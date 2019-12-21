По сообщению РИА Новости, известный в Японии специалист по России профессор престижного университета Цукуба Ицуро Накамура считает, что Россия и Япония могут развивать отношения и без мирного договора, ибо связи между двумя странами уже развиваются вне зависимости от результатов переговоров по такому соглашению.

Япония

«Я не вижу острой необходимости в мирном договоре, возможно, он даже и не нужен. Многие страны в мире создают добрые и доверительные отношения без мирного договора. Экономические и культурные связи между нашими странами расширяются и без перспектив по мирному договору. Так, например, с конца марта следующего года появится много новых рейсов между РФ и Японией. Беда в том, что вопрос мирного договора упирается в территориальные вопросы. Я думаю, что пока мы будем двигаться без мирного договора, а потом будем думать о Курильских островах», — сказал Накамура РИА Новости, комментируя высказывание российского президента о том, что между Россией и Японией существуют доверительные отношения, несмотря на то, что решение по мирному договору пока не найдено.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Агентство приводит и слова профессора о том, что он понимает озабоченность российской стороны и лично Путина военным сотрудничеством Японии и США в контексте Курильских островов.

«Вопрос в том, что на Окинаве идет строительство новой военной базы. И это несмотря на протесты местного населения, которое выступает против американских баз на этом острове. Японское правительство игнорирует эти протесты. Японское правительство не намерено сокращать американские военные базы. Возможно даже укрепление военного сотрудничества между США и Японией в связи с угрозами, исходящими со стороны Китая и КНДР. Поэтому Путин беспокоится, что японское правительство не исключает возможность размещения военных баз даже на Курилах», — подчеркнул эксперт.

Созвучное высказанному профессором Накамура мнение автору этих строк в последнее время доводится слышать от японцев все чаще. Все меньше моих собеседников верят, что в создавшейся военно-политической обстановке сохранения напряженности в Северо-Восточной Азии, рецидивов «холодной войны», выхода США из соглашений по ограничению стратегического и иного вооружения Россия может ради улучшения отношений с Японией пойти на создающую опасность своей безопасности передачу Курильских островов. Практически никто из моих собеседников из числа видных политиков и политологов не отрицал, что по действующему японо-американскому «Договору безопасности» и административному соглашению с США японское правительство не сможет гарантировать демилитаризованный статус островов в случае их гипотетической передачи Японии. При этом правительство Абэ едва ли попытается ради «северных территорий» убедить администрацию США сделать для Курил исключение в административном соглашении.

Опасаются японцы и того, что в случае одностороннего введения таких ограничений Вашингтон и Пентагон могут заявить об отказе защищать Японию в случае серьезного военного обострения в ситуации вокруг островов Сэнкаку (Дяоюйдао), на которые претендует правительство Китайской Народной Республики.

U.S. Air Force Американские солдаты с японским флагом

Признают японцы и то, что мирный договор правительству Абэ нужен не как цель улучшения отношений с Россией, а лишь как средство достижения многолетнего стремления заполучить южные Курилы и омывающие их богатейшие морские акватории. Убедителен для них и довод о том, что у России нет мирного договора с главным противником во Второй мировой войне, и это отнюдь не мешает развитию отношений с Германией.

Другое дело, что пока в обстановке продолжения, по сути, антироссийской кампании вокруг «северных территорий» отнюдь немногие могут открыто высказываться об усталости от искусственно созданных «территориальных проблем», причем не только с нашей страной, но и с другими соседями Японии. Поэтому открыто высказанная профессором Накамура принципиальная позиция заслуживает уважения.