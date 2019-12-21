Ранее в этом месяце, 11 декабря, парламент Индии принял Закон о внесении изменений в порядок предоставления гражданства (CAA), согласно которому, представители религиозных меньшинств, включая индуистских, христианских, джайнских, буддистских и сикхских мигрантов из Бангладеш, Пакистана и Афганистана, смогут претендовать на получение индийского гражданства. При этом данное право не распространяется на мусульман. После принятия данного закона в стране начались протесты и демонстрации, которые продолжаются до сих пор во многих регионах Индии, пишет глава отдела в Центре международных исследований Шанхая Ван Дэхуа в статье для издания The Global Times.

Biswarup Ganguly Перенаселение в Индии

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Существует две причины, из-за которых внесение изменений в порядок предоставления индийского гражданства привело к массовым протестам по всей стране. Во-первых, индийцы испытывают страх перед потоком мигрантов. В северо-восточных штатах Индии, таких как Ассам, местные жители обеспокоены тем, что приток мигрантов может негативно повлиять на их культурную самобытность. Следовательно, их противодействие новому законодательству связано с тем, что они выступают против всех мигрантов, независимо от религии.

DFID Беженцы из Бирмы

Во-вторых, беспорядки были вызваны тем, что новое законодательство было воспринято как пример религиозной дискриминации. Религиозные и этнические проблемы Индии всегда носили острый характер. Действие нового законодательства целенаправленно не распространяется на мусульман, что может дополнительно обострить религиозные разногласия в обществе.

Одна из причин, по которой правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди решило внести изменения в законодательство, заключается в том, чтобы разыграть религиозную карту и укрепить свое правление. В настоящее время около 70% населения Индии являются индуистами. Продвигая миграционные изменения, которые выгодны для индуистов, Моди стремится заручиться поддержкой большинства.

Еще одна политическая цель связана с конфликтами Индии с Пакистаном и Бангладеш. Между Индией и двумя другими странами существует множество споров, таких как конфликт из-за Кашмира. После внесения поправок в законодательство Индия получила религиозный повод для вмешательства во внутренние дела других стран.

С момента вступления в должность Моди сделал упор на экономическое развитие и индуистский национализм. Однако после того, как Моди удалось добиться успеха в родном штате Гуджарат, его экономическая политика, похоже, перестала работать. Моди не удалось перенести успешное экономическое развитие в другие районы Индии. Таким образом, изменение миграционного законодательства могло бы отвлечь внимание избирателей от плохо работающей экономики.

Присущая новому законодательству религиозная дискриминация указывает на то, что индуистский национализм постепенно сдвигается в сторону политического экстремизма. Эта тенденция тесно связана с популизмом, который сейчас преобладает во всем мире. Индия демонстрирует высокую степень интернационализации, что делает страну уязвимой для влияния со стороны Запада. Правый популизм в Индии, вероятно, следует международной тенденции, в рамках которой политика все больше сдвигается вправо.

Нет никаких сомнений в том, что поправки в миграционное законодательство станут дополнительным бременем для населения Индии из-за возможного притока мигрантов, который может оказать существенное влияние на индийское общество.

Люди моются на улице. Индия

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Нынешние беспорядки уже затронули правительство Моди. Министр иностранных дел Бангладеша Абдулкалам Абдул Момен и министр внутренних дел Асадуззаман Хан отменили свою поездку в Индию на фоне бурных акций протеста. На фоне беспорядков также возникли вопросы к политике национализма Моди. Несмотря на то, что у данной политики есть много сторонников, рост протестов может воспрепятствовать продвижению этой политики. Однако индийское правительство может так и не отказаться от внесенных законодательных изменений, поскольку оно не затрагивает интересы индуистов, которые составляют большинство населения.

На фоне споров вокруг Кашмира, напряженных связей между Индией и Пакистаном, а также других сложных факторов, беспорядки в Индии могут затянуться и даже дополнительно обостриться. Учитывая существующие религиозные, этнические и территориальные проблемы, крайне сложно предсказать, как будет развиваться ситуация в Индии.