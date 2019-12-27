Нижегородцы подали сигнал SOS Путину: при чём тут миллиардер Седых?
Новая протестная точка появилась на территории Нижегородской области, и снова она связана с вопросом экологии. Свыше 800 жителей Выксы подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину и нижегородскому губернатору Глебу Никитину (по совместительству главе рабочей группы Госсовета по экологии) с просьбой повлиять на ситуацию со строительством нового цеха местного металлургического завода, к которому и до этого у надзорных ведомств было немало вопросов. Авторы пишут, что не против стройки, но не в черте городского округа. ИА REGNUM проанализировало ситуацию на АО «Выксунский металлургический завод», который 20 лет входит в состав Объединённой металлургической компании миллиардера из списка Forbes Анатолия Седых.
Суть претензий жителей
Жители села Мотмос, входящего в Выксунский городской округ, в своём обращении пишут, что настаивают на переносе электрометаллургического комплекса подальше от их населённого пункта. Село, по словам активистов, и так находится не в самом лучше по экологии месте.
Ещё в середине декабря 2019 года сельчане провели митинг против стройки и за установку независимой лаборатории по оценке качества воздуха. На плакатах протестующих говорилось: «Мы вправе решать, чем нам дышать», «Наши дети хотят дышать чистым воздухом», «Стройте цех рядом с дачей Кочеткова», «Хочу дышать чистым воздухом», «Мы против строительства заводов у нас в огородах».
Авторы также отмечают, что просят считать своё обращение «результатом реальных общественных слушаний и возражением на проведённые 3 декабря 2019 года в рабочее время формальных общественных слушаний в администрации округа».
Основания для беспокойства у жителей Выкса за экологию в целом есть. По данным из доклада министерства экологии и природных ресурсов региона, в декабре 2018 года в Выксе было отмечено «превышение максимально-разовых предельно-допустимых концентраций» ксилолов — 2,7 ПДКм.р. В 2017 году превышение максимально-разовых предельно-допустимых концентраций в Выксе также наблюдалось: сероводород — 1,1 ПДКм.р., фенол — 1,5 ПДКм.р. В докладе за 2015 год министерство писало про Выксу:
В сообщении не говорилось о каком именно предприятии велась речь.
Что же касается проекта нового комплекса (цеха) АО «Выксунский металлургический завод», то о нём губернатор Никитин рассказывал достаточно подробно ещё в августе 2019 года, когда сообщалось, что областное правительство планирует заключить инвестсоглашение на 100 млрд рублей по проекту. Последний включает строительство электрометаллургического комплекса и производства бесшовных труб. За счёт его реализации было также обещано создание свыше 2,5 тыс. новых рабочих мест. Никитин тогда заявил, что обсуждаются «меры господдержки по этим проектам» и «возможность заключения специнвестконтракта, что позволит предприятию получить ряд льгот».
О заводе и владельцах
Выксунский завод для города — градообразующий. Он работает с 1757 года, и на сегодня это крупнейший отечественный производитель стальных сварных труб и железнодорожных колес. На заводе работают свыше 12 тыс. сотрудников при численности жителей Выксы 53,4 тыс. человек.
С 1999 года выксунский завод входит в состав Объединённой металлургической компании, где, помимо него, ещё четыре предприятия — Альметьевский трубный завод (Татария), завод «Трубодеталь» (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Башкирия), Чусовской металлургический завод (Пермский край). С ноября 2019 года в состав также вошла Вагонная ремонтная компания — 3 (Москва). Председатель совета директоров ОМК с июля 2017 года — Анатолий Седых, который, по данным журнала Forbes, в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2019» занимал 115-е место с состоянием $900 млн. Также Седых ранее возглавлял Выксунский металлургический завод.
Само АО имеет доли в 12 юрлицах Нижегородской области и Москвы, в том числе в ООО «Медико-санитарная часть «Медис» (общая врачебная практика, создан в июле 2019 года), а также выступало соучредителем футбольного клуба «Металлург», фонда развития трубной промышленности, фонда имени Баташёвых.
О ЧП на заводе и нарушениях
7 октября 2019 года, вечером, на заводе произошло возгорание на черновой группе колесопрокатного цеха. Его площадь составила 20 кв. метров. В пресс-службе компании сообщили, что силами сотрудников возгорание было ликвидировано до прибытия подразделений пожарной охраны и пострадавших нет.
Между тем металлургический завод Выксы был объектом 129 плановых и внеплановых проверок.
К примеру, в июле 2019 года департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ПФО, проведя проверку по жалобам местного жителя, обнаружил многочисленные нарушения в области экологии, в их числе — «искажение экологической информации в декларации о плате за НВОС за 2018 год» по ряду отходов, то, что «замер эффективности ГОУ в 2018 году проводился один раз», а также, что у «АО «ВМЗ» в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) отсутствуют» некоторые виды отходов. Также было зафиксировано «хранение свыше 11 месяцев (размещение отходов производства и потребления в нарушение требований в области охраны окружающей среды)» ряда отходов на протяжении 2017−2018 годов и то, что «АО «ВМЗ» осуществляет деятельность с превышением установленных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».
Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству в январе 2019 года, проверив исполнение предписания, отметило, что оно не было выполнено, и до конца 2020 года поручило «обеспечить качество сточных вод, сбрасываемых в ручей Ивайловка и р. Железница».
Также в ноябре 2018 года Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выявило на предприятии многочисленные нарушения на гидротехсооружениях (ГТС):
И это далеко не все нарушения, выявленные при этой проверке. Но в марте 2019 года комплексы гидротехнических сооружений Вильского водохранилища, Запасного водохранилища, Верхне-Выксунского водохранилища, Нижне-Выксунского водохранилища заводом были переданы в собственность администрации городского округа город Выкса на основании договора пожертвования. Ответственность за них фактически снята.
Также и ГУ МЧС России по Нижегородской области в июне 2019 года провело проверку, итогом которой стал протокол и предписание, так как «при эксплуатации убежища №9 не обеспечена сохранность гидроизоляции всего сооружения (затапливается грунтовыми и дождевыми водами)» и многое другое.
В августе 2017 года департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приволжскому федеральному округу в подведомственной заводу базе отдыха «Металлург» выявил, что «имеются очистные сооружения, сброс сточных вод осуществляется на рельеф местности». При этом проверялось исполнение ранее выданного предписания, которое так и не было выполнено.
То же ведомство в июне 2016 года сообщало, что «АО «ВМЗ» осуществляет сброс сточных вод в р. Железница с превышением нормативов допустимых сбросов на выпуске №7», «АО «ВМЗ» осуществляет сброс сточных вод в старицу р. Оки с превышением нормативов допустимых сбросов на выпуске ДОЛ «Звездный», «АО «ВМЗ» осуществляет сброс сточных вод в р. Железница с превышением нормативов допустимых сбросов на выпуске №5, которые оказывают негативное влияние на р. Железница», а также, что общество «представило недостоверную информацию о размещении отхода окалина замасленная, содержание масла менее 15% на конец 2014 и начало 2015 гг., указанную в статистической отчётности», а «производственный контроль ведётся не в полном объёме».
Госстройнадзор области в марте 2017 года отмечал в одном из своих заключений при проверке цеха по производству и отделке труб, что «строительство с нарушением требований СП» и требовал «предоставить в инспекцию документы, подтверждающие безопасность строящегося здания».
Ещё один немаловажный факт. Инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области в июле 2018 года проверила жалобу жителя региона и служебную записку сотрудника ведомства по объекту «Строительство комплекса трубопрокатного цеха с бесшовным станом и оборудованием для отделки труб ВПП» в селе Мотмос и выявила, что «застройщиком осуществляется строительство объекта при отсутствии разрешения на строительство», а также, что «АО «ВМЗ» осуществляется строительство объекта по не утвержденной в установленном законом порядке проектной документации, не имеющей положительного заключения экспертизы». Компания была оштрафована на 400 тыс. рублей, и её обязали предоставить все документы. Об исполнении требования данных нет.
И это далеко не все выявленные нарушения за последние три года.