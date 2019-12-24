Конец 2019 года отметился несколькими знаковыми событиями для российской газодобывающей и газохимической промышленности. Самое громкое, конечно — это ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири». А на днях СМИ сообщили, что в посёлке Сковородино, рядом с которым прошел этот газопровод, будет построен завод по производству метилового спирта с экспортным прицелом на Китай, Японию и Южную Корею.

Gazprom.ru Сварка первого стыка газопровода «Сила Сибири»

Правда, этот завод выйдет на полную мощность только в 2023 году. Но есть предприятия, которые запустят производство уже летом этого года! Россия входит в небольшой пул стран-экспортёров этого востребованного сырья и уже добилась полной независимости от импортных технологий и оборудования при его производстве.

Это говорит о серьезных планах России на «метанольную экспансию», необходимость которой диктуется рынком: по прогнозу Vygon Consulting, за ближайшие семь лет мировое потребление метанола должно вырасти на 60,5%.

Анонсированный проект в Амурской области — не единственное свидетельство позитивного «драйва» в российской газохимии. Из источников в отрасли известно также о скором запуске еще одного нового крупного завода по производству метанола: пробный запуск должен состояться уже весной 2020 года. Завод, что немаловажно, будет производить метанол с использованием только российских технологий и оборудования — то есть импортозамещение в отрасли реализовано на все 100 процентов.

Самый же масштабный проект в этой сфере «вынашивает» Газпром, как сообщают «Ведомости», в партнерстве с концернами SABIC из Саудовской Аравии и SOCAR из Азербайджана. В планах госкорпорации заявлено строительство газохимического комплекса на полуострове Ямал, на базе Бованенковского кластера месторождений.

Неудивительно поэтому, что в России на текущий момент к строительству заявлено полтора десятка крупных метанольных производств суммарным выпуском около 19 млн тонн продукта в год. И, конечно, российские инвесторы, вкладывающее средства в создание и развитие газохимических производств, ожидаемо рассчитывают на поддержку со стороны государства.

Gazprom.ru Трасса газопровода «Сила Сибири»

В аналитическом докладе упомянутой выше компании Vygon Consulting назывались два основных сдерживающих фактора развития этой отрасли. Первый — слабая логистическая инфраструктура: на всю Россию есть только один портовый терминал по перевалке данного продукта, который находится в порту Находка, и для поставок метанола на запад экспортёры вынуждены использовать финский порт Котка, что значительно увеличивает транспортные расходы. Второй фактор — отсутствие льготного кредитования.

Тем не менее у государства есть определенные инструменты стимулирования отрасли, которые могут частично компенсировать издержки производителей на сложную логистику и обслуживание дорогих кредитов. Например, можно частично пересмотреть правительственные льготы на импорт оборудования и технологий, которых нет в России. Ввозные пошлины «обнулялись» совсем вроде бы недавно, в 2015 году, однако импортозамещение идет ударными темпами, и в той же газохимической отрасли при производстве метанола сегодня можно в полной мере обойтись отечественными разработками. А деньги от пошлин за импорт оборудования направить на преференции тем, кто способствует импортозамещению.

В общем, механизмы государственного стимулирования тех или иных отраслей экономики требуют не менее точной и оперативной «наладки», чем сложные производственные механизмы. А в сфере производства метанола, где Россия имеет все шансы «подвинуть» на мировом рынке таких конкурентов, как страны Ближнего Востока, это особенно важно.

Ural-66 Вагон-цистерна с бронелистом для метанола

На долю нашей страны сегодня приходится 4% мирового экспорта метанола, при этом внутренние потребности полностью закрываются отечественными предприятиями. Практически решенным делом можно считать переход морских судов на заправку метанолом: за это двумя руками голосуют все судовладельцы мира, ведь экономия получается очень существенная. То есть рост спроса на метанол во всем мире на многие годы вперед практически гарантирован.

При этом для России речь, повторим, идет об «одностроннем» экспорте — когда для производства экспортируемого продукта не используются ни иностранные технологии, ни иностранное оборудование, ни иностранная рабочая сила. Это, пожалуй, то, о чем мечтает правительство любой страны и на развитие чего должны быть направлены усилия всех государственных институтов.