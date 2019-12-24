



Kurganobl.ru Вадим Шумков

Интервью губернатора Курганской области Вадима ШумковаИА REGNUM

Уважаемый Вадим Михайлович! Почти год перед выборами Вы замещали должность временно исполняющего обязанности губернатора Курганской области. Но всегда жили интересами Уральского федерального округа и своей родины — Курганской области. Тем не менее, когда Вы стали временно исполняющим обязанности главы региона, что показалось Вам наиболее сложным?

Инерция. И, в ряде ситуаций, недееспособность системы. К сожалению, даже абсолютно здравые люди настолько разуверились во власти и сами в себе, что многое приходилось повторять по три и более раза, а часто просто делать самому в формате «делай, как я». Оттого всё проходило многократно тяжелее, нежели в обычных условиях.

После вступления в должность губернатора Курганской области, Вы призвали «рассматривать ситуацию, сняв розовые очки и нимб святости одновременно». Удалось?

Я по жизни «без очков». А предложение было — отказаться от иллюзий в вопросах взаимного восприятия чиновников и общества. Никто не свят, мы все «сделаны из одного теста». А потому и строить наше будущее надо тоже вместе, не дробя общество на фрагменты и фракции, не выискивая у проблем с вековыми корнями простые решения. Их нет.

Как развивается ситуация с Вашей идеей о «фермерском заёме» под 3%, обсужденная в начале октября с АО «Россельхозбанк»?

Банки уже принимают такие заявки. И Россельхозбанк, и Сбербанк. А с декабря ещё более широкую программу начал наш институт развития — Инвестиционное агентство. Оно запускает три вида займов одновременно — «Мини-завод», «Мини-ферма» и «Мини-услуга». Так же по ставке от 3 до 5% максимум. На эти цели направлено 325 млн рублей. Нам нужны проекты, дающие региональной экономике новые рабочие места.

Кто вошел в Вашу управленческую команду? Это уроженцы Курганской области или представители других регионов? Проводится ли в Курганской области кадровый конкурс по принципу федерального конкурса «Лидеры России»?

У нас нет географических или иных предпочтений. Курган, Тюмень, Москва, Екатеринбург, Нижневартовск… Отбор управленцев по новой системе мы запустили ещё в начале этого года, назвав его «Губернаторская сотня», или управленческий резерв. Отбираем, учим, тестируем, а тех, кто наиболее интересен, назначаем. Уже 32 человека оттуда заняли различные должности. В том числе один заместитель губернатора, два директора департаментов, три главы муниципальных районов и ряд других управленцев. Этим людям вместе с нами предстоит менять Курганскую область.

Как сейчас в регионе реализуются национальные проекты? В чем имеются очевидные успехи, а в каких проектах сталкиваетесь с наибольшими трудностями? Как боретесь с этими трудностями?

Нацпроекты стали для нас серьезным подспорьем в части решения застарелых проблем, на которые нет своих ресурсов. Объём нерешаемых десятилетиями накопленных проблем в регионе колоссальный. Никакого бюджета на них не хватает, потому задействование национальных проектов и плана развития области, который находится на утверждении в правительстве РФ, даёт нам гораздо больше возможностей двигаться ускоренными темпами. Раньше регион практически не принимал участия в целом ряде программ и проектов. Всё было как в спячке. Сейчас ищем любые возможности, чтобы выйти на новый уровень развития. Десятки новых социальных объектов в рамках нацпроектов дают мне возможности высвободить часть собственных ресурсов на ремонт тех школ и детских садов, которые ждали этого более 40 лет. Проект «Безопасные и комфортные дороги» по региональным трассам даёт шанс часть средств собственного дорожного фонда направить внутрь муниципалитетов и сразу начать показывать людям другое качество жизни. А трудности, как у всех, — проблемы с раскачкой части заказчиков, многие из которых за десятилетия спячки просто отвыкли работать, и качество подрядчиков, которых приходится нередко ручным приводом заставлять делать ту работу, на которую они зашли через 44 ФЗ. А это нередко потеря времени и денег.

Как осуществляется Ваша «обратная связь» с жителями области?

Всеми доступными нам способами. Постоянные выезды на территории и встречи лицом к лицу. СМИ. Мои личные аккаунты и прямые линии. Задача не пропиарить «себя любимого», а максимально довести то, что мы делаем, и пояснить, как решаются те или иные проблемы.

Вы были слушателем второго потока обучения в Высшей школе государственного управления. Чем «школа губернаторов» помогла и помогает Вам в работе?

Контактами. Там много хороших ребят. Многие из них — мои коллеги, губернаторы. Потому даже общие проблемы можно обсудить с юмором. Ну и, конечно, поддержка администрации президента — там тоже много переживающих за страну коллег, помогающих и словом, и делом.

С какими промежуточными итогами Вы подходите к концу 2019 года? И каковы первоочередные задачи на 2020 год?

Итоги неплохие. Ключевые макропоказатели по экономике за 9 месяцев этого года в сравнении с соответствующим периодом прошлого говорят о том, что область начинает выздоравливать. Рост промышленного производства 106,3% (по РФ — 103%), инвестиции в основной капитал — 161% (по РФ — 100,7%), строительство — 134,4%. Даже ставшее привычным падение производства в сельском хозяйстве (только за 2018 год — минус 5,9%) сменилось на рост (100,1%).

Впервые за сорок лет запущен масштабный ремонт дорог — 350 км отремонтировано. Только в Кургане более 40 км сделано за год. Таких объемов не было со времен СССР. Впервые за 40 лет начали строить мост в Кургане. Массово ремонтируются дома и исторические объекты, строится набережная в Кургане, делаем центральный парк, строятся детские сады, школы. В этом году в плане 9 новых детских садов, 3 школы и 2 физкультурно-оздоровительных комплекса. Объемы ремонтов действующих школ, больниц и детских садов выросли в 3,5 раза. А на следующий год мы их еще двукратно увеличим. Десятки новых объектов благоустройства в других муниципалитетах области.

Без единого кредита мы выплатили просроченную кредиторскую задолженность по налогам, зарплате и коммунальным платежам в размере 2,3 млрд рублей. Сейчас до конца года перечислим еще 1 млрд на закрытие долгов.

Мы вошли в целый ряд федеральных программ. Реализуем комплекс мер по народосбережению — в Курганской области теперь можно без торгов получить земельный участок под ИЖС, по льготной стоимости получить для строительства домокомплект, пиломатериалы и лес на корню. После строительства дома либо рождения ребенка земля переходит в собственность бесплатно. Курганская ипотечно-жилищная корпорация возмещает первый взнос по ипотеке до 300 тысяч на новое жилье. Также до 300 тысяч рублей под 3% годовых на 5 лет можно получить по новому займу «Свой дом».

Сейчас формируем новый комплекс мер — субсидирование части расходов на строительство своего дома для переезжающих и создание площадок для комплексной застройки ИЖС.

Рассчитались по многолетним долгам в части регионального маткапитала — более 600 семей получили такие выплаты.

Сейчас начинаем разовые выплаты по целому ряду категорий населения, от ветеранов до бюджетников. В следующем году всю экономию внутри социальных сфер направим на увеличение заработной платы. В части отдельных категорий, представляющих здравоохранение и муниципальную службу, такое увеличение пройдет уже в этом году.

Студентам из малообеспеченных семей начали выплачивать стипендии.

В 23 муниципальных образованиях мы достаточно хорошо «похлопали» тарифы для населения, где видели завышение. Полагаю, что эти меры поддержки не в последнюю очередь повлияли на доверие населения. Миграционная убыль снизилась за год на 62,7%. А число прибывших в область выросло на 3,7%. Большое количество строительства новых и ремонта действующих объектов системы ЖКХ.

Бизнес тоже получает поддержку, субсидии и серьезные льготы по налогам. Созданы три территории опережающего социально-экономического развития, создается сеть индустриальных парков — 7 таких объектов должно быть создано в течение полутора ближайших лет. Только в ближайшее время мы направим на эти объекты более 500 млн рублей.

Более 300 млн рублей направляем на предоставление инвестиционных займов «Мини-завод», «Мини-ферма», «Мини-услуга» под ставку 3% годовых. Ввели два новых вида поддержки для аграриев — проекты «Агростартап» и «Семейная ферма».

С 2020 года вводим новые виды — поддержка строительства новых свиноферм и молочно-товарных ферм. Всего нам нужно запустить до 100 малых и средних проектов до конца 2020 года.

В три раза к 2019 году увеличим объем субсидирования приобретения нового оборудования в МСП и промышленности.

А 20 декабря правительством области было принято беспрецедентное решение — тариф на электроэнергию для предпринимателей был снижен на 1,6 руб. Для населения стоимость электричества «заморожена», а тарифы на воду, тепло, вывоз мусора снижены. Это далеко не полный список добрых дел, входящих в обязательный перечень нашей работы.

На следующий год у нас еще более масштабные планы по всем направлениям. Они потребуют еще больше сил и энергии. Результаты этого года показали, что ресурсы у нас есть, нас поддерживает федеральный центр и наши ближайшие соседи. Просто не будет, но, как говорится, — дорогу осилит идущий.