станции метрополитена, и даже появился новый вид транспорта — Московские центральные диаметры (МЦД). Какими были главные события 2019 года — в обзоре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против строительства Юго-Восточной хорды

Выборы в Мосгордуму и митинги

Летом 2019 года после возникших проблем с регистрацией на выборах в Московскую городскую думу некоторых кандидатов Москву охватили протесты оппозиции, часть из которых не была санкционирована.

Наибольший резонанс получила несогласованная акция 27 июля, которая проходила возле мэрии Москвы и на других улицах центра. По официальным данным, в протестах приняли участие 3,5 тыс. человек. Мероприятие сопровождалось различными инцидентами, что стало основанием для возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках. Под следствием оказались не только участники уличных стычек. Задержан и приговорён к пятилетнему сроку блогер Владислав Синица, который написал о насильственных действиях в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Всего по итогам летних митингов фигурантами уголовных дел стали три десятка человек. Кроме того, организаторы несанкционированных акций проиграли судебные иски различным организациям, понесшим убытки в дни проведения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция протеста несистемной оппозиции. Москва, август 2019 года

Мосгордума по-новому

Новый VII созыв Мосгордумы, избранный в сентябре 2019 года, получил внушительное представительство оппозиции. Из 45 депутатов лишь 19 состоят во фракции «Единой России», ещё пять — в объединении «Моя Москва». У КПРФ 13 депутатов, «Яблоко» — четыре, «Справедливой России» — три. Ещё один народный избранник не состоит во фракциях и объединениях. Заседания стали длинными, с многочисленными обсуждениями, спорами и даже конфликтами. Власти Москвы были вынуждены пойти на некоторые уступки при формировании трёхлетнего бюджета.

Дело Ивана Голунова

Автор журналистских расследований Иван Голунов стал фигурантом уголовного дела о попытке сбыта наркотиков. Однако всего через пять дней сотрудника СМИ выпустили на свободу из-за отсутствия доказательств вины и появившихся подозрений фальсификации. На предметах, изъятых в ходе обыска в его квартире, не оказалось ДНК Голунова. В анализах следы наркотиков также найдены не были.

Дело обрело общественный резонанс, в Москве проходили митинги в поддержку Ивана Голунова. Сейчас журналист проходит по делу как свидетель. Ему предоставлена государственная защита.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд МЦД «Иволга»

Открытие МЦД

Открытие Московских центральных диаметров (МЦД) стало главным инфраструктурным событием 2019 года. Этот новый вид транспорта изменил значение пригородных и городских железных дорог, приравняв их к метро. В ноябре запустили две линии — из Одинцово в Лобню и из Нахабино в Подольск. Событию предшествовала активная рекламная кампания, в итоге обернувшаяся разочарованием. Не работали новые турникеты, не открывались двери у новых электричек «Иволга», составы оказались непривычно короткими, и пассажирам приходилось бегать по платформе.

Чтобы снизить негативный эффект, было принято решение сделать перевозки бесплатными в течение двух недель. Составы увеличили в длине, однако пострадали интервалы — в выходные дни они достигают 24 минут.

В перспективе планируется строительство ещё трёх диаметров. Зеленоград — Раменское и Балашиха — Апрелевка запустят в 2021 году, маршрут из Пушкино в Домодедово — в 2023 — 2024 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) метрополитена Москвы, 3 октября 2019 года

Открытие восьми станций метро

В 2019 году в Москве открыли восемь новых станций метро. Продлили в Новую Москву Сокольническую линию метро. Было введено четыре новых станции — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Также появилась новая Некрасовская линия, состоящая пока из четырёх станций — «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Планировалось, правда, 14 станций. Почему дело пошло не так? Когда появятся оставшиеся станции? По московской традиции, об этом не рассказывают, предпочитая говорить об успехах.

Вопросы также возникли и к тому, где именно проложили новый участок красной ветки. Оказалось, она обошла крупный населённый пункт Новой Москвы, город Московский, пройдя фактически по полям. И жителям того же Московского нужно добираться до станции метро всё также на автобусе. При этом у застройщиков появилась возможность строить новые дома рядом со станциями метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против строительства Юго-Восточной хорды

Шиес: планы по строительству полигона и отказ от них

Подготовка к строительству полигона для мусора из Москвы у станции Шиес Архангельской области около года являлось одной из центральных тем в СМИ. Поводом становились протесты жителей региона, а также отчаянные действия экологических активистов, пытавших воспрепятствовать работам.

В мае на проблему обратил внимание президент России Владимир Путин, отметив, что «опасения и тревоги у людей не лишены оснований». В конце года Москва представила план размещения отходов, в нём Архангельской области и Шиеса не оказалось.

Радиация на пути Юго-Восточной хорды

В Москве планируется построить магистральную автодорогу, получившую название Юго-Восточная хорда. Когда появилась схема маршрута, выяснилось, что в районе Москворечье-Сабурово ЮВХ пройдёт мимо могильника с ядерными отходами бывшего завода полиметаллов. Были проведены исследования, установившие значительное превышение радиации в зоне могильника.

Наличие опасности не остановило планы столичных властей. Они заявили, что дорога не затронет зону радиации. Непосредственно на месте будущей стройки, согласно данным экспертиз, радиационный фон соответствует нормам.

Sledcom.ru Сотрудники следственного комитета на месте жесткой посадки самолета SSJ-100 в Шереметьево

Катастрофа SSJ-100 в «Шереметьево»

5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб 41 человек. Самолёт рейса Москва — Мурманск вернулся в аэропорт отбытия. При приземлении у лайнера загорелись двигатели, сломались стойки. Пламя охватило хвостовую часть судна. 33 пассажира и четверо членов экипажа смогли спастись.

Расследование установило вину командира воздушного судна Дениса Евдокимова. Следователи считают, что именно его ошибка привела к трагедии.