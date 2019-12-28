



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Главный редактор Gazeta Polska Томаш Сакевич предложил выслать посла России из Польши. «Отвечая на вопрос, следует ли выслать российского посла из Польши (такие голоса появились), он заявил, что, по его мнению, «отношения Польши с Россией хуже не будут», — пишет одно из польских изданий. — Таким образом, изгнание российского посла может быть предупреждением самим россиянам, что Путин сошел с ума, подчеркивает Сакевич». Gazeta Polska — это не просто газета, но и организатор одноименных клубов, в которых сосредотачиваются наиболее радикальные сторонники правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS). С ней вынужден считаться и глава PiS Ярослав Качиньский. И в целом на правительство Польши сегодня оказывается сильнейшее давление со стороны политиков, экспертов и журналистов, которые позабыли о прежних разногласиях.

В этой ситуации МИД Польши приходится реагировать. Причем он идет на шаги, которые честной игрой назвать трудно. Как рассказал ТАСС посол России в Польше Сергей Андреев, в пятницу, 27 декабря, он был приглашен для беседы в министерство иностранных дел в связи с дискуссией, развернувшейся после слов российского президента Владимира Путина о занимавшем перед началом Второй мировой войны пост посла Польши в Германии, который пообещал Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку. «У меня состоялась беседа с директором восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем, — сказал Андреев. — Беседа была жесткая, но корректная. Господин Хофмокль излагал позицию польской стороны, а я также откровенно — позицию российской стороны». Однако в изложении правительственного Польского агентства печати (РАР) со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Пшидача заявлялось, что «в ходе беседы от имени польских властей был высказан решительный протест историческим инсинуациям, которые в последние дни неоднократно высказывались представителями высших органов власти России».

Цитата из видео на YouTube Марчин Пшидач

Пшидач не стал единственным чиновником, который отметился. В своих блогах отреагировали и его коллега Шимон Шинковский вель Сенк и вице-премьер Ярослав Говин. Правда, пока что не вступила в бой «тяжелая артиллерия» в лице президента Польши Анджея Дуды и председателя совета министров Польши Матеуша Моравецкого. За них отрабатывают многочисленные комментаторы и эксперты, проговаривая при этом ряд интересных деталей. Так, посол Польши в НАТО Томаш Шатковский увидел в словах Путина «некоторые поражения» России, в частности «провал последней встречи «нормандского формата» и «адаптацию НАТО к новым угрозам», «санкции против «Северного потока — 2» и «приговор против газопровода ОПАЛ». Посол предупредил, что Варшава должна быть бдительной и стать «чувствительной» в январе, когда будет «очередное празднование освобождения концлагеря Аушвиц». Председатель коллегии государственного Института национальной памяти Войцех Полак припомнил России «смоленскую катастрофу», высказав предположение, что «россияне взорвали самолет в отместку за действия президента Леха Качиньского в Грузии».

Nord Stream 2 Paul Langrock Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

И добавил, что «Путин воодушевлен политикой западноевропейских стран, особенно Германии». Этот тезис развил коллега Полака профессор Богдан Мушал, от которого досталось не только Москве, но и Берлину. В заявлениях российского президента он увидел не «исторические проблемы», а то, что «русские возмущены американскими санкциями против «Северного потока — 2». И далее: «Немецкие политики тоже в шоке». По мнению Мушала, нужно «показать, какую антиевропейскую политику проводит Германия в ущерб Европе… С самого начала немцы действуют безответственно и сотрудничали с Советами. Они делали это в ущерб полякам, восточным немцам, русским и всем европейцам. Это не только проблема Шредера, но и пани Меркель. Меркель использует уклончивые выражения, но вовлекает Германию в совместные проекты с Россией. Благодаря этому Россия получает защитный политический зонтик над своими проектами. Неудивительно, что санкции США являются огромным шоком для немцев. Немецкая политика парализована. Германия не знает, как с этим бороться».

Интересно, конечно, получается. Прошла всего неделя с того дня, когда президент России Владимир Путин обозначил в публичном пространстве тему предыстории Второй мировой войны, а польские «говорящие головы» уже вытащили столько своих обид на Москву и остальной мир. Страшно подумать, что будет с ними, и кто попадет под очередной удар, если Путин продолжит делиться своими историческими изысканиями. Кого обвинят польские «говорящие головы» тогда? Может быть, президента Франции Эммануэля Макрона, призвавшего налаживать отношения Европейского союза с Россией? А если до Москвы доедет президент США Дональд Трамп и примет участие 9 мая в Параде Победы? Не раздадутся ли в Польше требования выслать не только российского, но и американского посла? Остается только надеяться на то, что польские власти окажутся более благоразумными, чем польские пропагандисты.