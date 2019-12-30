



Иван Шилов ИА REGNUM

В полдень 25 декабря папа Римский Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным посланием Urbi et Orbi — «Граду и миру» и после чтения молитвы «Ангел Господень» преподал торжественное апостольское благословение, передает Vatican News (Ватикан). Обращаясь к паломникам, собравшимся на площади Святого Петра, епископ Рима сказал: «Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с Рождеством! Из лона матери-Церкви в эту ночь вновь родился Сын Божий, ставший человеком. Имя Его — Иисус, что означает «Бог спасает»… Да, в сердцах людей есть тьма, но свет Христов ярче. Есть тьма в личных, семейных, социальных отношениях, но свет Христов сильнее. Есть тьма в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но свет Христов мощнее. Христос да будет светом для множества детей, страдающих от войны и конфликтов на Ближнем Востоке и в разных странах мира. Да будет Он утешением для возлюбленного сирийского народа, который все ещё не видит конца военным действиям, раздирающим страну на протяжении этого десятилетия. Да пробудит Он совесть людей доброй воли. Да вдохновит Он правителей и международное сообщество на поиск решений, которые гарантировали бы безопасность и мирное сосуществование народов региона и положили конец их страданиям. Да поможет Он ливанскому народу выйти из нынешнего кризиса и вновь обрести своё призвание стать для всех посланием свободы и гармоничного сосуществования. Господь Иисус да станет светом для Святой земли, где родился Он, Спаситель человека, и где многие живут надеждой — прилагая усилия и не падая духом — в ожидании дней мира, безопасности и процветания. Да будет Он утешением для Ирака, испытывающего социальное напряжение, и для Йемена, переживающего серьезный гуманитарный кризис. Я думаю о детях Йемена. Да будет вифлеемский Младенец надеждой для всего американского континента, где несколько стран переживают период социальных и политических потрясений. Да ободрит Он возлюбленный народ Венесуэлы, длительное время испытывающий политическое и социальное напряжение, и да не оставит его без необходимой помощи. Да благословит Он усилия всех, кто содействует справедливости и примирению и трудится ради преодоления различных кризисов и многочисленных форм нищеты, оскорбляющих достоинство каждого человека. Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира».

Alfredo Borba Папа Франциск I

Апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти передал приветствие папы Франциска жителям Донецка и Луганска. «Моментом благодати» для местной католической общины, но и для него лично, учитывая возможность прибыть туда и передать благословение понтифика, монсеньор назвал свои уже традиционные посещения Донецка и Луганска по случаю рождественских праздников. «Умиление, слезы, объятия с этими людьми очень меня впечатлили, в частности, с детьми, с больными и теми, кто находится в тяжелом положении», — рассказал Vatican News архиепископ, указывая на уникальность таких визитов. Ведь он единственный из представителей дипломатического корпуса, аккредитованного на Украине, который получил соответствующий допуск. Праздничные богослужения собрали католиков обоих обрядов. Отвечая на вопрос о том, что его особенно поразило во время посещения, нунций отметил, что «на фоне полемики, которая часто преподносится на Западе вокруг личности папы, вокруг Католической церкви», его поразила «простота» письма к Франциску, которое ему вручила одна женщина. Как отмечает прихожанка, хотя епископ Рима имеет много обязанностей и проводит разные встречи, он «думает обо всех и о нас, живущих в Луганске и Стахановской». И подтверждением этого является то, что представитель понтифика празднует Рождество вместе с нами, напоминая о том, что «Христос не ставит никаких барьеров, никаких преград». Таким образом, «среди атмосферы, в которой, кажется, все лишенное надежды, мне показалось важным разделить этот знак: Рождество существует. Оно присутствует и среди трудностей», отметил архиепископ Гуджеротти, заметив, что из-за комендантского часа ночную рождественскую мессу пришлось служить 24 декабря в 18:00.

UKastiole Клаудио Гуджеротти

Небольшая община российских католиков празднуют Рождество в духе благодарности за братство и свободу вероисповедания, которыми она пользуется в России уже много лет, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Сегодня отношения католиков с православными очень спокойные и наполнены сотрудничеством, особенно после состоявшейся в феврале 2016 года в Гаване встречи папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В настоящее время местные священники в России активно работают в примерно 300 католических приходах, объединенных в четыре епархии. И некоторые из них вскоре могут быть возведены в епископское достоинство. В Санкт-Петербургской духовной семинарии, открывшейся в 1995 году, первые рукоположения состоялись 20 лет назад, в 1999 году. Это еще одна дата, которую следует помнить в это Рождество, которое для россиян все еще является «западным Рождеством» в преддверии «православного праздника» 7 января. Хотя в настоящее время многие россияне считают 25 декабря началом рождественских праздников для всех.

24 декабря 2019 года регион Новосибирска накрыл циклон, принесший с собой пронизывающий ветер и обильный снегопад, что, однако, не смогло погасить в сердцах верующих пламя любви к Рождающемуся в мир Господу и не смогло уменьшить их желания встретить Богомладенца в теплой семейной атмосфере приходской молитвы вместе со своими пастырями и, конечно же, владыкой Иосифом Вертом, пишет Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). В своей проповеди монсеньор поделился собственными размышлениями, раскрывающими уникальную значимость события Боговоплощения, и размышлениями папы Франциска, выраженными в его недавнем предрождественском видеопослании, записанном совместно с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Праздничное богослужение Рождественской ночи было щедро украшено духовной музыкой в исполнении приходского хора в сопровождении органа. В заключение мессы Верт, зачитав поздравления от губернатора Новосибирской области и мэра Новосибирска, сам поздравил свою паству с Рождеством на различных языках, на которых говорят верные и духовенство Преображенской епархии, и преподал присутствующим свое торжественное архипастырское благословение. А затем, по доброй приходской традиции, к самым маленьким участникам праздника пришел Святой Николай с большим мешком подарков…

Христиане Ближнего Востока цепляются за рождественскую надежду, пока старые угрозы сохраняются и появляются новые, рассказывает NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США). По всей Сирии, Ливану и Ираку христиане готовятся к пришествию Иисуса Христа, молясь о мире среди теней, отбрасываемых остатками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), военными Турции и широко распространенными народными протестами. Эль-Камышлы — сирийский город, известный радостными рождественскими праздниками. Но в этом году христиане будут праздновать Рождество, помня, что они находятся на грани выживания. В прошлом месяце боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили отца Овсепа Петояна, священника местной армянской католической общины, и его отца, пополнив длинный и кровавый список христианских мучеников Сирии. Но есть и турецкая угроза. Для Эль-Камышлы она является болезненным напоминанием о его истории. Город был основан более 100 лет назад ассирийцами и сирийцами, пережившими османскими гонения, и сегодня подпадает под действие плана Анкары по этнической части сирийской территории ради создания буферной зоны, свободной от курдского ополчения. «Чего мы боимся, так это того, что Турция может остаться в пределах нашей страны, чтобы разорвать ее на части», — пояснил мелкитский архиепископ Алеппо архиепископ Жан-Клеман Жанбар. Тем не менее монсеньор надеется, что христиане в его городе смогут хотя бы ненадолго забыть о своих нынешних горестях и отпраздновать Рождество. Однако христиане в Сирии ощущают на себе всю тяжесть экономических санкций, введенных США и другими западными державами с марта 2011 года, после того как Дамаск бурно отреагировал на протесты, призывающие к реформам и отстранению президента Асада от власти.

Bertramz Христианская церковь. Сирия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал бороться за преследуемых христиан, передает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). В своем рождественском послании премьер призвал британский народ помнить «христиан по всему миру, которые подвергаются гонениям». Они будут отмечать Рождество в частном порядке, тайно, возможно, даже в тюремной камере, подчеркнул Джонсон и добавил, что «как премьер-министр я хочу кое-что изменить. Мы солидарны с христианами во всем мире и будем защищать ваше право исповедовать свою веру». Издание также отмечает, что премьер начал свое послание с признания того, что Рождество — это «прежде всего празднование рождения Иисуса Христа» и «день неоценимой важности для миллиардов христиан во всем мире».

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не был бы создан без активной поддержки христиан, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). «Мы знаем, что у нас нет лучших друзей в мире, чем наши друзья-христиане», — заявил он, поздравляя христианский мир с Рождеством. Как отметил Нетаньяху, Израиль стал воплощением многих «пророчеств и наших самых глубоких ценностей». И подчеркнул общую «иудейско-христианскую цивилизацию, которая дала миру ценности свободы, свободы человека, святости жизни и веры в Бога».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов отправить войска в Ливию, информирует L'Osservatore Romano (Ватикан). Силы ливийского генерала Халифы Хафтара объявили, что захватили груз, который вез турецкий экипаж. Операция была проведена во время патрулирования ливийских территориальных вод у побережья Дерны. Изъятие вызвало немедленную реакцию Анкары. Эрдоган заявил, что он «готов оказать военную поддержку Триполи» или Правительству национального согласия (ПНС), поддержанному ООН и признанному международным сообществом. Армия ПНС в настоящее время занята отражением наступления Хафтара на Триполи. Эрдоган дал понять, что не исключает возможности вмешательства турецких сил. Этот шаг значительно осложнит ситуацию в Ливии.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».