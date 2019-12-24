Китай часто называют второй по величине экономикой мира, которая вскоре станет первой. Существуют разные прогнозы относительно того, когда это произойдет. Фактически с точки зрения «паритета покупательной способности» — с учетом различий в стоимости жизни — Китай уже оказался на первом месте, пишет экономист Тайлер Коуэн в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Читайте также: The Hill: какие шаги должны предприять США в отношении Афганистана?

Все эти утверждения верны, но они могут ввести в заблуждение. По сравнению с США Китай намного беднее. Ключевой момент заключается в разнице между уровнем дохода и размером национального богатства. ВВП и связанные с ним цифры измеряют потоки доходов, а именно: количество товаров и услуг, произведенных в данной стране в течение года. Национальное богатство отражает общий запас ресурсов той или иной страны, и оно намного больше. Кроме того, у состоятельных стран, которые оставались стабильными на протяжении очень длительного времени, таких как США, разрыв между размером национального богатства и уровнем доходов обычно больше, чем у других стран.

Когда дело доходит до национального богатства, США значительно опережают Китай. Размер национального богатства США, возможно, в три раза больше, чем у Китая. Это очень приблизительная оценка Майкла Бекли из Университета Тафтса, основанная на данных Всемирного банка и ООН.

Nps.gov Американское богатство

Одна из причин того, что США обладают большим национальным богатством, чем Китай, заключается в том, что в Соединенных Штатах лучше природные условия. В США воздух и вода намного чище, существует более совершенный институциональный и бюрократический механизм защиты окружающей среды. США располагают большими запасами воды. В частности, северный Китай столкнулся с долгосрочными проблемами с водой, при этом США сделали гораздо больше для обеспечения безопасности своего юго-запада, чем Китай для своего севера.

В США также гораздо больше нефти и газа, чем в Китае, и они гораздо меньше зависят от поставок энергоресурсов из других стран. Большие запасы воды и лучший доступ к ним позволяют США проводить фрекинг. США также имеют больше пахотных земель, чем Китай, и являются крупнейшим в мире экспортером продовольствия. Конечно, эти объемы производства продовольствия и нефти отражены в текущем ВВП, но долгосрочная стоимость этих ресурсов, включая геополитическую безопасность, которую они позволяют обеспечить, выходит далеко за рамки показателей ВВП. У Китая также есть очень серьезные долгосрочные проблемы с загрязнением почвы, с которыми в долгосрочной перспективе будет гораздо сложнее бороться, чем с загрязнением воздуха. Итак, если посмотреть на долгосрочные запасы ресурсов США и Китая, то явное преимущество окажется на стороне США.

Национальное богатство КНР уступает США и в сфере высшего образования. В Соединенных Штатах расположено много ведущих мировых высших учебных заведений, в то время как в Китае вы найдете всего несколько подобных учебных заведений, включая Пекинский университет и Цинхуа. Такие учреждения, как Гарвард, Принстон и Массачусетский технологический институт, заняли позицию в сфере исследований, особенно за пределами естественных наук, которую китайским учреждениям будет трудно занять.

Thermos Здание Масcачусетского технологического института

С другой стороны, нет сомнений в том, какой рынок недвижимости вы предпочли бы выбрать. Китаю по-прежнему нужно много строить, чтобы обеспечить жильем рабочих, которые приезжают из сельской местности. Китайские высокоскоростные дороги — это замечательно, но в условиях экономики с низкой заработной платой доход на душу населения остается примерно таким же, как в Мексике, и является ниже, чем, скажем, в Японии.

Читайте также: NYT: Трамп целенаправленно подрывает кибербезопасность перед выборами?

С точки зрения нематериальных корпоративных активов США также пользуются преимуществами, которые им дают бренды, известные во всем мире, в том числе в Китае, благодаря превосходному качеству и сервису. У Китая нет ничего похожего на Coca-Cola, McDonald's или Google, хотя в технологическом секторе Китай демонстрирует некоторые признаки наверстывания. Глобальные потребители все еще испытывают больший голод по американским продуктам, и это преимущество, вероятно, не исчезнет в ближайшее время.

Здесь можно провести полезную аналогию. Основатель Microsoft Билл Гейтс и американский миллиардер Уоррен Баффетт не фокусируют все свое внимание на том, сколько денег каждый из них заработал за год. Вместо этого они смотрят на свое богатство, то есть на общую сумму своих прошлых доходов, за вычетом расходов, конечно. Государство должно делать то же самое.

Конечно, никто не говорит о том, что США могут расслабиться и проигнорировать проблемы, возникшие в связи с ростом Китая. Но при любом честном сравнении двух стран нужно учитывать все параметры. В данном случае США оказываются в лидерах.