Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян сделал заявление по актуальным вопросам политики Армении. Публикуем выдержки из этого заявления:

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

События вынуждают меня высказаться по одному частному вопросу, который, к сожалению, так построен, что прямо перетекает в вопрос гораздо более общий. А речь идет о Роберте Кочаряне.

В последнее время оживилась московская интеллигенция — люди с армянскими фамилиями, которые обращаются к нынешнему руководству Армении с тем, чтобы по гуманитарным соображениям это руководство изменило судьбу Роберта Кочаряна, он вышел на свободу и так далее. Я под этими обращениями своей подписи не поставил. В таких случаях я считаю необходимым объясниться.

Limegirl Роберт Кочарян

Прежде всего, о моей личной человеческой позиции. Я считаю, просто как человек, что Роберт Кочарян — это крупная, сильная, волевая личность. В каком-то смысле — экстраординарная для современной мировой политики, готовая идти до конца, что не соответствует веяниям постмодернистского мира.

Представления Роберта Кочаряна о национальной армянской политике созвучны тому, что представляет собой нынешний российский курс, нынешнее самоопределение России в мире.

Я считаю Роберта Кочаряна личностью, просто несопоставимой по своему масштабу и по своим человеческим качествам с господином Пашиняном.

Для меня господин Пашинян — это трагедия армянского народа, так же, как господин Зеленский — это трагедия украинского народа. Пашинян — с моей точки зрения, по моему сугубо субъективному мнению — человек ничтожный, для Армении крайне вредный.

Primeminister.am Никол Пашинян

Я никак не могу соразмерить Кочаряна и Пашиняна. Мне кажется, что Кочарян, подчеркиваю еще раз, — это очень крупная, сильная личность, имеющая и мировоззрение, и способность проводить какую-то политику. А Пашинян — это пустота. Но ее же выбрали. Поэтому, с точки зрения моего отношения к Кочаряну и Пашиняну, нет никаких вопросов. Для меня тут всё абсолютно ясно. И я эту свою оценку и это свое сопоставление не скрываю и скрывать не намерен.

Речь идет о подписывании каких-то обращений с тем, чтобы Кочарян вышел из тюрьмы по гуманитарным соображениям. Я считаю это, вообще, вредным, потому что Роберт Кочарян сел в тюрьму сознательно, он приехал в Армению с тем, чтобы в нее сесть. Он — не жертва пашиняновского режима, он — субъект армянской политики. Сделавший свой человеческий выбор, который я бесконечно уважаю.

Хорош Пашинян или плох (по мне, так он отвратителен), но это мое мнение. Решать его судьбу должны армянские граждане, армянский народ.

Андрей Алексеев Красная Весна Сергей Кургинян

Я считал и считаю, что империя как наднациональное идеократическое государство — это высшая форма правления, позитивная. Не колониальная империя, а вот такая. А высшим проявлением благородного имперского духа является Советский Союз, Красная Империя.

Армения занимала в этой Империи очень серьезное место. Империя очень много дала Армении. Империя дала всем ее составляющим возможность развиваться бурно. Любое участие в распаде Империи для меня есть тягчайший грех. Тяжелый грех, очень тяжелый. Армения в этом участвовала соответствующим способом. И для меня это — большое горе. Я пережил это горе в конце 1980-х годов, я переживаю его до настоящего момента. Я считаю распад Империи колоссальной ошибкой входивших в нее народов — всех.

С того момента, как Империя распалась, мы живем в неком переходном периоде. Либо Империя снова соберется, и для меня это есть единственный благой исход, либо оформится совокупность национальных государств.

В той мере, в какой национальные государства — Армения, Грузия, Казахстан, Молдавия и так далее — считают необходимым не входить в империю заново, на новых основаниях, а сохранять так называемый суверенитет, весьма проблемный, в той же мере Российская Федерация имеет право относиться ко всем этим государствам так, как это соответствует — внимание! — ее интересам и ничему другому.

Отдельно о Карабахе. В момент, когда карабахцы, реагируя на сумгаитские погромы и прочее, начали говорить о своем отделении, я реагировал на это очень болезненно. Я понимал, что это запуск разрушения Империи и в конечном итоге это будет уничтожение самого Карабаха. Я предупреждал об этом сразу. Я предупреждал, что те мерзавцы, которые эту кашу заварили, в итоге сдадут Карабах. Я оказался прав.

Мелик Багдасарян Левон Тер-Петросян

Что сделал Левон Тер-Петросян? Которому я на всю жизнь запомню слова: «Союз мертв». Он сдал Карабах. Как только, разыгрывая карабахскую карту, он получил какие-то возможности, он тут же кинул этот Карабах. Что делает сейчас Пашинян — раскройте глаза — он делает то же самое. При этом мое знакомство с Карабахом позволяет мне сказать что, как мне кажется, Карабах, в отличие от матери-Армении, живет какой-то духовной жизнью, такой спартанской, более чистой. В этом нет ощущения запыленного ларька. Армения страшно просела по отношению к советскому периоду. Карабах что-то держит. Но было совершенно ясно, что всё, что связано с Карабахом, кончится сдачей Карабаха.

Цитата из к/ф «Шрам». Реж. Фатих Акин. 2014. Германия — Франция — Польша — Турция — Канада — Россия — Италия Геноцид армян в Турции

Что хочет Армения? Трагедия закавказских малых государств и Армении в первую очередь — христианских государств — состояла в том, что им надо было выбирать, кто будет их вырезать: Иран или Турция? Россия дала всё. Уже в Российской империи она дала всё. Закавказские элиты вошли в элиту империи. В Советском Союзе ситуация еще изменилась к лучшему. Зачем было менять эту ситуацию? Для того, чтобы опять оказаться тет-а-тет с Турцией и Ираном? На что надеются? На Америку? Эта надежда конца восьмидесятых годов еще жива? Она снова воскресла? Это безумная надежда, глубоко губительная для армянского народа. И абсолютно смертельная для Карабаха. Потому что если в итоге всего происходящего Армения — в фантастическом варианте — войдет в НАТО, то первое, что будет сделано, это отдача Карабаха Азербайджану, который тоже войдет в НАТО. Никому не нужно Закавказье по частям. Это будет трагический для России вариант и это будет трагический вариант для Закавказья. Но самым трагическим он будет для Карабаха.

Единственное, где может существовать Армения, — это русское имперское поле, высшим выражением которого для меня является Советский Союз. Это — единственная возможность.

Процессы, завершающиеся выборами таких людей, как Пашинян или Зеленский, носят глобальный, ужасающий характер. Регрессирующее, деградирующее общество чует, что элитная политика, политика классического политического меню безжалостно растаптывает интересы низовых пластов, и это касается всех: Греции, Италии — любой страны мира. Тогда общество шарахается к тому, что находится за рамками этого политического меню и выбирает самое худшее, потому что кто-то ему этот выбор подсказывает.

Ужасно не то, что общество пытается выйти за рамки политического меню, за рамки элиты — это прекрасно! Ужасно то, что, выходя за эти рамки, оно из всех несовершенных вариантов выбирает самый поганый! Всюду после этого — выбранное полностью проваливается, дискредитирует саму идею выхода за рамки элиты и общество возвращается в элитное стойло. Вот что такое общий процесс, одним из слагаемых которого является армянская трагедия или армянский трагифарс. А также украинская трагедия или украинский трагифарс.

Гуманитарные обращения по поводу Кочаряна бессмысленны. Как эксперт и как человек я считаю, что единственная задача армянского народа — конституционным образом свергнуть господина Пашиняна и вернуть Армению на правильный курс, отвечающий армянским национальным интересам. А другого курса, кроме прорусского, у Армении не существует.

Такой выбор жизненно важен армянскому народу для того, чтобы самосохраниться и куда-то двигаться.

Но он в тысячу раз еще более важен для Карабаха, который будет первой жертвой пашиняновщины, этого сателлитно-американского существования, соросятины и всего остального.

Что касается господина Кочаряна, то я считаю его личностью героической, в этом смысле чем-то даже несозвучной эпохе измельчания людей, постмодернистского. Я считаю его личностью, заслуживающей всяческого уважения. И я считаю его конструктивным политиком, отвечающим российским интересам. Но судьбу его должен решать армянский народ и в рамках политической борьбы, а не гуманитарных акций. Я желаю господину Кочаряну победы в этой политической борьбе.

Я завершаю свое выступление так, как завершаю все остальные: до встречи в СССР! До встречи в Красной благодатной Империи!

Полное заявление см. здесь.