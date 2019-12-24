В журнале боевых действий 9-й армии РККА в феврале 1939 года за подписью будущего маршала В. И. Чуйкова говорится: «Бригада ДОЛИНА бесславно погибла…» (1). Так вошла в историю советско — финской войны 1939−1940 гг. отдельная лыжная бригада. Погибая, бригада спасла окруженную советскую 54-ю дивизию — об этом не пишут…

Инструктаж лыжного патруля Красной армии. 1939-1940 гг

Справедливая война

В 1939 году началась третья советско-финская война. Из четырех советско-финских войн единственная — из-за территориальных претензий СССР к Финляндии. Даже не претензий, а предложения о размене территорий. Приближалась мировая война, и «лежавшая под немцами» Финляндия не осталась бы в стороне. Граница на Карельском перешейке была так близко к Ленинграду, что артиллерия финнов могла обстреливать его улицы. Советские люди помнили финскую агрессию в Карелии в 1918—1920 и 1921−1922 годах. Тогда Финляндия потребовала присоединения Карелии, Кольского полуострова и Соловков (2). Во главе наступления финны поставили «архангельский» полк, а коммунистов, комсомольцев и советских активистов уничтожали с особой жесткостью (3). Бежавшие в 1918 году в Россию финские красногвардейцы помнили бессудные убийства и концлагеря, а русские — расстрелы белофиннами русских офицеров и служащих в выборгских рвах в апреле 1918 года (4). Войну 1939−1940 года обозвали «агрессией» в Перестройку, а в 1939 году ее считали освободительной, она должна была положить конец планам финских националистов о захвате Карелии и Русского Севера.

Зимняя война показала неготовность Красной армии к Большой войне. Начавшаяся с неудач на Карельском перешейке, она продолжилась разгромом 163-й и 44-й советских дивизий, наступавших в центр Финляндии. Дивизии, шедшие лесными дорогами на Оулу, были окружены и разгромлены финской 9-й пехотной дивизией. Затем 9-ю пехотную перебросили против 54-й дивизии РККА, наступающей на Кухмо.

Карта боевых действий 54-й горнострелковой дивизии РККА и отдельной лыжной бригады Долина в феврале 1940 года. Источник: http://istoriya-kg.ru/index.php?option=content&view=article&Itemid=kuhmo---vystoyavshaya-diviziya-pc

Обреченная дивизия

Баир Иринчеев, историк: «…теперь у финнов было достаточно времени и сил, чтобы нанести удар по 54-й горнострелковой дивизии… 29 января началось финское наступление… командование 9-й (советской) армии немедленно начало принимать меры для того, чтобы катастрофический сценарий… не повторился. На выручку окруженным частям 54-й дивизии были брошены все резервы армии, в том числе… только что сформированные лыжные батальоны…» (5).

30 января на деблокирование 54-й дивизии были брошены лыжные батальоны под командованием майора М. Кутузова. Их оказалось недостаточно. Затем, 5 февраля, в бой отправили отряд майора Л. Кожеурова, сколоченный из остатков группы М. Кутузова. Безуспешно. К месту событий начали переброску лыжной бригады полковника В. Долина.

Успех был возможен, если бригаду не раздергали бы по частям, непрерывно снабжали бы, если бы бригада захватила инициативу и не выпускала ее из рук. Наконец, если бы удача или помощь Божия были на ее стороне. Даже не прошедшая боевую подготовку, но имевшая высокий боевой дух, бригада могла спасти 54-ю дивизию. Но было слишком много «если»…

Виктор Васильев, Светлана Мальчихина, историки: «В это время блокированные гарнизоны… переживали кризисное положение. 7 февраля в 12.30 противник прорвал позиции дивизии недалеко от командного пункта (54-й дивизии)… На 11 февраля было назначено новое наступление силами сводной лыжной бригады начальника артиллерии 47-го стрелкового корпуса полковника Долина…» (6).

Отдельный лыжный батальон Красной армии на марше. Февраль 1940 года

Необученная бригада идет в бой

Бригада состояла из 9-го отдельного лыжного батальона, сформированного в Архангельске, 13-го, сформированного в Ярославле — Владимире, и 34-го, сформированного в Подольске.

Владислав Петров, военный историк, блогер: «…Красная Армия имела опыт действий лыжными отрядами еще во время Гражданской войны, только в 1919 году было сформировано 75 лыжных рот, которые воевали на Урале, в Сибири, Забайкалье, на Дальнем Востоке, и конечно же, в Карелии… но по ряду причин лыжные части к началу Финской войны не готовились…

Штат лыжного батальона в Финской войне — 761 человек. Полевой устав РККА 1939 года… гласил: «Сильные ударные группы на лыжах, в составе пехоты, усиленной артиллерией и танками, атакуют противника во фланг и тыл. Ночь широко используется лыжными отрядами для смелых налетов и уничтожения передовых частей противника» (7).

Сайт Российского военно-исторического общества: «9-й лыжный батальон был сформирован в Архангельске в 1939 году. В докладе Народному комиссару обороны СССР Маршалу Советского Союза Клименту Ворошилову «О формировании лыжных батальонов» от 1.01.1940 г. отмечается особый патриотизм среди призывников Архангельской области: для прохождения службы в подразделении численностью 601 человек было принято 1820 заявлений. В самом начале 1940 года батальон был включен в отдельную лыжную бригаду под командованием полковника Вячеслава Дмитриевича Долина и доукомплектован до численности в 761 человек» (8).

Сформированный из передовой, умеющей ходить на лыжах, рабочей и сельской молодежи, комсомольцев, батальон срочно, без боевой подготовки, был брошен на выполнение сложной задачи в тылу врага. Физическая подготовка потребовалась бойцам сразу — батальоны совершили лыжный бросок к границе — 160 километров за 2 дня. Красноармейцы оставили часть снаряжения и боеприпасов, палатки, теплое обмундирование. Решение о палатках и полушубках оказалось роковым, но кто знал — на дворе было минус 5 градусов, и тащить 160 км все на себе было невозможно.

Александр Колпакиди, историк: «…запись из журнала боевых действий штаба 9-й армии…:

«…Необходимо отметить слабую подготовку бригады ДОЛИНА. 9 и 13 олб (отдельные лыжные батальоны) прошли по бездорожью около 160 км, оставили в начальном пункте теплые вещи, шинели и др. Самолетами вынуждены были доставить продовольствие в район погранзнака № 666. Бригада ДОЛИНА вынуждена была без отдыха после трудного и длительного марша перейти в наступление.

…Бригада ДОЛИНА в результате боя с противником в районе КОСКИ вначале имела успех, но связь с опергруппой прервалась…» (9).

Финские лыжники в противогазах на тренировке. 1939-1940 гг

Вопреки невезению — вперед!

Успех у Коски был хорошим началом. Но Долин совершил ряд ошибок: первую — оставил в Коске один из трех батальонов. Казалось, бригада растянулась, отставших, больных и обессиленных надо собрать. Создавался как бы резерв, прикрывавший основные силы с севера. В реальности оставленный в тылу батальон ослабил операцию. Только концентрация сил могла привести к деблокированию 54-й дивизии, а батальон в Коске засел в глухую оборону. Еще одна ошибка Долина стала для него смертельной — в походе он не выставил штабу сильное охранение.

Александр Колпакиди, из журнала боевых действий 9-й армии РККА: «В самом начале боя был убит командир бригады полковник ДОЛИН, ранены комиссар и начальник штаба. Бригада была обезглавлена. Неизвестно кем руководимая бригада продолжала наступление» (10).

Виктор Васильев, Светлана Мальчихина: «С финской стороны бригаде Долина первоначально противостоял отряд «Кекконен», который в составе четырех рот занял оборону на перешейке озер… финны выслали разведывательные дозоры. Один из таких дозоров под командой младшего сержанта Тимонена совершенно случайно обнаружил военнослужащих противника, остановившихся в бараке лесозаготовителей. Это оказалось руководство бригады во главе с Долиным. В завязавшейся перестрелке Долин и несколько офицеров его штаба были убиты… Командование группой принял на себя комиссар Гришаев, не имевший никакого боевого опыта…» (11).

Управляемость, дисциплина, планирование ослабли. «Ускоренный» подбор командного состава не позволял обеспечить бригаду резервным штабом. Успех становился маловероятным, к тому же возникла еще одна большая проблема. Удача отворачивалась от бригады…

Финский лыжный патруль в лесу. 1939-1940 гг

Бои, походы в минус 40 градусов

Игорь Ивлиев, архангельский поисковик: «10 февраля, в день начала действий нашей лыжной бригады, температура составляла минус 3−5 градусов… По прибытии к границе 10.02.40 в связи с обстановкой командование не дало отдыха и приказало в составе сводной бригады полковника В. Д. Долина выйти на выручку окруженной 54 сд. Перейдя границу, батальоны оставили теплые вещи (полушубки, шинели) в опорном пункте наших пограничников и двинулись в рейд налегке. А 12-го февраля мороз «ударил» к минус 35…» (12).

Необученная бригада во главе с раненным комиссаром в 35-градусный мороз, казалось, разделит судьбу разгромленных 163-й и 44-й дивизий, бойцы которых сотнями сдавались в плен, а их командиры, чтобы спасти жизнь, бросали части. Но случилось не это.

Виктор Васильев, Светлана Мальчихина: «…уже на следующий день 13 февраля бригада перерезала в районе д. Кессели дорогу, по которой велось снабжение финских войск, и застигла врасплох тыловые подразделения. После чего двинулась в район хутора Ветко… До окруженных частей 54-й дивизии оставалось порядка 7 километров» (13).

Юрье Хаканен, командир 1-го батальона 65-го полка финской армии: «Лыжная бригада Долина была очень хорошо оснащена и вооружена… Маскхалаты и лыжное снаряжение было профессиональное. Тяжелого пехотного вооружения не было вообще. Самым распространенным оружием была обычная винтовка, но у многих она была заменена автоматом или самозарядной винтовкой. Ручных пулеметов было мало… Обоза у бригады не было. Снабжению бригады по земле не было уделено особого внимания. Для эвакуации раненых не было никакого снаряжения. Но у санитаров с собой было все, вплоть до хирургических инструментов. Никаких средств размещения с собой бригада не несла… даже палаток не было… Русские лыжи мало походили на финские, но плохо скользили. Лыжная мазь была по финским меркам просто негодной…» (14).

Финского офицера удивило отсутствие у русских обоза, снабжения, тяжелого вооружения и палаток. Даже после войны он не понял, что бригада шла «в одну сторону», к окруженной 54-й дивизии, чтобы освободить ее или погибнуть.

Погибшие бойцы бригады полковника Долина. Февраль 1940 г

Смерть гуляла пулями по хутору Ветко

Баир Иринчеев: «13 февраля передовые части бригады достигли хутора Ветко на озере Кялькянен. До окруженных частей бригаде оставалось пройти около 7 километров по тайге и льду озера. В этот момент финны нанесли по передовым частям бригады удар с трех направлений силами двух рот 650-го пехотного полка, 4-й роты 27-го полка и 3-й роты 5-го батальона спецназа. Лыжники Долина сумели отбить первую атаку 13 февраля» (15).

Юрье Хаканен, командир финского батальона: «Поскольку бригада Долина полностью спутала наши планы наступления, штаб 9-й дивизии был крайне заинтересован в ходе боя у хутора Ветко… Бригаду, причинившую нам столько хлопот, нужно было прикончить как можно быстрее… Обе мои пехотные роты и пулеметные взводы сосредоточились на гряде на исходном рубеже для атаки… Пушка открыла огонь прямой наводкой… Вскоре к ней присоединились все восемь пулеметов… как только цепи пошли вперед, они загородили собой цели для пулеметчиков. Так что наши пулеметы почти сразу замолчали… Как только наша огневая поддержка ослабла, противник получил преимущество и открыл огонь… цепи остановились и залегли…

штурмовая группа фенрика Мякинена сумела в сумерках обойти дом Ветко с тыла. Несколько раз им пришлось сойтись с русскими лыжниками в рукопашную, но в результате штурмовая группа Мякинена сумела-таки подобраться к самому дому. Из дома и из окопов вокруг на группу дождем посыпались ручные гранаты… Перед отходом отряд сумел поджечь дом и таким образом выполнил свое боевое задание.

Пожар осветил окрестности дома, и противник потерял возможность вести прицельный огонь. Мы же прекрасно видели противника на фоне пожара. Во время пожара наша цепь снова пошла в атаку. Достаточно быстро мы зачистили весь перешеек…» (16).

Советские лыжники на хуторе Ветко были разгромлены относительно быстро. Но бригады, как боевой единицы, не стало уже пару дней назад. Хутор оборонял неполный 9-й батальон, оторвавшийся от растянувшегося в тайге 13-го. Северяне успели отрыть в мерзлой земле окопы, отсутствие палаток сказывалось — люди грелись в доме Ветко и в помещении бани. Во время атаки финнов они не рассредоточились, оборонялись в постройках и потеряли многих в горящих зданиях. 13-й батальон, скорее всего, не успел подойти к хутору. Сказался меньший лыжный опыт и неоднородность состава добровольцев. Кроме лыжной подготовки, брали в расчет анкетные данные, стрелковую подготовку, хотя надо было выбирать по одному критерию — скорости на лыжах и выносливости. В итоге бригада на лыжне растягивалась на 50 километров!

Но в бою красноармейцы показали лучшие качества — удачно выбрали позицию между озерами, упорно ее обороняли, мирные еще вчера люди вели жестокие рукопашные бои. Это являлось полным контрастом с бойцами 163-й и 44-й дивизий РККА. Для сравнения — финны так описывали разгром 44-й дивизии: «Паника окруженных все росла… каждый пытался действовать самостоятельно, чтобы спасти свою жизнь. Лес был полон бегущими людьми. Бойцы бросали не только пушки и пулеметы, но и винтовки… Голодные и замерзшие люди выходили из землянок…» (17).

Виктор Васильев, Светлана Мальчихина: «Какая-то часть, скорее всего 9-й батальон, находилась в районе Ветко, а другая часть просто не успела дойти до хутора. Часть сил бригады отступила в северо-восточном направлении и попыталась прорваться в район Коски, где находились роты 34-го лыжного батальона… но смогла дойти только до Кессели, где и приняла последний бой. Другая группа, вырвавшись из Ветко, попыталась прорваться на юг, по льду озера Кялька-Ярви, но попала под пулеметы 30-го батальона 27-го пехотного полка и понесла страшные потери, однако часть бойцов сумела прорваться в расположение 54-й дивизии, а часть, потеряв ориентировку, осталась на льду озера, откуда впоследствии была эвакуирована самолетами.

В ночь на 16 февраля финны начали наступление с целью ликвидации остатков бригады Долина в районе Кессели, бой длился более четырех часов. После чего сопротивление бойцов было сломлено» (18).

Замерзшие в окопе бойцы 44-й дивизии РККА. Февраль 1940 года. Источник: Из архива американского фотокорреспондента Карла Миданса

Штабные беспокойства, поиск виноватых

В штабе 9-й армии и опергруппы комдива Д. Никишова забеспокоились. Приходилось беспокоиться и за себя командующему армией В. И. Чуйкову. Его предшественник, комкор М. П. Духанов месяц назад был отстранен от командования. Поэтому штаб армии выбрал суровый настрой к подчиненным. В штабные документы внесли, что бригада не выходила на связь с 11 февраля, подразумевалось, что с тех пор ответственность за выполнение боевой задачи на командире бригады. Последующие жалобы штаба армии, что бригаду долго искали, но не нашли, только укрепляют версию снятия с себя ответственности. И в 1939, и в 1941 годах несколько офицеров связи с рациями, десантированные с самолетов, разбитые части и командиров находили.

Александр Колпакиди, историк: «Все мероприятия оперативной группы восстановить связь с бригадой ДОЛИНА потерпели неудачу. Ни самолеты связи, ни боевая авиация, ни разведотряды, высылаемые штабом опергруппы, бригаду ДОЛИНА не нашли. Авиацией были обнаружены отдельные группы, по предположению летчиков, из бригады ДОЛИНА, которые вели бой в районе северного берега оз. КЯЛЬКЯ-ЯРВИ. Но точно различить, какие подразделения наши и какие противника, не могли, хотя летали по несколько раз (противник, не желая себя выдавать, не вел огня по самолетам). Высылаемые отряды, видимо, теряли ориентировку и не находили части бригады ДОЛИНА.

По рассказам возвратившихся бойцов и командиров (вывезенных самолетами 50 человек), противник применял методы широкой провокации: отдельные его шюцкористы, владеющие русским языком, вклинивались в колонну и выбивали начсостав на выбор. Были случаи, когда отдельные лица противника в виде командиров РККА заводили блуждающие подразделения, куда им хотелось, и уничтожали» (19).

Юрье Хаканен, командир финского батальона: «15 февраля 1940 года раздробленные части бригады Долина сами настолько заплутали в наших лесах, что, казалось, русские сами не знали, где и кто находится. Мне сложно понять какой логикой руководствовался полковник Долин (его с 11.02 уже не был в живых — прим. автора), разделив бригаду (2100 человек) с самого начала на столь маленькие части. Может быть, таким образом он хотел избежать окружения основных сил бригады уже в начале пути… Это бы спасло бригаду от окружения в конце пути» (20).

Бойцы лыжного батальона РККА осматривают захваченный поселок. 1939-1940 гг

Северяне на сдаются!

Александр Колпакиди, историк: «Историкам удалось восстановить только картину гибели 9-го отдельного лыжного батальона. Он был сформирован в январе 1940 года в Архангельске, откуда и отбыл на фронт. Поэтому большинство его бойцов были психофизиологически готовы к активной деятельности в условиях Заполярья. Другое дело, что у них не было необходимого боевого опыта.

Батальон попал в окружение в районе одной из сопок в окрестностях нынешнего финского городка Кухмо (до Кухмо советские войска не дошли — прим. автора). Сначала бойцы упорно обороняли сопку, поднимаясь все выше и выше вверх, а потом попытались прорваться через перешеек между двумя озерами. А там их ждала засада. Спустя много лет один из финских ветеранов (в феврале 1940 года он служил пулеметчиком) вспоминал, как русские в белых маскхалатах, невзирая на огромные потери, сумели прорваться через финские позиции. Дальнейшая судьба советских солдат ему неизвестна» (21).

Юрье Хаканен, командир финского батальона: «Потери бригады Долина в районе перешейка Ветко мы оценили в 250 убитых. Так и доложили в штаб дивизии. Там посчитали, что мы завышаем потери противника. Однако позже выяснилось, что наша оценка была заниженной. После войны русские увезли для захоронения из руин дома Ветко 40 обгоревших трупов, из остатков сауны 25 трупов, с огорода 90 погибших. Из округи наши собрали и похоронили 118 погибших. То есть всего 273 погибших. К этому числу нужно прибавить еще погибших в лесу, которых должно быть порядочно.

В начале лета хозяин дома Ветко попросил у меня денег за то, чтобы он начал хоронить погибших русских лыжников. По его словам, в лесу на его участке еще лежали трупы. Когда я ему ответил, что на такое дело у меня денег нет, он сказал на полном серьезе:

«-Трупы — это ваших рук дело, майор. Вы их и хороните…

Из лыжной бригады Долина в плен… сдался один лейтенант и два рядовых…» (22).

Пленные красноармейцы бригады Долина в Каяни. Февраль 1940 года

Батальон, погибший в полном составе

Александр Колпакиди, историк: «Добавим, что к 21 февраля 1940 года в советский тыл сумели вернуться 240 военнослужащих бригады. 66 человек попали в плен. Без вести пропавшими, только по 9-му батальону, числятся 615 человек (из 761 — прим. автора). По остальным подразделениям данные неизвестны. На территории Финляндии в местах, где воевала сводная лыжная бригада, сохранилось несколько братских могил советских воинов. Сколько человек в них захоронено и кто именно — до сих пор неизвестно» (23).

Баир Иринчеев: «В боях против 54-й горнострелковой дивизии (и против лыжной бригады Долина — прим. автора) части полковника Сииласвуо понесли тяжелые потери. По финским данным, они составили 4594 человек, из которых 1340 убитыми, 3123 ранеными и 132 пропавшими без вести.

После окончания боевых действий в районе гибели лыжной бригады полковника Долина было найдено 720 тел погибших лыжников. Они были вывезены и похоронены на территории Советского Союза» (24).

Игорь Ивлиев: «…общие безвозвратные потери личного состава лыжной бригады полковника В. Д. Долина никак не могут быть равными цифре, которую дает финская сторона — 1500 воинов… потери лыжников на месте разгрома бригады примерно можно оценить по количеству захваченных финнами трофеев — 400 винтовок… 4 станковых и 30 ручных пулеметов, 4 50-мм миномета… 66 бойцов бригады попало в плен. Соответственно, мы можем ожидать находки мест погребения не более 500, максимум 600 человек, что почти в 3 раза меньше финских выкладок (1500 человек безвозвратных потерь при общей численности бригады в 1800—2100 человек)» (25).

Баир Иринчеев, которому я бы доверял в большей степени, упоминает 720 «найденных» (не похороненных) и вывезенных в СССР трупов лыжников и 118 красноармейцев, погребенных в Ветко батальоном Ю. Хаканена. Цифры Б. Иринчеева — 838 вышеперечисленных захоронений, 407 бойцов вышедших к своим, 66 пленных и 700 засевших в Коске бойцов 34-го батальона — близки к общей численности бригады в 2100 человек. Разница в примерно 200 человек, скорее всего, образовалась из числа погибших в первых боях у Коски и Кессели и в завершающих — у Кессели и на Килькя-Ярви. Эти цифры существенно отличаются от оценки И. Ивлеева, считающего, что в бригаде погибло «не более 600 человек».

Потеря убитыми половины личного состава бригады — очень высокие потери. Но 9-й архангельский батальон, вынесший тяжесть боев в Ветко и после, погиб почти полностью.

В. Васильев, С. Мальчихина: «По данным РГВА, из 9-го лыжного батальона погибли — 123 человек, 3 — умерли от ран, 21 чел. — попали в плен, остальные (615 человек по А. Колпакиди — прим. автора) пропали без вести». Если считать пропавших без вести как убитых, из 1100 погибших в бригаде 740 — северяне, получается выжили только попавшие в плен. Возможно, что какая-то часть «безвестников» вышла впоследствии к своим, но она настолько мала, что никем не упоминается. Значительная часть бойцов 9-го и 13-го батальонов замерзли в лесу в 35-градусный мороз — без горячей еды, теплого обмундирования и палаток. Найти финский патруль и сдаться не составляло проблемы, но лыжники-добровольцы не выбирали плен.

Красноармейцы на занятиях по лыжной подготовке. Февраль 1940 года

«Бесславно погибли» или геройски спасли дивизию?

Если в вопросе потерь мнения в основном сходятся, то в вопросе — выполнила ли бригада задачу или нет, все еще звучит чуйковская фраза «бесславно погибла». В. Чуйков, профессиональный военный, располагавший через некоторое время после событий всей полнотой информации, старался ввести Москву в заблуждение. Удивительно, но и архангельский историк и поисковик И. Иевлев вторил ему: «…против исторической правды не попрешь: хорошо вооруженная лыжная бригада полковника В. Д. Долина не сыграла никакой роли по деблокаде 54 сд. Финнам, увы, удалось мастерски вывести из строя лыжные добровольческие формирования, которые при ином развитии событий и организации боевых действий могли нанести им существенный урон. Это следует объективно признавать! Это признал даже будущий Маршал Советского Союза В. И. Чуйков, в то время — командующий 9-й армии: «Бригада Долина бесславно погибла…» (26).

Имеющий глаза и способен увидеть в хронике боевых действий февраля-марта 1940 года, что лыжная бригада ценой своей гибели оттянула на себя силы 9-й финской дивизии, перенесла сроки разгрома 54-й и тем ее спасла от уничтожения.

Вот последовательность событий: 29—31 января 1940 года — окружение 54-й дивизии РККА силами 9-й финской дивизии. 30 января—3 февраля неудачная попытка разблокирования дивизии батальонов майора М. Кутузова. 5 февраля — попытка лыжных батальонов майора Л. Кожеурова. 7 февраля, отбив атаки Кутузова и Кожеурова, финны перешли в наступление на окруженную дивизию, разделенную на несколько гарнизонов.

Баир Иринчеев: «25 февраля финны перешли в наступление на так называемый штабной холм, но атака была отбита… 27 февраля финны попытались… уничтожить западный гарнизон, но также потерпели неудачу. 2 марта… новое наступление на штабной холм после чрезвычайно мощной… артподготовки… После ночного боя они (финны) сумели захватить советские позиции. Часть советских бойцов сумела отступить в западный или восточный гарнизон… 3 марта финны начали наступление на восточный гарнизон… Только 8 марта финнам удалось сломить сопротивление восточного гарнизона… около половины защитников… перешли по льду в западный гарнизон… 11 марта началась артподготовка наступления на западный, последний гарнизон 54-й дивизии… финские роты пошли в атаку вечером 12 марта. Всю ночь шел огневой бой, во время которого финнам удалось приблизиться к советским траншеям на…40 метров. В 10 утра 13 марта 1940 года передовые части получили сообщение о прекращении огня и окончании военных действий…» (27).

Финны действовали по шаблону — прекращали атаки, когда возникала угроза им самим. Так было 30 января — 6 февраля, когда 54-ю дивизию пытались деблокировать батальоны Кутузова и Кожеурова. Как только советские атаки прекратились, финны 7 февраля снова пошли в наступление. Стоило появиться бригаде Долина, как командир 9-й дивизии полковник Я. Сииласвуо, стягивая силы против лыжников, прекратил атаки на 54-ю. Финских атак не было с 8 по 25 февраля 1940 года — пока уничтожали бригаду Долина. Помните слова комбата Ю. Хаканена: «Поскольку бригада Долина полностью спутала наши планы наступления, штаб 9-й дивизии был крайне заинтересован в ходе боя у хутора Ветко… Бригаду, причинившую нам столько хлопот, нужно было прикончить как можно быстрее»? Поражение у Ветко было нанесено 15 февраля, но еще несколько дней шли бои с отдельными группами лыжников. Только 27 февраля финны смогли подготовить наступление на один из гарнизонов 54-й дивизии. Полностью уничтожить красноармейцев в этих котлах у финнов не получалось — русские, видя невозможность сопротивления, переходили в следующий укрепрайон. Наконец, остатки 54-й дивизии собрались в последнем, западном гарнизоне — его уничтожение значило бы гибель всей дивизии. Финнам не хватило нескольких дней — наступило перемирие. Эти несколько дней, а точнее 2,5 недели с 8 по 25 февраля, у прославленной финской 9-й дивизии отняли необученные лыжники полковника В. Долина.

Сайт «Заметки по истории» (history-kg.ru): «Бои в районе Кухмо были самыми длительными и самыми напряженными в полосе 9-й армии; они продолжались с первого до последнего дня Зимней войны… главной проблемой для Красной Армии стало непонимание особенностей тактики подвижных соединений в лесистой местности. В итоге лыжные батальоны, которые должны были совершать рейды в глубокий тыл противника и отвлекать его внимание, были использованы в качестве ударной силы для деблокирования 54-й дивизии.

Не смог проявить себя с лучшей стороны и командарм-9 В. И. Чуйков. Он не смог найти нестандартные решения во время операции по деблокированию 54-й дивизии…

Советская сторона… не прорвалась к Оулу, но одна неполная дивизия и не могла этого сделать… финны… потеряли половину дивизии (считая убитых и раненых)… задачу сковывания сил противника малочисленная 54-я дивизия выполнила успешно, так как 9-я финская дивизия могла бы сдерживать до 4-х советских дивизий, обороняйся она на Линии Маннергейма» (28).

Бывший командир 9-й пехотной дивизии, а в 1941 году командир 3-го корпуса финской армии Я.Сиилусвуо и генерал вермахта Н.фон Фалькенгайн. Финляндия,1941 год

Долг перед павшими земляками

Одну часть долга перед погибшими земляками архангелогородцы выполняют.

Денис Михеевский, архангельский поисковик: «Отчет… поисковой экспедиции «По следам 9 отдельного лыжного батальона. Возвращение на Родину».

…основываясь на информации местных жителей, обнаружено предполагаемое место гибели командира Лыжной бригады, полковника Вячеслава Дмитриевича Долина.

…проведена эксгумация останков погибших бойцов и командиров РККА… территория вдоль дороги Сауно-Ярви — Риихиваара… обнаружены останки 17 бойцов и командиров РККА

поднято санитарное захоронение… в лесу у дороги Ветко — Коркеа… в котором обнаружены останки 6 бойцов РККА

в бывшем блиндаже были обнаружены именные личные вещи: опасная бритва, на рукоятке имеется надпись — «УАГ», и котелок с надписью — «Танин», кроме этого обнаружены вещи и предметы обихода (пряжки, сапоги, валенки, ремешки, крепления лыж, масленки, оружейные пеналы, зубные щетки, опасные бритвы, помазок, монеты, ложки, котелки, фляжки и т. д), всего 137 объектов…

санитарное захоронение 102 м южнее хутора Мартикангас в лесу у дороги Ветко — Коркеа… — вместе с останками бойца найдены личные вещи — ложка, на которой имеется надпись — «ЮПА», предположительно принадлежала Юрину Павлу Александровичу, 1900 года рождения, бойцу 9 отдельного лыжного батальона…» (29).

Но долг не только в погребении останков. Он еще в очищении памяти от незаслуженных обвинений. С этим плохо — объективной публичной оценки подвигу лыжников нет до сих пор. В лучшем случае люди уклоняются от оценок. В разговоре со мной архангельский поисковик, президент благотворительного фонда «Военно-исторический фонд Русского Севера» Денис Михеевский, много сделавший для поиска останков бойцов батальона в Финляндии, на мой вопрос ответил, что выставка о 9-м батальоне, экспонирующаяся в области, не дает ответа на вопрос о характере советско-финской войны 1939−1940 гг., и не дает оценки действиям 9-го батальона и лыжной бригады Долина. «Мы поисковики, — сказал Денис, — вопрос к историкам».

Какие проблемы у историков? Уже и высшее руководство страны призывает не играть в поддавки в оценках прошлого. История Зимней войны частью опубликована, частью — в архивах. А лыжную бригаду до сих пор называют «бесславно погибшей», хотя факты с этими заявлениями расходятся.

Доброволец 9-го лыжного батальона из Шенкурска Павел Васильевич Мелкий

Пора прекратить каяться за финскую войну

Такая же картина с оценкой всей советско-финской войны 1939−1940 года. Недавно в одном высоком кабинете Архангельска мы говорили о могиле карело-финского партизана Тойво Антикайнена, погибшего в авиакатастрофе и похороненного на Кегострове в 1941 году. —«Финны его не любят, — заметил чиновник, хозяин кабинета. — Зато любят в Карелии, там его помнят как защитника от белофиннов», — ответил я. Не входило в задачу Антикайнена, чтобы нашим врагам, а в 1941 году финны были врагами, было хорошо. Почему сейчас мы подстраиваемся под мнение бывших врагов, предавая память защитивших нас? Зимняя война — звено в цепочке четырех (!!!) советско-финских войн. В трех из них агрессором была Финляндия. Тем не менее пишут только о Зимней войне, которая, вырванная из контекста начавшейся Второй мировой и вырванная из цепочки советско-финских войн, выглядит как в кривом зеркале.

Надо перестать каяться за 1939−1940 годы и выслушивать нравоучительные сентенции от потомков трижды агрессоров 1918—1920, 1921−1922 и 1941−1944 годов, и не думающих извиняться за попытки отнять у России Карелию, Мурман и Соловки. Перестать ради равноправных отношений, где не бывает «игры в одни ворота».

Бойцы 54-й дивизии РККА и 9-й финской пехотной дивизии 13 марта 1940 года, в первый день перемирия

Примечания: