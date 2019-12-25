В Московском районе Косино-Ухтомский погибают тысячелетние озера
Через шесть дней весь мир будет праздновать Новый год, а жители района Косино-Ухтомский еще и десятилетие своей борьбы за спасение реликтовых озер Белое, Черное, Святое, входящих в ООПТ природно-исторический парк «Косинский». Именно в 2010 году на озере Белом произошел крупный замор рыбы, а в 2011 водоемы стали стремительно мелеть.
У этих мест богатая история. Упоминания о «Косино с треми озеры» указаны в духовных грамотах князя Серпуховского и Боровского Владимира Андреевича Храброго (Донского) к жене своей княгине Елене Ольгердовне 1401−1402 гг. В 1908 году профессор зоологии и директор зоологического музея Московского Университета Г. А. Кожевников (1866 — 1933) организовал второй стационар — Косинскую биологическую станцию.
В 1923 году усилиями профессора Кожевникова Косино становится заповедной территорией государственного заповедника, который оказывается в одном ряду с пятью первыми заповедниками страны: Ильменским, Крымским, Кавказским и Пензенским, утвержденными на основании декрета 1919 г. «О государственном заповедовании».
На берегу Белого озера расположен Косинский храмовый комплекс. В состав комплекса входят три храма: Свято-Успенский, Свято-Никольский (каменные) и Свято-Тихоновский (деревянный). Каменные храмы были возведены соответственно в 1818 — 1823 и 1823 — 1826 годах стараниями владельца села Косино Дмитрия Александровича Лухманова[16]. Деревянный же храм, построенный в древнерусском стиле, был сооружён в 1986 году на фундаменте деревянного храма святителя Николая Чудотворца, впервые упоминавшегося ещё в 1617 году и перестроенного в 1673 году, но сгоревшего при пожаре в 1947 году; 7 апреля 1993 года новый деревянный храм был освящён в честь Патриарха Московского и всея Руси Тихона.
Ходят легенды о том, что вода в озере Святом целебная, а само озеро известно не менее тысячи лет, первые поселения датируются VII в. до н. э. — VII в. н. э., когда на эти территории пришли представители «дьяковской» культуры. Потом были балтийские племена, и только в VIII веке н. э. эти земли заселили славяне-вятичи. Потом были Иван Калита и упоминавшийся выше сын его Владимир Андреевич. Здесь, на озере Белом, Петр I разместил после некоторых мытарств свою потешную флотилию. Было и еще много чего, а вот теперь мы теряем эти заповедные места.
Теряем мы их из-за жадности, непрофессионализма, пренебрежения своей историей и интересами ныне живущих и будущих поколений. Застройщики, торговцы и обслуживающие их интересы чиновники, вот имена той гидры, что сметает все на своем пути.
Район Косино-Ухтомский состоит из трёх микрорайонов — Кожухово, Косино и Ухтомский, численность жителей немногим более 82 тысяч человек. Застройка подошла почти в плотную к трехозерью, что уже не могло не сказаться на природном комплексе. Этим десяткам тысяч жителей необходим общественный транспорт. По утверждениям специалистов, немалую роль в обмелении водоемов сыграло строительство участка Таганско-Краснопресненской, а потом и Кожуховской линий. Бетонирование подземных вод при строительстве необратимо изменило гидрологию местности.
Еще одним шагом на пути к деградации озер стало строительство ТРЦ у развязки МКАД и Косинской эстакады. В связи с чем Северный Выхинский пруд-регулятор, в который уходят стоки Черного и Белого озер, практически полностью обмелел. Ведется откачка грунтовых вод при строительстве гаражей по улице Николая Старостина и домов под реновацию. Также в проектах новые реновационные кварталы и ТПУ.
Куда только за прошедшие годы не обращались неравнодушные жители Косино-Ухтомского: в природоохранные ведомства Москвы, писали в Генпрокуратуру, Росприроднадзор, обивали пороги больших и маленьких начальников — всё бестолку. Более того, не может не поражать как абсурдность ситуации в целом, так и циничность ответов в частности.
Если в федеральных ведомствах просто отписывались, мол, рады бы помочь, но не можем, поскольку данные вопросы находятся в ведении региона, поэтому обращайтесь туда. На московском уровне время от времени отвечали по существу дела. Да, действительно, уровень воды в озере Святом зависит от объемов за счет объемов подпитки грунтовых вод, а также атмосферных осадков и поверхностного стока с прилегающей территории, понижение воды в озере является естественным природным процессом.
Нет дождей, нет и воды в водоеме, а строительство метро, откачка грунтовых вод при строительстве гаражей и домов по реновации — вовсе ни при чем. Только вот водоемы существенно различаются, что же происходит с Белым и Черным озерами? Проблема водоемов пусть и очень важная, но частность. Речь, в принципе, должна идти о сохранении такой уникальной природной и культурно-исторической территории. Только сохранение подобных заказников расходится с планами одних — понастроить как можно больше «человейников» и планами других по созданию супер-агломерации.