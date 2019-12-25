Неожиданный и весьма печальный «новогодний подарок» москвичам преподнес в этом году Департамент культуры города Москвы: в год своего двадцатилетия уничтожен уникальный для столицы Музей русской усадебной культуры «Усадьба князей Голицыных «Влахернское-Кузьминки», расположенный в самом сердце одноименного московского лесопарка.

Подлинное объявление

Музей был образован в 1999 году по инициативе префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы и поддержке тогдашнего мэра нашего города Юрия Лужкова на базе памятников архитектуры XIX века — творений великих зодчих — Д. Жилярди, И. Жеребцова, Р. Казакова.

В период с 1999 по 2006 год были полностью отреставрированы Служительский флигель, флигели Господского дома, Птичник, Ванный домик, а также огромный комплекс зданий и сооружений — Конный двор, музыкальный павильон которого является визитной карточкой всей усадьбы. В реставрацию зданий и сооружений, а также в благоустройство прилегающих территорий были вложены несколько сотен миллионов рублей бюджетных средств. Однако по причинам экономического и организационного характера, а точнее игнорирования необходимости подключения к централизованным городским коммуникациям целый ряд отреставрированных объектов все это время простаивал и в настоящее время находится в критическом состоянии с технической точки зрения. А точнее — просто разрушается.

shakko Конный двор

Казалось бы, в благих целях по инициативе Департамента культуры города Москвы в начале 2018 года на базе парка культуры и отдыха «Кузьминки», на территории которого, собственно, и находится усадьба «Влахернское-Кузьминки», была создана своеобразная огромная «культурная агломерация» — Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Государственный природно-исторический и архитектурно-ландшафтный музей-заповедник «Кузьминки-Люблино». Целью это организации должна была стать работа по возвращению усадьбе прежнего величия, ее комплексной реставрации и наделению современными социокультурными функциями.

Но, мечты — мечтами, а реалии реалиями. В управление данной организацией, как всегда бывает при «запахе больших денег», «по знакомству» были поставлены и до сих пор у руля люди, не имеющие никакого отношения ни к музейной деятельности, ни к культуре в принципе. За полтора года существования этого «огромного музея» в нем так и не появились ни собственные музейные фонды, ни фондово-закупочная комиссия, нет даже заместителя директора по музейной работе и главного хранителя музейных предметов. Организованную систему управления музейным имуществом можно назвать как угодно, но не музеем.

Будучи научными сотрудником этого музея, я неоднократно видел, с каким рвением мои более опытные коллеги пытались донести эти, казалось бы, очевидные вещи до нового руководства, но их слушать и услышать никто так и не захотел ни в администрации музея-заповедника, ни в Департаменте культуры города Москвы. Так оно все и шло.

В прошлые новогодние праздники парковое руководство устроило на Конном дворе поистине «новогодний шабаш» (что-то типа новогодней елки для детей), когда в течение почти двух месяцев совершенно варварским режимом эксплуатации разрушались помещения Конного двора, и в финале всего этого рухнул подвесной деревянный потолок в концертном зале «Манеж». Об этом была статья в газете «Комсомольская правда», на интернет-порталах. Мы пытались привлечь к проблеме общественное мнение, но … в «эпоху лайков и репостов» каждый на диване «президент». Конный двор закрыли, двери заколотили, помещения не отапливаются, зданиям осталось стоять год, максимум два. Смотрителей и технический персонал Конного двора просто поувольняли «по соглашению сторон», а лошадей и тех, кто с ними там более 12 лет работал, выгнали на улицу. Предметы экспозиции «Конный двор в подмосковной усадьбе» просто растащены в неизвестном направлении (разнесли по дачам).

Единственным живым местом музея до вчерашнего дня оставался Служительский флигель, в котором ютились оставшиеся научные сотрудники и экспозиция «Знакомьтесь, Голицыны!». Однако за полтора года нахождения музея-усадьбы в составе ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино» ни одна техническая служба этой организации не заинтересовалась состоянием коммуникаций в здании, систем водоснабжения, электрики, отопления и т. п.

shakko Флигель

И следствием этого явился прорыв отопительной системы, произошедший 21.12.2019 г. в районе полуночи. Кипятком по щиколотку залило четыре музейных зала, пришли в негодность экспонаты и отрубилась электрика.

И что же сделал музей-заповедник «Кузьминки-Люблино»? Да все просто: со вчерашнего дня всех уволил… Смотрителей, научных сотрудников, технический персонал… По соглашению Сторон трудового договора.

Я не вправе винить бабушек-смотрителей, которым при их зарплате в 18 000 рублей предложили «стольник» к Новому году. Не вправе винить научных, которых просто вчера до десяти вечера в Администрации парка уламывали принять эти условия или быть «уволенными по статье». Которую обещали для каждого придумать. Не вправе.

Вот так убивают музеи. Зачем? Может, все же поинтересуется гражданское общество?