Вчера в правящей партии Израиля «Ликуд» состоялись выборы лидера (праймериз), который поведет на следующие выборы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху одержал сокрушительную победу над своим оппонентом Гидоном Сааром. Это будет прекрасным разбегом и попутным ветром в начавшейся предвыборной гонке. Как известно, в Израиле состоятся выборы в третий раз за десять месяцев — 2 марта 2020 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Почти половина из ста шестнадцати тысяч зарегистрированных членов партии «Ликуд» приняла вчера участие в голосовании. Нетаньяху получил 72,5% голосов, а его оппонент — всего 27,5%. Это было охарактеризовано израильской периодической прессой как победа нокаутом.

Победа Нетаньяху в «Ликуде» вчера — это больше, чем победа в «Ликуде». Вся леволиберальная пресса, включающая почти все телеканалы, открыто поддерживала Гидона Саара против премьер-министра. Прокуратура выдвинула против премьера обвинения, которые должны были умалить его популярность. Те же силы, что без устали сражаются за смещение Дональда Трампа в США, активно борются против Нетаньяху в Израиле. Ожидалось, что внутренняя борьба в «Ликуде» будет способствовать там его внутреннему ослаблению.

Однако все произошло совсем иначе. Нетаньяху встрепыхнулся и начал активно и эффективно работать. И тут он выявил, что прокурорские обвинения не только не помешают ему, но — люди готовы ему помочь сейчас, как никогда раньше. Несостоятельность выдвинутых против него обвинений столь очевидна, что вся эта псевдоюридическая катавасия вполне может закончиться укреплением позиций действующего премьер-министра и его партии «Ликуд» на грядущих выборах.

(сс) Alan Santos. PR Биньямин Нетаньяху

Громадный успех Нетаньяху на внутренних выборах в «Ликуде» — это не единственный указатель на то, что выборы в марте увенчаются уверенной победой праворелигиозного блока. Только что было подписано соглашение о совместном списке на выборы «Еврейского дома» с «Еврейской силой». Эти национально-религиозные партии шли на предыдущие выборы порознь, что привело к утере почти трех мандатов, ибо последняя не преодолела электорального барьера. А если взять и других активных участников гонки на правом фланге, не преодолевших барьера, то можно зафиксировать потерю пяти мандатов. Не случись такого раздрая, Нетаньяху смог бы сформировать правительство вместе с ними.

С другой же стороны, расколы начались сейчас на леволиберальном фланге. Радикальная и «орливая» Став Шафир, депутат от левой партии «Авода», собирается возглавить список «зеленых». При нулевых шансах у нее самой на преодоление электорального барьера она поспособствует тому, чтобы и ее партия «Авода» оказалась вне игры. Опросы показывают покамест, что именно так и случится.

К этому надо прибавить усталость и разочарование русскоязычных избирателей от Авигдора Либермана и его партии «Наш дом Израиль». Бывшие соотечественники падки на антиклерикальные выпады Либермана. Советская пропаганда атеизма не изымается обычно из душ даже после десятков лет в Израиле. Выходец из Кишинева умело пользуется этим. Однако его отказ от участия в новом правительстве Нетаньяху и низвержение страны в новую пучину выборов — это не по нраву большей части его избирателей.

(сс) xiquinhosilva Здание Кнессета в Иерусалиме

Угрюмая и внутренне взрывоопасная ситуация наблюдается в эти дни в главной оппозиционной партии «Кахол Лаван». Утомленные двумя предвыборными кампаниями, не принесшими ожидаемых результатов, они идут снова в Кнессет нехотя, по инерции. И все это при растущих внутренних раздорах.

Однако цыплят по осени считают. Нетаньяху предстоят два месяца напряженной борьбы. Можно поздравить его с отличным началом, но рано еще праздновать победу.

Иерусалим