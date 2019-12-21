70 лет назад в Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 года состоялся судебный процесс над бывшими военнослужащими японской Квантунской армии, обвиненными в создании и применении бактериологического оружия в нарушение Женевского протокола 1925 года, запрещавшего такое оружие.

Япония

Обвиняемым вменялось в вину создание в нацеленной против Советского Союза Квантунской армии (группа армий) специальных подразделений, занятых разработкой бактериологического оружия. В частности, разведением бактерий чумы, холеры, сибирской язвы и других тяжёлых заболеваний, проведением экспериментов над людьми (в том числе советскими военнопленными) по заражению их этими заболеваниями, использованием бактериологического оружия против Китая.

Генерал Сиро Исии, командир Отряда 731

Обвинение было предъявлено по пункту 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля1943 года № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников», предусматривавшему ответственность в виде смертной казни через повешение.

Вина всех обвиняемых была доказана в ходе процесса, и всем им, с учётом степени виновности, были назначены наказания в виде различных сроков лишения свободы.

Из речи государственного обвинителя — государственного советника юстиции 3-го класса Л. Н. Смирнова 29 декабря 1949 года:

«Ваш приговор должен не только сурово и справедливо покарать преданных суду преступников и заклеймить злодеяния японских агрессоров.

Этот приговор должен прозвучать как грозное предостережение для поджигателей новой мировой войны, таких же безжалостных и жестоких человеконенавистников, как и те, преступления которых будут осуждены вами.

Пусть помнят все замышляющие новые злодеяния против человечества и готовящие новые средства массового человекоистребления, что мир не забыл уроков Второй мировой войны.

На страже мира и безопасности стоят миллионы простых людей, могучий фронт демократических сил, возглавляемый великим Советским Союзом.

Это могучая и всепобеждающая сила, которая сумеет остановить и сурово покарать любых поджигателей новой войны.

Грозным напоминанием об этом пусть прозвучит ваш приговор, товарищи судьи!»

Комплекс зданий, принадлежавших Отряду 731

Ниже приводится выдержка из приговора Хабаровского военного трибунала:

К смертной казни не был приговорён никто, поскольку смертная казнь в СССР была отменена указом Президиума ВС СССР от 26 мая1947 года.

Нынешним японским фальсификаторам истории Второй мировой войны, пытающимся утверждать, что вступление в войну СССР было «вероломным» и ненужным и якобы преследовало лишь цели «захвата японских территорий», следовало бы помнить признания японских генералов. Так, бывший командующий Квантунской армией генерал Ямада Отодзо перед собранными неопровержимыми доказательствами вынужден был признать на процессе:

«Только вступление Советского Союза в войну против Японии и стремительное продвижение Красной армии лишило нас возможности применять бактериологическое оружие против Советского Союза и других стран».

松岡明芳 Здание в Харбине, принадлежавшее Отряду 731

А отвечая на вопрос: «В чем конкретно вы признаете себя виновным?», он ответил: «Я признаю себя виновным в том, что я осуществлял непосредственное руководство подготовкой бактериологической войны против СССР, Китая, Монгольской Народной Республики, Англии, США и других стран. Я также должен признать, что в основном эта подготовка была направлена против Советского Союза. Именно этим и объясняется, что бактериологические отряды № 731 и № 100 и их филиалы были расположены поблизости от границы с Советским Союзом».

Руины здания в Харбине, принадлежавшее Отряду 731

Однако нынешние правящие круги японского государства не любят вспоминать о чудовищных преступлениях японского милитаризма. Немало в Стране восходящего солнца и тех, кто не признает решения Токийского и Хабаровского процессов, называя их «неправедным судом победителей». И уже давно «объясняют» участие Японии во Второй мировой войне как «вынужденное», якобы спровоцированное другими странами, в том числе Советским Союзом. И в этом они даже превосходят тех своих западных «коллег», которые, развязав информационную войну, стремятся грубо и бесцеремонно исказить историю мировой войны, обвинить в ее развязывании нашу страну. В наступающем году 75-летия Победы над коалицией человеконенавистнических сил, в которую наряду с нацистской Германией, фашистской Италией входила и милитаристская Япония, предстоит особо сложная и напряженная борьба с объединенными силами западного мира, поставившими перед собой задачу развенчать Великую Победу советского народа, представить руководство нашей страны накануне войны не борцами с коричневой чумой XX века, а чуть ли не пособниками Гитлера и его союзников, помышлявшими, как и они, лишь об агрессии и закабалении других народов. Однако эти усилия тщетны, ибо люди Земли помнят, кто создавал «фабрики смерти» Освенцим и Майданек, кто выращивал в «отряде № 731» чумных блох для распространения по миру.