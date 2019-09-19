Несмотря на то, что современный человек живёт в практически непрерывном потоке входящей информации, которую приходятся обрабатывать, кажется, что большинство прекрасно справляется с этой задачей. Человек умеет не замечать гул проезжающих мимо окна машин, разговоры соседей, шум кафе, спешаших по улице людей, тянущиеся парфюмерные шлейфы, легко справляется с выбором продуктов в супермаркете и, кажется, даже не страдает от навязчивой безвкусной музыки в магазине или машине. Иначе дело обстоит у людей с аутистичным мозгом, которому зачастую чрезвычайно сложно полноценно функционировать в столь привычной всем городской среде. Временами кажется, будто тело пронизано оголёнными проводами, или словно всё это шумное внешнее пространство настойчиво пытается проникнуть прямо в голову, заглушая собеседника, список покупок, собственные мысли и способность ориентироваться.

Иван Шилов ИА REGNUM

Однако обработка сенсорной информации человеком с РАС со стороны может выглядеть неоднозначной, непонятной и вызывающей вопросы. Кажется, вот человек слушает громкую музыку в наушниках или общается с друзьями, и вроде бы всё в порядке. А в другой момент он находится в супермаркете, и у него случается перегрузка. Из-за внешней непредсказуемости близкому окружению может казаться, что человек с РАС притворяется, капризничает или даже пытается манипулировать. Но всё становится относительно понятно, если немного разобраться в этом вопросе.

Во-первых, у каждого человека есть сенсорные ситуации, которые ему как неприятны, так и похожие по интенсивности, которые останутся незамеченными. Представьте, что сосредоточенно работаете над проектом, за окном через дорогу школа, дети галдят, родственник в соседней комнате говорит по телефону — высока вероятность, что ваш мозг этот фоновый шум просто отфильтровывает, или, быть может, он даже помогает концентрации. А теперь представьте, будто в этой же ситуации кто-нибудь садится рядом, берёт в руки шарик и начинает негромко им скрипеть. Почти наверняка от силы через пару минут этот шарик начнёт постепенно выводить вас из себя. Точно так и у людей с РАС: у одного человека может быть разная переносимость звуковой информации разного типа.

Например, известный мне шум природы меня успокаивает, помогает работать и размышлять, мне приятно просыпаться до зари под пение дроздов и зарянок, стая галдящих аргентинских попугаев не вызывает желания закрыть уши и спрятаться в тишину. Звук ночного автобуса или громыхание поезда тоже придают восприятию мира какой-то уют. А вот негромкая музыка поблизости, работающая стиральная машина или болтающие и стучащие посудой за соседними столиками люди — это уже слишком и может довольно быстро привести к перегрузке. Городские кафе, рестораны, большие магазины — это места, которые я стараюсь по возможности не посещать.

Немаловажную роль играет и контролируемость происходящего. Садясь за инструмент или начиная работу по металлу, человек планирует свои действия и знает, сколько времени ему потребуется, понимает, что в любой момент может остановиться, сделать тише, уйти с урока домой. Возможность полностью контролировать сенсорную нагрузку очень сильно влияет на то, насколько легко человек с ней справится. Скорее всего, свою роль в этом играет фактор предсказуемости. Есть, скажем, 40 гвоздей, которые нужно вбить в стену, и человек с РАС спокойно делает это дело. Но сколько гвоздей есть у соседа? Будет ли он заниматься этим 20 минут или до самого вечера, или превратится в одного из тех мифических соседей, у которых ремонт каждый день и круглый год, и может быть, тогда нужно переехать? А куда? Где найти спокойное место? А на новом месте придётся заново адаптироваться, искать удобные магазины… Это даже не ход мыслей, а поток ощущений, которые с каждым ударом молотка всё сильнее перегружают всю сенсорную систему человека с той или иной формой аутизма.

Здесь важно отметить, что фактор непредсказуемости, неконтролируемости — далеко не единственное, что влияет на возможность испытать сенсорную перегрузку, просто есть ситуации, когда он вносит свой решающий вклад.

Разумеется, к сенсорной перегрузке ведут не только звуковые стимулы, но и обонятельные, осязательные и визуальные. Яркое солнце, активное движение на улице, быстро сменяющиеся кадры, интенсивные запахи, неграмотное распределение источников света в общественных местах, процесс выбора товаров в магазинах и многое другое может легко вызвать сильный дискомфорт и даже перегрузить сенсорную систему, и человеку потребуется время в уединении и спокойной обстановке, чтобы прийти в себя — кому-то достаточно нескольких часов, а другому потребуются дни.

Аутистичные дети могут бояться праздников с их столь привычной всем атрибутикой — фейерверками, огоньками, суетой, хлопушками, воздушными шариками, которые имеют свойство неожиданно лопаться. Новогодний период может стать для такого ребёнка не праздником, а испытанием его сенсорной системы.

Хэтти Герц

Чрезмерная стимуляция звуком или светом может приводить к физической боли, а проявляется сенсорная перегрузка по-разному: у человека может случиться срыв, дизориентация; кто-то может начать вести себя просто раздражительно, а кто-то агрессивно по отношению к себе, окружающим людям или предметам; может отключиться функция речи, и аутистичный человек будет стремиться как можно скорее покинуть ситуацию (не рекомендуется бежать за ним и пытаться добиться объяснения). Но бывает и так, что человек буквально теряет способность передвигаться — такое может случиться в особо шумных местах — например, на дискотеках или в каких-нибудь боулинг-клубах с очень громкой музыкой.

Дети могут впадать в истерику, у которой, с точки зрения взрослого, нет видимой причины, а для того чтобы прийти в себя они нередко прячутся в шкафу, под кроватью или в других укромных тёмных уголках, где их никто не будет беспокоить.

Достаточно часто общавшиеся со мной люди, например, хорошо знают, что бывают моменты, когда я могу, гуляя со знакомыми, молча внезапно развернуться и уйти, незаметно скрыться или покинуть урок, ничего не сказав. Это значит, что мне немедленно нужно остаться одной и нет ресурсов на то, чтобы сказать об этом присутствующим. Однако для достаточно близкого человека, к которому есть доверие, мозг всегда выделяет какие-то экстренные резервы на то, чтобы быстро пояснить ситуацию. Бывает, что создаётся иллюзия, будто это лишь вопрос личного выбора и практики, но на самом деле оно работает совершенно иначе.

Последние исследования показывают, что, в отличие от других нарушений обработки сенсорной информации, люди с РАС почти не поддаются коррекции в этой области через тренировку и постепенное усиление провоцирующего перегрузку стимула — момент привыкания к стимулу не наступает.

В Сети можно встретить много советов, что делать, если ваш близкий человек испытывает сенсорную перегрузку, но на самом деле нет универсального набора действий, и только методом проб и бесед можно научиться действительно помогать конкретному человеку в такой сложный момент. Исключение, пожалуй, когда перегрузка случилась в очень шумном месте, и аутистичный человек дизориентирован и не может покинуть ситуацию — тогда ему нужно помочь, увести в тихое место и дать отдохнуть.

С течением времени почти у каждого аутистичного человека вырабатывается свой набор методов, в той или иной степени облегчающих жизнь в городе и помогающих по возможности предотвращать перегрузки или снижать их частоту. Тёмные очки, собранные или короткие волосы, которые не будут разлетаться на ветру; необязательность макияжа и сложной укладки; возможность быть собой, не участвовать в корпоративах; наушники-шумодавы, комфортная одежда; спокойный выбор продуктов и их заказ через Интернет; отсутствие необходимости ездить каждый день на работу; опция покинуть класс или урок без предварительного разрешения учителя; отдельное помещение во время экзаменов и многое другое.

Хэтти Герц

Я, например, всегда ношу с собой тёмные очки и беруши, предпочитаю делать покупки через Интернет, всегда запрашиваю отдельную комнату для экзаменов, если вижу, что в общем зале есть какие-то отвлекающие факторы. Когда ходила в школу, не посещала уроки, которые считала ненужными и шумными (например, физкультура, пение и уроки труда), суббота всегда была свободна от школы, какие бы предметы там ни были, и я оставляла за собой право в любой момент уйти с уроков — школьная программа не вызывала трудностей, т. к. я занималась дома самостоятельно. Но независимо от успеваемости ребёнка всегда стоит позволять ему пропускать школу, если у него есть в этом потребность. А ещё лучше — перейти на домашнее/семейное образование: в России, как и в ряде других стран, это предусмотренная законодательством форма обучения.

Современный мир, к счастью, не только нагружает, но и предлагает всё новые возможности, которыми надо пользоваться. И кто знает, возможно, когда-нибудь мы будем жить в квартирах и домах с обязательной звукоизоляцией, а безусловный базовый доход станет обыденностью и позволит людям с нарушениями обработки сенсорной информации снизить тревожность, ощутить безопасность и спокойно заниматься делом своей жизни в удобном ритме.