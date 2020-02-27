В последнюю неделю декабря правление Нового банка развития (НБР) одобрило финансирование в размере 6 млрд. рэндов ЮАР для проекта национальной южноафриканской энергетической компании Eskom по аккумулированию электрической энергии. Проект будет представлять собой систему хранилищ электроэнергии общей емкостью 360 МВт, распределенных в четырех провинциях Южной Африки.

Eskom.co.za Duvha Power Station, ЮАР

НБР был создан в 2014 году странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) для мобилизации ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС и других странах с развивающейся экономикой и развивающихся странах. Таким образом, вхождение в проект Eskom соответствует общей концепции банка, говорится в заявлении НБР.

Согласно заявлению НБР, проект в первую очередь направлен на удовлетворение пикового спроса на электроэнергию, в большей степени за счет возобновляемых источников энергии, а также на предотвращение выбросов, связанных с использованием ископаемого топлива.

На 4-м ежегодном собрании руководителей банка, которое состоялось в Кейптауне в апреле этого года было заявлено, что банк видит «различные возможности» в ЮАР. Уже объявлено, что НБР предоставит Eskom проектный кредит на сумму $480 млн (около 6 млрд рэндов) для проекта по защите окружающей среды для Медупской ТЭС. К настоящему моменту банк уже проинвестировал южноафриканских проектов на $1,5 млрд. Три из пяти новых проектов, утвержденных для финансирования НБР в Кейптауне, являются южноафриканскими. Помимо упомянутых здесь проектов энергетической корпорации Eskom, это проекты южноафриканской Корпорации промышленного развития (IDC) и Корпорации Транскаледонского тоннеля (TCTA).

Kremlin.ru Президент ЮАР Сирил Рамафоза. Саммит БРИКС

Причем аппетиты южноафриканцев простирались еще шире. В марте этого года Bloomberg сообщил, что НБР планирует предоставить Eskom в 2019 году вдвое больше, 11,2 млрд рэндов для инфраструктурных проектов. Однако такая позиция банка вызвала недовольство других африканских правительств, и банк вынужден был отступить, обратив внимание, например, на водный проект в высокогорье Лесото, о чем лично просил на конференции в Кейптауне министр финансов Тито Мбовени — не министр финансов Лесото, а министр финансов Южной Африки…

Логика министра Мбовени была прозрачна и понятна: дайте им тоже что-то, иначе криков и визга будет до Гренландии. На дипломатическом языке фраза звучала так: «Инфраструктура на юге Африки взаимосвязана, и поэтому наш подход к финансированию проектов на юге Африки должен учитывать это».

Здесь следует отметить, что потребительская психология получателей всевозможных помощей, субсидий и дотаций для Африки характерна не только на обывательском уровне. Экономика попрошайничества сегодня в африканских реалиях по эффективности может конкурировать с эффективностью экономики углеводородов и полиметаллов.

Мы уже рассказывали здесь о более чем вероятной на первый взгляд странной войне Руанды и Уганды за обладание беженцами на своей территории, в основе которой — стремление перехватить у соседа дотации международных спонсоров и организаций (прежде всего ООН) на содержание этих самых беженцев.

Kremlin.ru Владимир Путин с председателем российской части Делового совета БРИКС, президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным на встрече с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития. 14 ноября 2019 года

Вокруг всевозможных реально существующих проблем стран континента — от проблемы беженцев или цифрового неравенства до экологических задач вроде уничтожения гиацинтов озера Виктория — сформировалась особая экономика попрошайничества, которая предусматривает в качестве обязательного условия усугубление тех самых проблем, на борьбу с которыми западные спонсоры выделяют гранты, дотации и субсидии. В результате в выигрыше остается то правительство, которое сумело убедить Запад в надвигающемся гуманитарном или экологическом кризисе — а вовсе не то, которое реально берется за решение насущных задач экономики и социальной сферы.

Поведение России, Китая, Индии и с недавних пор Бразилии в Африке выстроено на совершенно других принципах. Эти страны не «помогают», а вкладывают — жёстко, цинично, иногда (особенно китайцы) просто захватывая целые сектора национальных экономик по схеме «невозвратных кредитов», о чем мы здесь неоднократно говорили. И если русские или китайцы где-то «помогают» в гуманитарной или экологической области — ищите рядом нефть, алмазы, полиметаллы и уж точно политическое влияние, чтобы обеспечить к ним безопасный доступ.

Точно так же ведет себя и банк БРИКС, вкладывая в инфраструктурные проекты не по гуманитарным или климато-апокалиптическим мотивам, а с целью банального возврата вложений с хорошей прибылью.

Такой подход вызывает дружный визг африканских лидеров «старой закалки», творцов экономики попрошайничества, в западной прессе. Собственно, он и рассчитан именно на западную аудиторию — европейскому избирателю, травмированному мультикультурализмом и навязанным ложным комплексом вины за свой успех, показывают, что избранное им руководство — гуманно, мыслит глобально и задумывается о будущем, в то время как русские, китайцы и индусы — фу, просто какие-то новые колонизаторы!

Eskom.co.za Строительство электростанции Кусиле в ЮАР. Зона турбогенератора

То, что эти «колонизаторы» и те африканские правительства, которые на них поставили свои политические инвестиции, реально решают проблемы, создают работающие технологические анклавы и цепочки, из руин поднимают инфраструктуру, о которой все дружно забыли сразу после обретения независимости — предсказуемо не интересует певцов «экономики попрошайничества».

Да, эта новая африканская экономика — отнюдь не Город Солнца, и русские, китайцы и индусы, входя в Африку, неприкрыто тащат все под себя с цинизмом, который и колониалистам позапрошлого века не снился. Но с их приходом создаются рабочие места в индустрии, интенсифицируется агросектор, а все это тащит за собой профессиональное образование, сперва низовое, а оно в свою очередь — местные университеты, науку и инженерный бизнес… И это не обещания — тут никто никому ничего не обещает — просто так она устроена, эта новая экономика хищнической индустриализации Африки. Так устроены ее потребности.

Ветераны борьбы с колониализмом отстаивают как могут выстроенную их руками экономику попрошайничества. Молодые волки в африканском истеблишменте выстраивают экономику хищнической индустриализации. За первыми — Европа и одряхлевшие международные структуры. За вторыми — русские, китайские, индийские и бразильские инвесторы с личным опытом первичного накопления капитала и отличным пониманием того, как делать в Африке дела.

Все только начинается…

Аналитическое бюро «RE:Ports»

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