Через шесть дней весь мир будет праздновать Новый год, а жители района Косино-Ухтомский еще и десятилетие своей борьбы за спасение реликтовых озер Белое, Черное, Святое, входящих в ООПТ природно-исторический парк «Косинский». Именно в 2010 году на озере Белом произошел крупный замор рыбы, а в 2011 водоемы стали стремительно мелеть.

Yurij Белое озеро. Парк «Косинский»

(сс) хLodo27 Успенский и Тихоновский храмы. «Косинский» парк

Теряем мы их из-за жадности, непрофессионализма, пренебрежения своей историей и интересами ныне живущих и будущих поколений. Застройщики, торговцы и обслуживающие их интересы чиновники, вот имена той гидры, что сметает все на своем пути.

Район Косино-Ухтомский состоит из трёх микрорайонов — Кожухово, Косино и Ухтомский, численность жителей немногим более 82 тысяч человек. Застройка подошла почти в плотную к трехозерью, что уже не могло не сказаться на природном комплексе. Этим десяткам тысяч жителей необходим общественный транспорт. По утверждениям специалистов, немалую роль в обмелении водоемов сыграло строительство участка Таганско-Краснопресненской, а потом и Кожуховской линий. Бетонирование подземных вод при строительстве необратимо изменило гидрологию местности.

Еще одним шагом на пути к деградации озер стало строительство ТРЦ у развязки МКАД и Косинской эстакады. В связи с чем Северный Выхинский пруд-регулятор, в который уходят стоки Черного и Белого озер, практически полностью обмелел. Ведется откачка грунтовых вод при строительстве гаражей по улице Николая Старостина и домов под реновацию. Также в проектах новые реновационные кварталы и ТПУ.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Строительство жилого комплекса. Москва

Куда только за прошедшие годы не обращались неравнодушные жители Косино-Ухтомского: в природоохранные ведомства Москвы, писали в Генпрокуратуру, Росприроднадзор, обивали пороги больших и маленьких начальников — всё бестолку. Более того, не может не поражать как абсурдность ситуации в целом, так и циничность ответов в частности.

Если в федеральных ведомствах просто отписывались, мол, рады бы помочь, но не можем, поскольку данные вопросы находятся в ведении региона, поэтому обращайтесь туда. На московском уровне время от времени отвечали по существу дела. Да, действительно, уровень воды в озере Святом зависит от объемов за счет объемов подпитки грунтовых вод, а также атмосферных осадков и поверхностного стока с прилегающей территории, понижение воды в озере является естественным природным процессом.

Нет дождей, нет и воды в водоеме, а строительство метро, откачка грунтовых вод при строительстве гаражей и домов по реновации — вовсе ни при чем. Только вот водоемы существенно различаются, что же происходит с Белым и Черным озерами? Проблема водоемов пусть и очень важная, но частность. Речь, в принципе, должна идти о сохранении такой уникальной природной и культурно-исторической территории. Только сохранение подобных заказников расходится с планами одних — понастроить как можно больше «человейников» и планами других по созданию супер-агломерации.