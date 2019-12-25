



Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Интервью с лидером Социалистического народного фронта Литвы

Ситуация с соблюдением прав человека в Литве давно и обоснованно вызывает обеспокоенность международной общественности. Особый резонанс получило уголовное дело по обвинению в шпионаже, по которому обвиняемым проходит бывший лидер Социалистического народного фронта Литвы, известный антифашист и журналист Альгирдас Палецкис.

О политических репрессиях в Литве, особенностях работы спецслужб постсоветской республики и проявлениях её «украинизации» в интервью ИА REGNUM рассказал литовский журналист, председатель Социалистического народного фронта (СНФ) Гедрюс Грабаускас.

Цитата из видео на YouTude Гедрюс Грабаускас

ИА REGNUM: Как Вы оцениваете ситуацию с правами человека в современной Литве?

Ситуация в области прав человека сложная. Особенно много преследований по политическим мотивам. Фактически осуществляется террор против своих граждан. Жёсткое давление, психологический и экономический террор.

Мы помним соратников, которых уже нет. Были убиты члены СНФ Игорь Криницкий, Скайста Ракаускене, сторонники СНФ Жилвинас Шумскис и Юлюс Ведецкис. Также был убит журналист-антифашист Пранцишкус Шлюжас (зарублен топором). После преследований очень ухудшилось здоровье правозащитницы Оксаны Бекерене, впоследствии умершей от инсульта. Сейчас в тюрьме находятся трое политзаключённых — Альгирдас Палецкис, Агне Григайтите и Юрий Мель.

ИА REGNUM: Возможно, после того, что Вы сказали, будет выглядеть циничным и кощунственным следующий вопрос, однако в странах-членах «Восточного партнёрства» сложился стереотип благополучной жизни литовцев в ЕС. Такой политический режим компенсирует, как Вы сказали, «террор» более высоким «социальным пакетом»?

Люди не имеют нормальных социальных гарантий, хотя Литва является членом Евросоюза. Например, для граждан страны гарантированы только 120 евро — если они не имеют работы или у них плохое состояние здоровья. Для сравнения: во Франции обязательный минимум для граждан — 800 евро, в Чехии — 410 евро, даже в России — 142 евро. А ведь в Литве европейские цены, все продукты стоят гораздо дороже, чем в России или в Польше.

Photo YourSpace Европейская комиссия — Добро пожаловать в Европу, Литва!

ИА REGNUM: Каковы причины столь жёсткого давления властей Литвы на инакомыслящих?

Причины такого жесткого давление кроются, прежде всего, в том, что политическая система выстраивается в традициях профашистского режима Сметоны (он правил Литвой в 1926—1940 годах). Тогда свобода слова была всего лишь ширмой. Вот и сейчас свобода слова в нашей стране — только фикция. Второе: сейчас Литва — колония НАТО, такая буферная зона, где большое влияние имеют западные спецслужбы. Им важно удержать Литву под контролем. Идёт давление на антифашистов, на сторонников мира. Вдобавок к этому наблюдается явная поддержка кланов неонацистов.

ИА REGNUM: Правда ли, что одного подозрения в нелояльности к властям достаточно, чтобы лишить человека средств к существованию? В прессе писали, что Вас буквально оставили без средств даже на еду.

Да, в Литве широко используются методы экономического террора в отношении людей, которые не нравятся спецслужбам. Мне лично 25 октября блокировали банковский счёт — через несколько дней после того, как предъявили подозрение в уголовном деле за комментарий телевидению России. С российскими журналистами я беседовал на тему нацистских преступников в январе, а подозрение мне предъявили 22 октября.

Заблокировав счета, меня фактически поставили в совсем трудное положение. Если бы не помощь нескольких людей, которые прислали деньги по системам переводов, то, возможно, пришлось бы голодать. Я очень благодарен этим людям, которые помогли в этой трудной ситуации. Через некоторое время счёт разблокировали, но затем опять заблокировали. Я отрыл счёт в российском банке, а счет в литовском банке совсем закрыл — всё равно нет возможности пользоваться.

ИА REGNUM: Некоторым Вашим соотечественникам приходится хуже — например, Альгирдас Палецкис более года содержится в тюрьме без приговора суда. На каких правовых основаниях такое возможно в цивилизованной европейской стране?

Альгирдас Палецкис уже 14 месяцев находится в тюрьме. В его уголовное дело включена даже такая формулировка, как «возможно планировал похищение судей и прокуроров». Звучит грозно, но тут даже так и написано — «возможно планировал». То есть нет фактов преступлений, и человека держат в тюрьме по политическим мотивам.

Палецкис с начала 2008 года очень активно участвовал в политической деятельности. Он также выяснял обстоятельства событий 13 января 1991 года в Вильнюсе. Он не случайно заявил о событиях 13 января: «Свои стреляли в своих». Той ночью один из соратников знаменитого Витаутаса Лансбергиса — Аудрюс Буткявичюс, а также сотрудник ЦРУ Андрюс Ейва послали боевиков на крыши жилых домов — оттуда они стреляли по толпе и убили много людей. Но Буткявичюса и Ейву никто не судил, и сейчас не осудит. А Палецкиса за эти слова в 2013 году осудили, наложили штраф в размере 3 тысяч евро. В октябре 2018 года его бросили в тюрьму и держат там до сих пор.

Фото из личного архива Г. Грабаускаса Палецкис на суде 22 октября

ИА REGNUM: В вашей местной националистической прессе пишут, что Палецкис — едва ли не Джеймс Бонд, едва ли не людей похищал. Какие наиболее абсурдные ярлыки ему приклеили, и не свидетельствуют ли они о слабости доказательной базы?

Да, продвигается такая версия, что Палецкис — это местный Джеймс Бонд. Он якобы следил за судьями и прокурорами и якобы вынашивал планы их похитить. Для шума делалась вся серия обысков у соратников Палецкиса — у Павла Жевжикова, Леонаса Минкявичюса и других.

В целом видна слабость доказательной базы. Кроме абсурдных заявлений, по этому уголовному делу нет ничего заслуживающего внимания. У прокуроров не находится фактов преступлений. Они боятся вопросов и прикрываются «тайной следствия».

ИА REGNUM: В прессе как «спецсвидетель» по «шпионскому делу» проходит некто Деймантас Бертаускас — это он был знакомым Палецкиса?

Да, знакомый Альгирдаса Палецкиса есть в этом деле: Деймантас Бертаускас дал показание против Палецкиса и поэтому уже давно находится на свободе. Нет фактов преступлений антифашиста, но есть показания этого Бертаускаса, который подписал соглашение о сотрудничестве со спецслужбами. Сейчас он — игрушка в руках спецслужб. Возникает риторический вопрос: какова цена таких «показаний»?

ИА REGNUM: Как часто литовские спецслужбы предлагают сделку со следствием, чтобы освободить от уголовного преследования, например, коллекционера детской порнографии и на его словах выстроить обвинение в серьёзном преступлении, арестовать и год содержать под стражей группу граждан Литвы?

Спецслужбы часто ищут таких «своих людей». Бертаускас, например, хранил дома детскую порнографию, и не трудно догадаться, почему быстро согласился сотрудничать со спецслужбами. Увы, уже выявлено много случаев, когда такие «свидетели» клеветали, по их показаниям в тюрьмы бросали людей, а через год или два выяснялось, что это явная клевета, и людей приходилось отпускать.

ИА REGNUM: ОБСЕ, структуры Евросоюза, Комитет по правам человека ООН как-то проявляют свой интерес к такому резонансному уголовному делу?

ОБСЕ и другие международные структуры проявляют некоторый интерес к политическим преследованиям. Я лично приезжал на форум ОБСЕ в сентябре, давал интервью разным СМИ, распространял информацию о ситуации в Литве. Конечно, часто это такой формальный подход, поскольку решительные меры не принимаются.

Фото из личного архива Г. Грабаускаса Акция в защиту А.Палецкиса около суда в Каунасе 22 октября

Два раза в течение 2019 года я был в Брюсселе. Первый раз — по приглашению евродепутатов Татьяны Жданок и Мирослава Митрофанова — на форуме по правам человека, другой раз — на форуме европейских левых. Есть интерес к проблемам политических преследований и подавления свободы слова в Литве. Однако видно, что не хватает реальных механизмов решения этих проблем.

В конце ноября я был и в Женеве, на форуме ООН по правам человека — там я представил доклад о ситуации в Литве. Нужно двигаться и искать способы решения. Однако, повторюсь, пока вообще нет эффективных механизмов решения этих проблем, которые очень мешают развитию Литвы и Прибалтики в целом.

ИА REGNUM: Как Вы оцениваете реакцию международной общественности на очередное «дело Палецкиса»?

Международная реакция есть. Опубликованы статьи в разных СМИ Восточной Европы. О «деле Палецкиса» говорят и на международных форумах, немало людей подписали петицию за его освобождение. Некоторые западные политические силы, например — Компартия Франции, направили обращения в Литву, выразив своё отношение к преследованию Палецкиса. Французская компартия и некоторые другие левые силы требуют отпустить литовского политика и журналиста на свободу.

С другой стороны, литовские спецслужбы на это обращают мало внимания. Они признают авторитетом только своих хозяев — американские спецслужбы, а в остальном мало на что обращают внимание, действуют нагло и цинично.

Мы очень благодарны Татьяне Жданок, Алле Березовской, Йосифу Корену из Латвии, Сергею Середенко и Мстиславу Русакову из Эстонии, Фабьену Русселю, Лидии Самарбакаш, Винсену Буле из Франции и многим другим антифашистам из разных стран, которые заступились за Альгирдаса Палецкиса, которые поддерживают нас в этой трудной борьбе за правду.

Фото из личного архива Г. Грабаускаса Гедрюс Грабаускас (слева) и лидер компартии Франции Фабьен Руссель на форуме европейских левых в Брюсселе. 9 нояря 2019 г

ИА REGNUM: Центральная пресса Литвы не пишет о преследованиях местных диссидентов за их взгляды. Однако в социальных сетях обсуждаются вопиющие инциденты, звучат фамилии Йодишка, Шульцас, Меркулова — что вы знаете об их историях?

В Литве под пресс репрессий попадает много людей. Председатель Союза наблюдателей по правам человека Донатас Шульцас в своё время отсидел 2 месяца в тюрьме, а 17 октября был осужден за петицию — получил два года условно. Он понял, что его хотят реально закрыть в тюрьме, и в начале ноября покинул Литву. Сейчас Шульцас проживает в России.

Член СНФ Хенрикас Йодишка в прошлом столкнулся с обысками, с угрозами, и сейчас его судят на политическом процессе. Он выяснял судьбу брошенной в тюрму активистки СНФ Агне Григайтите (она арестована 7 июня 2019 года). Тогда на него начали давить и предъявили подозрение в том, что он якобы мешает деятельности работников полиции. Суд первой инстанции его оправдал, однако впереди у него суд второй инстанции.

Фото из личного архива Г. Грабаускаса Хенрикас Йодишка (с микрофоном) ветеран советской милиции

Активистка СНФ Айда Меркулова стала жертвой брутального нападения: 12 декабря её облили жидкостью и подожгли. Она находится в больнице. Я считаю, что это «украинизация» Литвы. Методы давления на антифашистов становятся всё более жестокими.

ИА REGNUM: Вы собираетесь оставаться в Литве или думаете о политическом убежище в другой стране, об эмиграции?

Мне нравится Литва, это моя Родина. Но меня преследуют 8 лет. Уже заведено новое уголовное дело, и все предыдущие дела возбуждались по политическим мотивам. Я уже думаю об эмиграции, потому что ситуация в Литве пока сложная.

Надеюсь, что придут времена, когда Литва пойдёт дорогой прогресса. Однако надо ещё дождаться таких времён.