До Нового года осталось каких-то несколько дней, а там и Рождество настанет. По старому календарю уже и Святки наступили, по новому — еще немного нужно подождать. У западных христиан — уже сочельник был и Рождество встречают. Давным-давно считалось, что сочельник, Рождество и Святки — это безвременье между старым и новым годом, когда будущее видится нам непонятным. По народным преданиям святочные недели — самое страшное время, когда нечистая сила начинает куролесить. Очень удачно шабаш бесов отразил в своих «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголь, заметив между тем, что добро побеждает зло. К чему это я? К тому, что скоро Новый год, и, несмотря на предвкушение праздника, мы, так или иначе, «гадаем», что он нам принесет, каким будет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Слишком уж много информации подкинул нам глава Счетной палаты за этот год, но особенно удивил под Новый год. Алексей Кудрин дал интервью РИА в проекте, посвященном 20-летию Владимира Путина во главе страны. Ключевое его заявление — про создание ФНБ — мигом разлетелось практически по всем СМИ. Хотя, возможно, ключевой характер этим словам придали сами СМИ, потому как именно вокруг ФНБ развернулись в последний год споры экономистов и политиков. Слишком спорно воспринимаются и некоторые другие оценки Кудрина.

Kremlin.ru Владимир Путин и Алексей Кудрин

Так, глава Счетной палаты отмечает, что характер правления, вероятно, у нас в стране все-таки меняется, но подчеркивает, что происходит это скорее из-за влияния обстоятельств, так сказать, в силу внешних причин. И почти тут же Кудрин подчеркивает собственную значимость в вопросе привлечения инвестиций в докризисный период, отмечая, что во времена его вице-премьерства, особенно до кризиса 2008 года, больше думали об инвесторах, об инвестиционном климате, чем сейчас. Сейчас об этом много говорится, заявил Кудрин, но реально улучшения инвестиционного климата не происходит.

Между тем напомним, по оценке Всемирного банка, кризис в России тогда начался именно с частного сектора, который имел чрезмерные заимствования в условиях глубокого тройного шока: со стороны условий внешней торговли, оттока капитала и ужесточения условий внешних заимствований. И если бы не кризис, то, возможно, не пришло бы осознание того, что шаг за шагом именно через частный сектор иностранные институты скупили бы страну на корню. А потому зацикливание исключительно на привлечении инвестиций по принципу «чем больше, тем лучше» может привести к слабоконтролируемым государством последствиям. Разве не с тех самых пор давление международных институтов на Россию стало нарастать?!

В то время, когда большинство экспертов ополчились на ФНБ ввиду продолжающегося накопительного тренда и все еще неопределенности по грамотному расходованию его средств, Алексей Кудрин, заявил, что именно благодаря политической воле президента стало возможным создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного, затем и Фонда национального достояния, отметив решающую роль фонда в спасении экономики и социальных расходов во времена кризиса 2008−2009 годов. Однако не секрет, что создание Стабфонда — это решение МВФ. Достаточно обратиться к материалам, опубликованным изданием «Коммерсантъ» в прошлом году. Речь идет об обзоре МВФ «Суверенные фонды в сырьевых странах: как управлять финансовыми потоками в контексте национального платежного баланса», подготовленном экономистом фонда Абдуллой аль-Хасаном и его коллегами. Издание напоминает, что российский опыт создания суверенных фондов укладывается в рекомендации МВФ. А то, что стало происходить дальше, уже не укладывается в логику или политику МВФ — это слияние двух суверенных фондов России в один — ФНБ. Собственно, потому в своем обзоре МВФ тогда и озадачился выработкой, формированием единого взгляда МВФ на развитие этих институтов в мире по итогам кризисов 2008—2009 и 2014−2016 годов. Потому как образовавшийся ФНБ путем слияния двух фондов имеет возможность не только играть стабилизирующую, как все суверенные фонды других стран, роль, но и инвестировать в развитие собственной экономики, что, видимо, и не входило в планы МВФ, иначе международные эксперты не стали бы бить тревогу и выпускать свои рекомендации о необходимости формирования единых взглядов и приоритетов развития.

Kremlin.ru Глава МВФ Кристин Лагард на пленарном заседании XXII Петербургского международного экономического форума. 2018

Здесь стоит обратить внимание на рекомендации Кудрина по вложениям средств ФНБ. В ноябре этого года глава Счетной палаты, как сообщал ТАСС, заявил, что средства ФНБ имеет смысл вкладывать в ценные бумаги с инвестрейтингами, а при вложениях внутри России важно установить их пропорцию или постоянную величину, чтобы снизить риск заметных изменений макроэкономических параметров.

«Идея вложения ФНБ внутри России меняет правило, поскольку на внутренний рынок пойдут новые объемы валюты. Минфин начнет продавать валюту со своих счетов в ЦБ и инвестировать в российские ценные бумаги. Это может повысить волатильность курса и инфляции. Вот почему при вложениях средств ФНБ, превышающих 7% ВВП, находящихся на счетах ЦБ, важно установить пропорцию или постоянно действующую величину таких вложений», — отметил Кудрин.

Не лишнее ли это доказательство того, что Алексей Кудрин вторит МВФ? Как вторит и Минфин РФ!

Председатель Федерального Совета ВПП «Партия Дела» Константин Бабкин в связи с распространившимся в СМИ интервью Кудрина написал на своей социальной странице:

«Кудрин — идеолог застоя… Не хочет, чтобы деньги вкладывались в страну. Максимум — согласен на имиджевые проекты. Пока его слушает правительство, развития не будет. Это важно понимать!»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин. Деньги столбиком

Для экономики сейчас настали не лучшие времена, не только в России, во всем мире. И оттого, насколько Россия окажется изворотливой, отражая нападки международных экспертов и их проводников внутри страны, зависит наше с вами будущее. Путин расставил приоритеты. Главный из них — рост благосостоянии граждан! Реализация этой цели зависит от очень многих факторов. И как раз оценка Кудрина именно в части изменяющегося характера правления Путина здесь как нельзя точна. Другой оценки быть не может — по определению.