Едва ли не каждую неделю, а то и чаще нам сообщают, как поймали того или иного чиновника — вора, хапугу, взяточника. Мелкого и покрупнее. Ловят вроде бы (на самом деле нет, конечно) так часто, что уже и не должно было остаться нечестных в рядах власть имущих. Однако всё равно находятся те, кто приворовывает у народа и государства.

Цитата из к/ф «Государственный чиновник» реж Иван Пырьев. 1931. СССР Чиновники

Вот, например, из последнего. Задержаны генерал-лейтенант Федеральной таможенной службы Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро. В ходе обысков у них изъяты 600 тысяч долларов, 600 тысяч евро, золотые слитки и часы брендовых марок. Как полагает следствие, действия двух высокопоставленных особ способствовали освобождению от уголовной и административной ответственности контрабандистов.

Есть и другой свежий пример — то ли комический, то ли трагический в своей мелочности и нелепости. Главу отделения МВД в Армянске Игоря Домрачёва задержали по подозрению в производстве подпольного алкоголя (проще говоря, палёной спиртяги).

Возникает вопрос: почему происходит то, что происходит? Почему чиновники, сидящие на хороших должностях, воруют, берут взятки и занимаются прочими непотребствами? Главный же вопрос звучит так: могут ли они жить иначе?

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

Если вы смотрели блестящий фильм Юрия Быкова «Дурак», то наверняка помните монолог, произнесённый мэром Галагановой — о том, как работает система, где каждый мутит. Это именно что система со своими чётко устоявшимися правилами, где каждый вынужден откатывать и отрезать, потому что иначе не получится, иначе нельзя. Так бывает с больным организмом, поражённым интоксикацией — попробуй он жить нормально со здоровыми нагрузками, и всё может кончиться трагически.

Природу такой системы не обманешь. Как и не обманешь греховности любого человека. Ходит миф, будто чиновники не воруют в Китае — однако это именно что миф, ведь воруют, и ещё как, а после переводят деньги за границу. Смертные казни за соответствующие преступления (пусть они больше нужны для шоу, нежели для реального дела) не сбивают коррумпированного задора.

В нашей же системе человек изначально идёт на ту или иную должность с мыслью о том, что ему придётся жульничать или воровать. Это воспринимается как данность в массовом сознании. Опросите своих знакомых. Задайте им один и тот же вопрос: «Веришь ли ты, что губернатор, депутат, начальник той или иной службы кристально честен и не совершает никаких противозаконных действий?». Ответ очевиден.

Таким образом, человек, становящийся чиновником, как бы априори обречён на то, чтобы откатывать, мутить, отрезать, брать взятки — в общем, играть в грязные игры. Он шёл туда, зная, что это делать придётся, потому что так поступают все. И поступи ты наоборот — во-первых, тебе никто не поверит, а во-вторых, удивятся свои же и отнесутся либо как к шпиону, либо как к прокажённому.

Тут надо менять сам образ чиновника как такового. Массам неплохо бы дать понять, что в России есть честные, к примеру, руководители ЖКХ или депутаты. Безусловно, это не сделает всех сразу и вдруг поголовно честными, но хотя бы сохранит на то некоторые шансы; ведь эффект визуализации никто не отменял. Кроме того, появится надежда, что во власть, в систему пойдут честные, порядочные люди, желающие сделать свою Родину, большую и малую, лучше. А так им просто стыдно появляться среди сборища сомнительных персонажей.

Цитата из телесериала «Год культуры» реж. Тито Калатозишвили. 2019. Россия Крайнее недоверие

На личном опыте. Долгое время шла речь о том, чтобы я баллотировался в депутаты севастопольского Заксобрания. Я неизменно отказывался по причине абсолютной уверенности в том, что там нет и не может быть честных людей, что подобная «служба» деформирует. Наконец, когда я всё-таки решился и сделал шаг, то столкнулся с двумя мнениями. Первое — как ты собираешься работать, спрашивали меня, среди воров и жулья? Второе — на меня начали косо смотреть (таких, правда, было мало), потому что порядочный человек туда не сунется. Закончилось всё тем, что меня не допустили к выборам. Причина? Люди, попавшие в Заксобрание, не смогли бы работать с таким, как я, — идеалистом, неспособным к коррумпированным и нечестным компромиссам.

По сути, мы наблюдаем замкнутый душащий круг, когда честный человек не хочет идти во власть и не воспринимается электоратом как честный (голосуют не за порядочного и ответственного, а за меньшее из всех зол, за узнаваемого), а те, кто там заседает, изначально не готовы работать с ним. Таков зловещий уроборос власти. Менять это необходимо, начиная с восприятия, создавая принципиально новые формы и смыслы, а после подключая конкретные механизмы отбора кадров.

Сейчас же человек, по сути, затачивается под систему. Она выстроена изначально с учётом его, человека, ошибки. Система понимает, что фильтры пропускают вовнутрь не лучших, но худших, а следовательно, необходимо сделать так, чтобы максимально минимизировать риски. Проще говоря, главная задача — не извлечь пользу, а не допустить ошибку. Неважно, сколько человек способен сделать благого; важно, чтобы в случае чего он нанёс как можно меньше вреда. Система функционирует так, чтобы исключить человеческий фактор, чтобы чиновник был превращён в винтик, чья вредоносная деятельность ограничилась бы заранее ограниченными рамками. Ни о какой пользе государству, ни о каком прорыве на благо народу при подобных раскладах не может идти и речи.

И это тоже необходимо кардинальным образом реформировать и менять. Однако прежде, чем перелопатить кадровую политику, необходимо модернизировать идеологический подход, реформировать само понимание, кто есть чиновник в нынешней России. Элита? Или побочный эффект порочной системы? И под элитой тут необходимо понимать элиту интеллектуальную, духовную, моральную. Тех, кто, пройдя многоступенчатую систему отбора, попадает наверх, наделённый ценными качествами, а не удачными знакомствами и высшей формой наглости как компенсацией отсутствия ума.

Советский плакат. К. Иванова и В. Брискина.Ближе к жизни, к живому делу!

Иначе же, если государство не сможет создать систему реальных элит, произойдёт ситуация, описываемая известной формулой «мещанин во дворянстве». Собственно, она уже происходит. Не будучи элитой духовно-интеллектуальной, чиновники делают себя элитой материальной, полагая, что благами финансовыми возвышают себя над остальными. Комплекс неполноценности тут тесно спаян с манией величия и безнаказанности.

Ловушка же устроена так, что воровство, взяточничество и прочая дрянь становятся единственно возможными формами и самоутверждения, и существования как такового, но насытиться ими невозможно. Оттого российский чиновник, как та девочка из рекламы сока, вливает в себя тонны денег, часов, взяток, откатов — настолько самозабвенно и безнаказанно, что впору спросить: «Ты не лопнешь, деточка?».

Однако если он лопнет в итоге, не будучи удалённым прежде, то, как перитонит, принесёт вред всему организму — вызовет интоксикацию. Что сегодня и происходит. И будет происходить, пока кардинально не изменится подход к позиционированию и отбору чиновников в России. До той поры, которая, будем откровенны, может, в принципе, и не наступить, чиновники будут выдаивать, обкрадывать и шматовать Россию. До полной её капитуляции.