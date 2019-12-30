Уходящий год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области оказался богат на громкие криминальные истории, о которых порой говорила вся страна. Прозвучали и резонансные судебные вердикты. Среди последних — приговор по делу о теракте в петербургском метро, приговор так называемому «ночному губернатору» Петербурга. Самый большой резонанс, вышедший даже за пределы России, вызвало убийство аспирантки бывшим доцентом СПбГУ. Под конец года шуму наделало и задержание отца многодетной семьи в Ленобласти, обвинённого в многолетнем насилии в отношении несовершеннолетней дочери и незаконном хранении оружия.

Дарья Драй ИА REGNUM Следственный изолятор «Кресты-2»

Резонансные приговоры

В декабре завершился самый главный судебный процесс года — по теракту в петербургском метро, совершенному в апреле 2017 года и унесшему жизни 15 человек. 2-й Западный окружной военный суд огласил приговор 11 подсудимым, проходившим обвиняемыми по данному делу. Пожизненный приговор получил лишь один подсудимый, Аброр Азимов, как непосредственный куратор террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Остальные фигуранты, признанные виновными в террористической деятельности, осуждены на сроки от 19 до 28 лет лишения свободы и штрафам до 1 млн рублей. Приговоры обжалованы в вышестоящей инстанции, так что окончательная точка в судебном разбирательстве пока не поставлена.

Подсудимый по делу о теракте в метро

Весной 2019 года был приговорен к 24 годам лишения свободы самый известный и влиятельный криминальный «авторитет» Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин). Такой срок он получил по обвинению в создании преступного сообщества — так называемой «Тамбовской группировки», члены которой совершали тяжкие и особо тяжкие преступления как в Петербурге, так и за его пределами. Учитывались вынесенные ранее фигуранту приговоры за вымогательство и покушение на убийство.

Владимир Барсуков

В июне 2019 года горсуд Санкт-Петербурга смягчил приговор Кумарину на полгода. Барсуков находится под стражей уже более 12 лет, с 22 августа 2007 года. Время пребывания в следственном изоляторе учитывается при исчислении срока заключения с повышенным коэффициентом. Барсукова этапировали из СИЗО в колонию в Кировской области только в конце ноября.

В уходящем году также обвинительным приговором завершилось разбирательство по делу главаря банды, грабившей на протяжении шести лет, до 2017 года, ювелирные магазины и людей в Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областях и Санкт-Петербурге. Всего участниками группировки Андрея Минина было похищено украшений и денежных средств на сумму не менее 120 млн рублей. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии особого режима.

Дарья Драй ИА REGNUM Форма заключенного

Также завершились судебные разбирательства сразу по нескольким делам, возбужденным по факту резонансных ДТП на дорогах города. Так, приговор получил виновник предновогодней аварии прошлого года на Невском проспекте. Николай Цветков был признан виновным в гибели чемпиона России по картингу Никиты Сапежко. В суде было доказано, что Цветков, находясь в пьяном угаре, 29 декабря 2018 года на скорости108 км/ч врезался в остановившийся перед светофором автомобиль потерпевшего. Суд приговорил виновника ДТП к шести годам в колонии общего режима.

В ожидании суда

Расследованием громкого дела заняты следователи СКР по Ленобласти. 16 декабря в частном доме в деревне в Химози Гатчинского района были обнаружены восемь детей (шесть из них несовершеннолетние) и склад оружия, в том числе автоматического, с боеприпасами. Отец семейства Андрей Бовт держал как свою гражданскую супругу, так и отпрысков в изоляции от государства и общества. О существовании детей в госорганах не знали, дети рождались дома и не регистрировались, в детсады и школы не ходили, женщина так вообще 20 лет числилась пропавшей без вести.

Lenobl.sledcom.ru Андрей Бовт в суде по избранию меры пресечения

По данным следствия, на протяжении шести лет мужчина насиловал свою дочь, 2006 года рождения. Только после того как о насилии узнала мать девочки, в дом пришла полиция, нашедшая там не только детей, но и целый арсенал. Мужчина все обвинения отрицает и настаивает на своей невиновности, заявляя, что он «сотрудник спецслужб», что ничем не подтверждается. Происхождение оружия, в числе которого оказались даже ручные пулеметы, еще предстоит выяснить следствию.

Поступило в суд уголовное дело в отношении водителя Мурада Касымова, который, надышавшись веселящим газом», не имея права управлять автомобилем, 24 февраля 2019 года сел за руль и сбил группу людей на тротуаре Невского проспекта. В результате ДТП погибли двое — гражданин США и жительница Москвы, еще три человека получили травмы. Сейчас обвиняемый, проведя полгода в СИЗО, находится на свободе (с запретом определенных действий) и ждет суда.

Vk.com/spb_today Смертельное ДТП на Невском проспекте (цитата группы «ДТП и ЧП")

Ждет решения своей судьбы и бывший замглавы правительства Ленобласти по ЖКХ Олег Коваль. По версии следствия, в 2013—2015 годах в должности замгендиректора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение» (дочерней компании ПАО «Газпром») он вступил в преступный сговор с руководителем ООО «ПСГ Блок-Монолит», депутатом Заксобрания Ленобласти Еленой Маханек, а также Александром Шульгой, гендиректором ООО «Межрегионстрой», чтобы похитить 21 млн рублей ОАО «Газпром газораспределение». Коваль и Шульга находятся под подпиской о невыезде, Маханек избрана мера в виде запрета определенных действий. Следствие в отношении них продолжается.

Под домашним арестом оказался бывший генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков. По версии следствия, он совместно с иными лицам завладел денежными средствами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на сумму не менее 1 миллиарда рублей. Хищения были связаны с поставкой электроэнергии для нужд Водоканала по заведомо завышенным ценам. Следствие переквалифицировало статью, по которой обвиняется бывший гендиректор подведомственного Смольному предприятия, — со злоупотребления доверием на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. За это грозит 10 лет лишения свободы.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

Также по «экономической» статье расследуется уголовное дело в отношении генерального директора и совладельца АО «Метрострой» Николая Александрова. Его обвинили в «присвоении или растрате организованной группой или в особо крупном размере» при заключении фиктивных контрактов на поставку материалов (щебня) для строительства многострадального Фрунзенского радиуса метро. Сумма причинённого ущерба, по версии следствия, составляет не менее 178 миллионов рублей.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Николай Александров

По делу проходят еще двое фигурантов. Александров отправлен под стражу по 6 февраля 2020 года. Тем временем критически важное для города предприятие «Метрострой» возглавил чиновник Смольного, который как раз курировал строительство метро.

Громкие преступления 2019 года

Леденящим душу преступлением уходящего года стало убийство 24-летней аспирантки Института истории СПбГУ Анастасии Ещенко в начале ноября. Девушку убил сожитель, теперь уже бывший доцент вуза, известный историк и реконструктор 63-летний Олег Соколов. После ссоры, причина и суть которой устанавливаются следствием, мужчина выстрелил в жертву из обреза, а спустя сутки попытался избавиться от трупа, расчленив тело и выбросив почти все останки в реку Мойку. Скрыть преступление ему не удалось, во время выбрасывания очередного мешка с останками он пьяным упал в воду. Оттуда его извлекли спасатели, которые обнаружили в поклаже женские кисти.

Сейчас Соколов проходит психологи-психиатрическую экспертизу в Москве, а в Мойке 26 декабря нашли еще один мешок с останками, предположительно, погибшей девушки. Соколов заявляет, что в содеянном раскаялся и приступил к написанию книги об их «романе», завершившемся убийством и «расчленёнкой». Как заявляет защита Соколова, в суд дело может поступить уже весной 2020 года. Суд по этому делу может стать одним из самых громких процессов будущего года.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в суде

Олег Соколов — кавалер французского ордена Почетного легиона за свои исследования эпохи Наполеона. О преступлении в Петербурге написали многие зарубежные СМИ. А в Петербурге уже начали водить экскурсии к дому, где произошло убийство и рядом с которым в реке скрывались его следы.

Еще одним загадочным и страшным происшествием стало жестокое убийство 45-летней женщины в июне 2019 года в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. Погибшей оказалась 45-летняя жена известного хоккеиста и тренера Максима Соколова. С места происшествия также был госпитализирован с ножевыми ранениями в тяжелом состоянии старший совершеннолетний сын женщины, голкипер команды «СКА-1946». Под подозрением в убийстве оказался младший, 15-летний отпрыск, его даже поместили в СИЗО, но спустя пять дней отпустили без предъявления обвинения. Как сообщали СМИ, следствие выясняло роль в случившемся и старшего брата. Финал этой истории пока неизвестен.

Вызвало обсуждение в обществе декабрьское нападение группы молодых людей на группу девушек. Парням, среди которых были несовершеннолетние, а самый старший — студент юридического факультета, якобы не понравилось, как выглядела одна из девушек. Короткая стрижка и астеничная фигура навели их на мысль, что она «лесбиянка». Девушку избили. Трое подозреваемых были установлены и задержаны, мотивы их преступных действий выясняются.

Эвакуация как ритуал

С конца ноября Петербург практически ежедневно по будним дням терроризируют лжеминеры. Рассылая по государственным учреждениям электронные письма, злоумышленники под надуманным предлогом вымогают 120 биткоинов (порядка 54 млн рублей), заявляя о заложенных бомбах в местах массового пребывания людей.

Ежедневно приостанавливается работа в судах, учебных и медицинских учреждениях, торговых и развлекательных центрах. Из зданий выводятся десятки тысяч людей, спецслужбы проверяют каждое эвакуированное здание на наличие опасных предметов и веществ. Ни в одном случае, к счастью, угроза не подтвердилась, тяжелых последствий в процессе эвакуации, которая уже отработана, также не произошло. Однако рецепта того, как остановить этот поток лжи с угрозами, никто пока не предложил.