Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук выступил с важным заявлением. «Мы вводим санкции применительно к любой деятельности, которая подпадает под санкции, — подчеркнул он. — Такова наша политика, и она применяется во всех случаях, никаких исключений из нее нет». По всем признакам, Вашингтон приступает к реализации нового или запасного варианта действий в отношении Ирана, отказываясь от практики исключений из режима санкций. Это вызвало повышенное внимание в Азербайджане.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Напомним, осенью прошлого года министерство финансов США в опубликованном документе поясняло: «Санкции не будут применяться в отношении любого субъекта, связанного с проектом для разработки природного газа и строительства и эксплуатации трубопровода для транспортировки природного газа из Азербайджана в Турцию и Европу, а также для проектов, которые обеспечивают Турции и странам Европы энергетическую безопасность и энергетическую независимость от правительства Российской Федерации и правительства Ирана». Согласно имевшейся информации, договоренность об этом была достигнута в ходе визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона 24 октября 2018 года в Баку. Речь в первую очередь шла о реализации одного из сегментов азербайджано-иранского проекта «Южный газовый коридор», который в настоящее время введен в эксплуатацию и в котором иранская компания NICO в плане второго этапа разработки месторождения «Шах Дениз» имеет десятипроцентную долю. Раньше США активно поддерживали этот проект, заявляя, что он является альтернативой российским проектам в обеспечении энергетической безопасности Европы. В свою очередь международное издание Natural Gas World утверждало: «Лучше было бы, чтобы эту трубу частично заполнял иранский, а не российский газ».

President.az Ильхам Алиев открыл Южный газотранспортный коридор

Возможная реализации озвученных Хуком санкционных угроз не только выводит Тегеран из путей транспортировки иранского газа через Азербайджан на мировой рынок, но и определяет новое отношение Вашингтона к проблеме обеспечения энергетической безопасности Европы. При этом за утерей интереса к энергетической логистике в Закавказье видны свежие нюансы американской политики в отношении Баку. Бросаются в глаза следующие факторы. Первый: Азербайджан становится после Турции вторым тюркским государством, над которым США заносят «дамоклов меч» санкций. Второй: Вашингтон, разрабатывая сценарии действий против Ирана, будет пытаться держать в постоянном политическом и геополитическом напряжении Баку. Этот «сериал» содержит в себе немало региональных сюжетов, включая перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта или отношения Азербайджана с соседней Грузией, которая может быть использована как политический инструмент в регионе. При этом нельзя исключать потенциальную возможность активизации как проиранских сил в Азербайджане, так и проазербайджанских в самом Иране. По мнению бакинских политологов Ильгара Велизаде и Зардушта Ализаде, «отношения Ирана и Азербайджана никогда не были «глянцевыми» и всегда имели сумму противоречий, но противоречия отходили на второй план, так как вперед выходили прагматические интересы двух стран».

Однако у США был и остается соблазн разыграть азербайджанскую карту. Тем более что Баку всегда поддерживал ядерную сделку Ирана с «пятеркой» (США, Великобритания, Россия, Китай, Франция и Германия), оказался в одном ряду на этом направлении с Москвой, Пекином и Европейским союзом. И, конечно, с Анкарой, которая тоже не поддерживает иранскую политику президента США Дональда Трампа. В этой сложной ситуации президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву предстоит проявить огромное дипломатическое мастерство для того, чтобы удержать региональный баланс сил, быть готовым к приятию, возможно, нестандартных решений, хотя формально Баку ведет разработку своих углеводородных ресурсов независимо от Тегерана. Стоять в стороне от всего этого, дистанцируясь от проектов местных и мировых держав в регионе уже не получается, и дальнейший ход событий здесь остается непредсказуемым. Ясно то, что американские санкции направлены не против ядерной программы как таковой, а против иранского режима. Как считает один бакинский эксперт, они «продиктованы желанием ослабить этот режим, сделать его уязвимым с точки зрения внешнего вмешательства и внутренней стабильности». И пусть сейчас Баку старается придерживаться осторожного оптимизма в отношении оценки ситуации. Приближается время демонстрации необходимой реакции. Какой она будет?