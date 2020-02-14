Ливия сделала заявление по поводу военной поддержки Турции

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Как сообщает агентство Reuters, правительство национального согласия (ПНС) в Ливии объявило, что «в случае эскалации военных действий в Триполи, они попросят о военной поддержке со стороны Турции». После того как Турция и Ливия 27 ноября подписали меморандум о демаркации морских границ на Средиземном море, на повестке дня возникла дискуссия о возможной отправке турецких войск в Ливию. Руководство ПНС в лице министра внутренних дел Фатхи Башага сделало заявление, в котором говорится, что в случае эскалации столкновений в столице Триполи они обратятся к Турции за военной поддержкой. «Если конфликты будут усиливаться, мы имеем право защищать Триполи и тех, кто живет в столице», — сказал Башага журналистам в Тунисе.

Эрдоган ждет обсуждения в парламенте

Как сообщает газета Cumhuriyet, напряженность в регионе обостряется в связи с соглашением Турции с Ливией. Пока не ясно, отправит ли Турция войска в Триполи, но, как только в январе начнет работу парламент, вопрос об этом будет поставлен на обсуждение. Что касается отправки войск в Ливию, то глава правящей Партии справедливости и развития и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил следующее: «Нас спрашивают, отправим ли мы военных Ливию? Мы едем туда, куда нас приглашают. Так как это приглашение было сделано, тогда мы на него ответим. Когда парламент начнет работу, первым делом мы представим нашим законодателям резолюцию об отправке войск в Ливию. С одобрением нашего парламента у нас будет возможность более эффективно поддерживать законное правление в Ливии». Первыми на эти заявления Эрдогана ответили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вмешательство третьих стран в Ливию не будет способствовать урегулированию кризиса.

Генерал Хафтар критикует Анкару

По данным агентства «Спутник Турция», силы, контролирующие восток Ливии и пытающиеся захватить столицу Триполи, штаб-квартиру Правительства национального согласия, по приказу маршала Халифа Хафтара, заявили, что у них есть документы, которые, по их словам, доказывают, что Турция поддерживает ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пресс-секретарь Генерального командования Вооруженных сил Ливии генерал-майор Ахмед аль-Месмари заявил, что турецкая разведка перевозила боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Сирии в Ливию через тунисский аэропорт Джерба. Месмари пояснил, что один из аэропортов Туниса использовался для перевозки боевиков. Члены террористических организаций также были отправлены из аэропортов Мисурат, Зувар и Митиг. Аль-Месмари также отметил, что турки сражались против их сил, одна группа из турецких граждан была уничтожена.

Минобороны Турции ВС Турции

Боевые БПЛА были переданы Сараджу бесплатно?

Новым кризисом, который вызвал напряженность в Турции, стала Ливия, сообщает интернет-издание AktifHaber. Поставки оружия Турции в Ливию отражены в отчетах ООН. В них говорится, что Иордания, Турция и ОАЭ не пытаются скрывать и публично поставляют оружие в Ливию, что является нарушением эмбарго ООН на поставки вооружений в эту страну. В докладе отмечается, что большая часть поставок генералу Хафтару осуществляется из Иордании и ОАЭ, а поставки правительству Триполи — преимущественно из Турции. Заместитель председателя турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Унал Чевикоз обратился в парламентский совет с вопросом о поставках оружия в Ливию: «Были ли БПЛА, боевые БПЛА, BMC Kirpi, отправленные в Ливию, переданы безвозмездно ПНС?»

Строительством американских баз займутся турецкие компании

Газета Sözcü напомнила своим читателям, как Эрдоган пообещал, что Анкара в ответ на антитурецкие санкции США может «закрыть» американские базы, расположенные в Инджирлике и Кюреджике. Президент США Дональд Трамп ранее одобрил оборонный бюджет, но в отношении американских баз, которые Анкара использовала в качестве разменной монеты, произошло новое развитие. Вашингтон предложил восьми турецким компаниям участие в строительных работах на своих военных базах в Турции. Фирмы займутся модернизацией и проектированием объектов, включая Инджирлик. Общая стоимость проектов составит 95 миллионов долларов. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2024 года.

USAFE AFAFRICA ВС США на военной базе Инджирлик

Трамп готов одобрить законопроект о санкциях в отношении Турции

Трамп заявил о подписании оборонного бюджета на 2020 год, пишет газета BirGün. Он включает санкции CAATSA из-за приобретения Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400, санкции против проекта «Турецкий поток», блокирование поставок самолетов F-35 в Турцию, снятие эмбарго на поставки оружия в Республику Кипр.

Намечаются совместные шаги против Турции

Как сообщает турецкая редакция Deutsche Welle, после того как Турция и Ливия подписали соглашение, Кипр, Египет, Греция и Израиль решили предпринять совместные шаги против Анкары. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил, что Кипр начал работу с лидерами Египта, Израиля и Греции для совместных дипломатических шагов против «Меморандума о взаимопонимании по ограничению морских юрисдикций», подписанного между Турцией и Ливией. Подчеркнув, что совместный шаг с этими странами не включает в себя военный вариант, Анастасиадис отметил, что речь идет о совместных усилиях, направленных на то, чтобы в рамках дипломатической плоскости не дать осуществиться целям, поставленным «незаконным» соглашением.

«Эрдоган прибыл в Тунис без приглашения»

Как передает новостное издание Artı Gerçek, визит Эрдогана в Тунис вызвал споры о «незваных гостях» в тунисских средствах массовой информации. Якобы он совершил визит в страну без приглашения своего тунисского коллеги Каиса Саида. Тунисское интернет-издание Webmanagercenter пишет, что визит Эрдогана стал полным «сюрпризом» для страны. «Ведь никакого приглашения от тунисского лидера Саида в адрес президента Турции направлено не было», — замечает сайт. Автор также обратил внимание на одну важную деталь: во время встречи турецкого президента с тунисским, Эрдоган раскрыл количество российских наемников, находившихся в Ливии. Согласно его словам, в Ливии находится 5 тысяч суданских наемников и 2 тысячи российских военных, которые там действуют в интересах России. Эрдоган, вновь намекая на Ливию и военное присутствие России там, заявил, что «Турция никогда не идёт туда, куда её не пригласили».

Tccb.gov.tr Визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Тунис, 25 декабря 2019 года

Визит Эрдогана в Тунис активизировал линии разлома в Ливии

Согласно сообщению, опубликованному в новостном издании Ahval News, внезапный визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Тунис заставил активизироваться страны, которые имеют интересы в Ливии. «Участились переговоры и визиты между лидерами. Дипломатические встречи за последние 48 часов поразили своим количеством», — пишет издание и приводит важные заявления и предположения, сделанные за это время:

Эрдоган: после утверждения парламентом Турция через две недели отправит войска в Ливию.

Reuters: несмотря на эмбарго ООН, Турция объявила о поставке оружия Правительству национального согласия Ливии.

Reuters: Ливия запросила военную поддержку у Турции.

Несмотря на контакты турецкой делегации с Москвой, Россия призвала третьи страны не вмешиваться во внутренние дела Ливии, намекая на Турцию.

Заявление Эрдогана о том, что «Тунис поддерживает правительство Триполи», получило немедленный ответ от президента Туниса и опровержение. Тунис объявил о продолжении политики нейтралитета.

Было высказано предположение, что Турция использовала Тунис для переправки некоторых видов оружия в Ливию.

Было высказано предположение, что ПНС, Турция, Тунис и Алжир создали некий союз.

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси впервые открыто заявил: мы поддерживаем Ливийскую национальную армию.

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что третьи страны не должны вмешиваться во внутренние дела Ливии.

Журналистские организации приступили к борьбе за «пресс-аккредитацию»

Как сообщает газета Duvar, в Турции растет давление на оппозиционных журналистов. Аккредитации многих журналистов были аннулированы. Профсоюз журналистов Турции (TGS) принял меры, профессиональные организации начали работу по выдаче своих журналистских удостоверений работникам СМИ. Говоря о перспективах журналистов, глава ТГС отметил, что они будут чаще встречаться, чтобы повысить профессиональную солидарность.

Редакция изданияAhval выбрала «Человека года»

«В Турции, где интенсивные нарушения прав человека становятся систематическими, депутат от Демократической партии народов (ДПН) Омер Фарук Гергерлиоглу, активист, невзирая на идеологическую и этническую принадлежность, веру и гендерные различия, практически в одиночку мужественно вёл образцовую борьбу за права, свободы, справедливость и демократию. По этой причине редакция Ahval News считает его «Человеком года». Гергерлиоглу ежедневно способствовал тому, чтобы пролить свет на состояние жертв и угнетенных людей, а также запечатлеть происходящее в истории, в то время как, с другой стороны, он стал примером для парламентского большинства, которое игнорирует верховенство закона, что является самым фундаментальным элементом для укоренения демократии», — сообщило издание.

«Википедия»

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Конституционный суд Турции вынес решение о блокировке доступа к крупнейшей в мире интернет-энциклопедии «Википедия», доступ к которой запрещен на протяжении 2,5 лет. Суд посчитал блокировку «Википедии» «нарушением прав». КС постановил, что свобода выражения была нарушена путем блокировки доступа к данному сайту. Решение, принятое большинством голосов, было направлено в соответствующие инстанции для устранения нарушения.

Канцлер Германии Ангела Меркель в январе посетит Анкару для встречи с Эрдоганом. Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждаться вопрос мигрантов, события в Сирии, а также Ливии, куда Турция планирует направить своих военных.

Игрок NBA Энес Кантер, который не мог покинуть США в течение двух лет из-за «красного бюллетеня», который власти Турции передали в Интерпол, прибыл в Канаду. Правительством Джастина Трюдо ему было предоставлено особое заверение. Кантер не оставил свою команду в игре против Торонто. На игру он пришел в футболке с надписью «Свобода для всех» и вышел на поле в кроссовках с надписью «Свобода».