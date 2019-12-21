70 лет назад в Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 года состоялся судебный процесс над бывшими военнослужащими японской Квантунской армии, обвиненными в создании и применении бактериологического оружия в нарушение Женевского протокола 1925 года, запрещавшего такое оружие.

Япония

Обвиняемым вменялось в вину создание в нацеленной против Советского Союза Квантунской армии (группа армий) специальных подразделений, занятых разработкой бактериологического оружия. В частности, разведением бактерий чумы, холеры, сибирской язвы и других тяжёлых заболеваний, проведением экспериментов над людьми (в том числе советскими военнопленными) по заражению их этими заболеваниями, использованием бактериологического оружия против Китая.

Генерал Сиро Исии, командир Отряда 731

Обвинение было предъявлено по пункту 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля1943 года № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников», предусматривавшему ответственность в виде смертной казни через повешение.

Вина всех обвиняемых была доказана в ходе процесса, и всем им, с учётом степени виновности, были назначены наказания в виде различных сроков лишения свободы.

Из речи государственного обвинителя — государственного советника юстиции 3-го класса Л. Н. Смирнова 29 декабря 1949 года:

«Ваш приговор должен не только сурово и справедливо покарать преданных суду преступников и заклеймить злодеяния японских агрессоров.
Этот приговор должен прозвучать как грозное предостережение для поджигателей новой мировой войны, таких же безжалостных и жестоких человеконенавистников, как и те, преступления которых будут осуждены вами.
Пусть помнят все замышляющие новые злодеяния против человечества и готовящие новые средства массового человекоистребления, что мир не забыл уроков Второй мировой войны.
На страже мира и безопасности стоят миллионы простых людей, могучий фронт демократических сил, возглавляемый великим Советским Союзом.
Это могучая и всепобеждающая сила, которая сумеет остановить и сурово покарать любых поджигателей новой войны.
Грозным напоминанием об этом пусть прозвучит ваш приговор, товарищи судьи!»
Комплекс зданий, принадлежавших Отряду 731

Ниже приводится выдержка из приговора Хабаровского военного трибунала:

«Материалами предварительного и судебного следствия Военный трибунал округа установил:

Правящая клика империалистической Японии в течение ряда лет подготавливала агрессивную войну против Союза Советских Социалистических Республик.

Охваченные бредовой идеей превосходства японской расы и создания под эгидой Японии «великой Восточной Азии» и поставив себе целью установление совместно с гитлеровской Германией мирового господства путем развязывания агрессивных войн, японские милитаристы не останавливались для достижения этой цели ни перед какими чудовищными преступлениями против человечества.

В своих преступных планах агрессивных войн против миролюбивых народов японские империалисты предусматривали применение бактериологического оружия для массового истребления войск и мирного населения, в том числе стариков, женщин и детей, путем распространения смертоносных эпидемий чумы, холеры, сибирской язвы и других тяжелых болезней.

В этих целях в японской армии были созданы особые формирования, предназначенные для производства бактериологического оружия, и подготавливались специальные воинские команды и диверсионные банды для заражения бактериями городов и сел, водоемов и колодцев, скота и посевов на территории государств, подвергшихся японской агрессии.

Еще в 1931 году, после захвата японцами Маньчжурии и превращения ее в плацдарм для нападения на Советский Союз, в составе японской Квантунской армии в целях подготовки бактериологической войны была создана под зашифрованным наименованием «отряд Того» бактериологическая лаборатория под начальством одного из идеологов и организаторов бесчеловечной бактериологической войны Исии Сиро.

В 1936 году, когда военные приготовления Японии к войне против СССР были усилены, генеральный штаб японской армии развернул на территории Маньчжурии два крупных бактериологических учреждения, рассчитанных не только на изыскания способов ведения бактериологической войны, но и на производство бактериологического оружия в размерах, достаточных для полного снабжения японской армии.

Изыскания способов и средств ведения бактериологической войны, проводившиеся в отрядах № 731 и № 100, сопровождались преступными, бесчеловечными опытами по проверке действенности бактериологического оружия на живых людях. Во время этих опытов японские изуверы умертвили зверским способом тысячи попавших им в руки жертв.

На протяжении нескольких лет в отрядах № 731 и № 100 производились опыты по заражению людей выращенными в лабораториях бактериями чумы, холеры, тифа, сибирской язвы, газовой гангрены. Большинство зараженных умирали в страшных мучениях. Те же, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, умерщвлялись.

Люди, предназначенные для мучительного истребления, доставлялись в специальную внутреннюю тюрьму, существовавшую в отряде № 731, японской жандармерией, имевшей для подобных операций условное название «особые отправки». Этими жертвами японских изуверов были китайские патриоты и советские граждане, заподозренные в антияпонской деятельности и обреченные на уничтожение. Исключительный цинизм японских убийц выражался, в частности, и в том, что содержавшиеся в тюрьме и предназначенные для преступных экспериментов люди условно назывались ими «бревнами».

Как установлено показаниями подсудимого Кавасима, только в отряде № 731 ежегодно истреблялось не менее 600 заключенных, а с 1940 года по день капитуляции японской армии в 1945 году было умерщвлено не менее 3000 человек.

Преступные эксперименты производились и над целыми группами заключенных. На полигоне, в районе станции Аньда, людей привязывали к железным столбам, а затем в целях их заражения в непосредственной близости от них взрывали бактериологические снаряды, наполненные бактериями чумы, газовой гангрены и других тяжелых болезней.

Помимо преступных экспериментов по заражению людей бактериями острых инфекционных заболеваний, отряд № 731 производил опыты по обмораживанию конечностей заключенных. Большинство несчастных жертв зверских опытов после заболевания гангреной и ампутации конечностей умирали.

Испытания бактериологического оружия не ограничивались только опытами, проводимыми внутри отрядов № 731 и № 100. Японские империалисты применяли бактериологическое оружие в войне против Китая и в диверсионных вылазках против СССР.

Отрядом № 100 на протяжении ряда лет на границу СССР направлялись бактериологические группы, в состав которых входили подсудимые Хирадзакура и Митомо. Эти группы проводили бактериологические диверсии против Советского Союза путем заражения пограничных водоемов, в частности в районе Трехречья.

Таким образом, предварительным и судебным следствием установлено, что японские империалисты готовились к тому, чтобы, развязав агрессивную войну против СССР и других государств, широко применить в ней бактериологическое оружие и затем ввергнуть человечество в пучину новых бедствий.

Осуществляя подготовку к бактериологической войне, они не останавливались ни перед какими злодеяниями, умерщвляя во время своих преступных опытов по применению бактериологического оружия тысячи китайских и советских граждан и распространяя эпидемии тяжелых заболеваний среди мирного населения Китая.

На основании изложенного Военный трибунал округа

ПРИГОВОРИЛ:

Ямада Отодзо заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать пять лет.

Кадзицука Рюдзи заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать пять лет.

Такахаси Такаацу заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать пять лет.

Кавасима Киоси заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать пять лет.

Ниси Тосихидэ заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на восемнадцать лет.

Карасава Томио заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать лет.

Оноуэ Macao заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двенадцать лет.

Сато Сюндзи заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать лет.

Хирадзакура Дзэнсаку заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на десять лет.

Митомо Кадзуо заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на пятнадцать лет.

Кикути Норимицу заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на два года.

Курусима Юдзи заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на три года.

К смертной казни не был приговорён никто, поскольку смертная казнь в СССР была отменена указом Президиума ВС СССР от 26 мая1947 года.

Нынешним японским фальсификаторам истории Второй мировой войны, пытающимся утверждать, что вступление в войну СССР было «вероломным» и ненужным и якобы преследовало лишь цели «захвата японских территорий», следовало бы помнить признания японских генералов. Так, бывший командующий Квантунской армией генерал Ямада Отодзо перед собранными неопровержимыми доказательствами вынужден был признать на процессе:

«Только вступление Советского Союза в войну против Японии и стремительное продвижение Красной армии лишило нас возможности применять бактериологическое оружие против Советского Союза и других стран».
松岡明芳
Здание в Харбине, принадлежавшее Отряду 731

А отвечая на вопрос: «В чем конкретно вы признаете себя виновным?», он ответил: «Я признаю себя виновным в том, что я осуществлял непосредственное руководство подготовкой бактериологической войны против СССР, Китая, Монгольской Народной Республики, Англии, США и других стран. Я также должен признать, что в основном эта подготовка была направлена против Советского Союза. Именно этим и объясняется, что бактериологические отряды № 731 и № 100 и их филиалы были расположены поблизости от границы с Советским Союзом».

Руины здания в Харбине, принадлежавшее Отряду 731

Однако нынешние правящие круги японского государства не любят вспоминать о чудовищных преступлениях японского милитаризма. Немало в Стране восходящего солнца и тех, кто не признает решения Токийского и Хабаровского процессов, называя их «неправедным судом победителей». И уже давно «объясняют» участие Японии во Второй мировой войне как «вынужденное», якобы спровоцированное другими странами, в том числе Советским Союзом. И в этом они даже превосходят тех своих западных «коллег», которые, развязав информационную войну, стремятся грубо и бесцеремонно исказить историю мировой войны, обвинить в ее развязывании нашу страну. В наступающем году 75-летия Победы над коалицией человеконенавистнических сил, в которую наряду с нацистской Германией, фашистской Италией входила и милитаристская Япония, предстоит особо сложная и напряженная борьба с объединенными силами западного мира, поставившими перед собой задачу развенчать Великую Победу советского народа, представить руководство нашей страны накануне войны не борцами с коричневой чумой XX века, а чуть ли не пособниками Гитлера и его союзников, помышлявшими, как и они, лишь об агрессии и закабалении других народов. Однако эти усилия тщетны, ибо люди Земли помнят, кто создавал «фабрики смерти» Освенцим и Майданек, кто выращивал в «отряде № 731» чумных блох для распространения по миру.